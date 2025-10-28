Los servicios en la nube de Amazon se ‘recuperan’ después de una importante interrupción global – National

Un problema con el servicio de computación en la nube de Amazon interrumpió el uso de Internet en todo el mundo el lunes, provocando la caída de una amplia gama de servicios en línea, incluidas las redes sociales, los juegos, la entrega de alimentos, el streaming y las plataformas financieras.

La disrupción y la consiguiente exasperación que causó sirvieron como el último recordatorio de que la sociedad del siglo XXI depende cada vez más de un puñado de empresas para gran parte de su tecnología de Internet, que parece funcionar de manera confiable hasta que de repente falla.

Aproximadamente tres horas después de que comenzara la interrupción, Amazon Web Services dijo que estaba comenzando a recuperarse, aunque los problemas persistían para algunos usuarios. AWS proporciona infraestructura de computación en la nube detrás de escena a algunas de las organizaciones más grandes del mundo. Entre sus clientes se incluyen departamentos gubernamentales, universidades y empresas, incluida The Associated Press.

El experto en ciberseguridad Mike Chapple dijo que “un proceso de recuperación lento y lleno de obstáculos” es “completamente normal”.

A medida que los ingenieros implementen soluciones en toda la infraestructura de computación en la nube, el proceso podría desencadenar interrupciones menores, dijo.

“Es similar a lo que sucede después de un corte de energía a gran escala: mientras la electricidad de una ciudad vuelve a estar disponible, los vecindarios pueden experimentar fallas intermitentes mientras los equipos terminan las reparaciones”, dijo Chapple, profesor de tecnología de la información en la Facultad de Negocios de Mendoza de la Universidad de Notre Dame.





Amazon culpa al sistema de nombres de dominio

Amazon atribuyó la interrupción a problemas relacionados con su sistema de nombres de dominio que convierte direcciones web en direcciones IP, que son designaciones numéricas que identifican ubicaciones en Internet. Esas direcciones permiten que sitios web y aplicaciones se carguen en dispositivos conectados a Internet.

DownDetector, un sitio web que rastrea las interrupciones en línea, dijo en una publicación de Facebook que recibió más de 11 millones de informes de usuarios sobre problemas en más de 2.500 empresas. Los usuarios informaron problemas con el sitio de redes sociales Snapchat, los videojuegos Roblox y Fortnite, el corredor en línea Robinhood y la aplicación McDonald’s, así como con Netflix, Disney+ y muchos otros servicios.

El intercambio de criptomonedas Coinbase y la aplicación de chat Signal dijeron en X que estaban experimentando problemas relacionados con la interrupción.

Los propios servicios de Amazon también se vieron afectados. Los usuarios de las cámaras del timbre Ring de la compañía y los parlantes inteligentes con tecnología Alexa informaron que no estaban funcionando, mientras que otros dijeron que no podían acceder al sitio web de Amazon ni descargar libros a su Kindle.

Muchos estudiantes universitarios y de K-12 no pudieron enviar ni acceder a sus tareas o materiales del curso el lunes porque la interrupción de AWS dejó fuera de servicio a Canvas, una plataforma educativa ampliamente utilizada.

“Actualmente no puedo calificar ninguna tarea en línea y mis estudiantes no pueden acceder a sus materiales en línea” debido al efecto de la interrupción en los sistemas de gestión del aprendizaje, dijo Damien P. Williams, profesor de filosofía y ciencia de datos en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte.

No se conoció de inmediato el número exacto de escuelas afectadas, pero Canvas dice en su sitio web que es utilizado por el 50% de los estudiantes universitarios en América del Norte, incluidas todas las escuelas de la Ivy League en los EE. UU.

La Universidad Estatal de Ohio informó a sus 70.000 estudiantes en sus seis campus por correo electrónico el lunes por la mañana que los materiales del curso en línea podrían ser inaccesibles debido a la interrupción y que “los estudiantes deben conectarse con sus instructores para tener planes alternativos”. Al final de la tarde, el sistema todavía no funcionaba, dijo el portavoz Benjamin Johnson.

Si bien AWS continuó informando problemas hasta bien entrada la tarde del lunes, el proveedor de servicios financieros Wealthsimple y Coinbase dijeron que sus servicios se habían recuperado en gran medida.

“Los clientes pueden experimentar problemas técnicos menores hoy como resultado de la interrupción de AWS”, dijo la portavoz de Wealthsimple, Juanita Lee, en un correo electrónico.

Los Toronto Blue Jays dijeron el lunes por la tarde que Ticketmaster estaba experimentando “problemas de gestión de entradas” debido a la interrupción de AWS. Si bien el equipo de béisbol dijo más tarde que los problemas se estaban resolviendo, les dijeron a los fanáticos que tendrían personal adicional en las puertas del Rogers Center esa noche para ayudar a los invitados que tuvieran problemas con las entradas a acceder al lugar.

“Es totalmente caótico cuando las personas y las empresas se despiertan en un día que pensaban que sería normal y se encuentran con que no pueden acceder a los sistemas o no pueden responder a los clientes”, dijo Tola Jimoh, fundadora de Cyber ​​Strategy Consulting, una empresa con sede en Calgary.

Esta no es la primera vez que los problemas con los servicios en la nube de Amazon causan interrupciones generalizadas.

Muchos servicios de Internet populares se vieron afectados por una breve interrupción en 2023. La interrupción más larga de AWS en la historia reciente ocurrió a fines de 2021, cuando una amplia gama de empresas (desde aerolíneas y concesionarios de automóviles hasta aplicaciones de pago y servicios de transmisión de video) se vieron afectadas durante más de cinco horas. También se produjeron cortes en 2020 y 2017.

Los primeros signos de problemas surgieron alrededor de las 3:11 am, hora del Este, cuando AWS informó en su “panel de control de estado” que estaba “investigando mayores tasas de error y latencias para múltiples servicios de AWS en la región US-EAST-1”. Más tarde, la empresa informó que había “tasas de error significativas” y que los ingenieros estaban “trabajando activamente” en el problema.

Alrededor de las 6 am, hora del Este, la compañía informó haber visto una recuperación en la mayoría de los servicios afectados y dijo que estaba buscando una “resolución completa”. Al mediodía, AWS todavía estaba trabajando para resolver el problema.

Sesenta y cuatro servicios internos de AWS se vieron afectados, dijo la compañía.

Sólo unas pocas empresas proporcionan la mayor parte de la infraestructura de Internet.

Debido a que gran parte del mundo ahora depende de tres o cuatro empresas para proporcionar la infraestructura subyacente de Internet, “cuando hay un problema como este, puede tener un gran impacto” en muchos servicios en línea, dijo Patrick Burgess, experto en ciberseguridad del BCS, The Chartered Institute for IT, con sede en el Reino Unido.

“El mundo ahora funciona en la nube”, dijo Burgess.

Y debido a que gran parte de la plomería del mundo en línea está respaldada por tan pocas empresas, cuando algo sale mal, “es muy difícil para los usuarios identificar lo que está sucediendo porque no vemos Amazon, solo vemos Snapchat o Roblox”, dijo Burgess.

“La buena noticia es que este tipo de problema suele ser relativamente rápido” de resolver, y no hay indicios de que haya sido causado por un ciberataque, dijo Burgess.

“Esto parece un problema de tecnología pasada de moda. Algo salió mal y Amazon lo solucionará”, dijo.

Existen “procesos bien establecidos” para hacer frente a las interrupciones en AWS, así como en sus rivales Google y Microsoft, dijo Burgess, y agregó que dichas interrupciones suelen terminar en “horas en lugar de días”.

Los expertos dicen que nuestra dependencia de los servicios digitales y la computación en la nube significa que incidentes como el del lunes seguramente se volverán más comunes.

“No es la primera vez ni será la última”, dijo Paul Vallée, investigador principal del Centro para la Innovación en Gobernanza Internacional y fundador de la empresa de ciberseguridad Tehama, con sede en Ottawa.

Él y otros en el mundo de la ciberseguridad se sienten así porque los sistemas de computación en la nube y otros proveedores de infraestructura están conectados a muchos servicios destacados que utiliza la gente y son “intrínsecamente vulnerables” a los errores.

“Espero que este no sea, ni mucho menos, el último problema de este tipo”, afirmó Vallée.

—Con archivos de la prensa canadiense