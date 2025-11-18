Meta gana caso antimonopolio que acusó al gigante tecnológico de monopolio de las redes sociales – National

Meta ha prevalecido sobre un desafío existencial a su negocio que podría haber obligado al gigante tecnológico a escindir Instagram y WhatsApp después de que un juez dictaminara que la empresa no tiene un monopolio en las redes sociales.

El juez de distrito estadounidense James Boasberg emitió su fallo el martes después de que concluyera el histórico juicio antimonopolio a finales de mayo. Su decisión contrasta fuertemente con dos fallos separados que calificaron a Google como un monopolio ilegal tanto en búsquedas como en publicidad en línea, asestando golpes regulatorios a la industria tecnológica que durante años disfrutó de un crecimiento casi desenfrenado.

La Comisión Federal de Comercio “sigue insistiendo en que Meta compite con los mismos viejos rivales que ha tenido durante la última década, que la empresa tiene un monopolio entre ese pequeño grupo y que mantuvo ese monopolio mediante adquisiciones anticompetitivas”, escribió Boasberg en su fallo. “Sin embargo, independientemente de que Meta haya disfrutado o no de poder de monopolio en el pasado, la agencia debe demostrar que continúa ostentando ese poder ahora. El veredicto del Tribunal de hoy determina que la FTC no lo ha hecho”.

La agencia federal había argumentado que Meta mantenía un monopolio siguiendo una expresión que el director ejecutivo Mark Zuckerberg hizo en 2008: “’Es mejor comprar que competir’. Fiel a esa máxima, Facebook ha rastreado sistemáticamente a rivales potenciales y adquirido empresas que consideraba serias amenazas competitivas”.

Durante su testimonio de abril, Zuckerberg rechazó las afirmaciones de que Facebook compró Instagram para neutralizar una amenaza. En su línea de interrogatorio, el abogado de la FTC, Daniel Matheson, mencionó repetidamente correos electrónicos (muchos de ellos de hace más de una década) escritos por Zuckerberg y sus asociados antes y después de la adquisición de Instagram.

Si bien reconoce los documentos, Zuckerberg a menudo ha tratado de restar importancia a los contenidos, diciendo que escribió los correos electrónicos al principio del proceso de adquisición y que las notas no capturaban completamente el alcance de su interés en la empresa. Pero el caso no se trataba de las adquisiciones de Instagram y WhatsApp hace más de una década, que la FTC aprobó en su momento, sino de si Meta tiene ahora el monopolio. Los fiscales, escribió Boasberg en el fallo, sólo podrían ganar si demostraban una “violación legal actual o inminente”.





La denuncia de la FTC decía que Facebook también promulgó políticas diseñadas para dificultar que rivales más pequeños ingresen al mercado y “neutralizar las amenazas competitivas percibidas”, justo cuando el mundo cambiaba su atención de las computadoras de escritorio a los dispositivos móviles.

Meta dijo que la decisión del martes “reconoce que Meta enfrenta una competencia feroz”.

“Nuestros productos son beneficiosos para las personas y las empresas y ejemplifican la innovación y el crecimiento económico de Estados Unidos. Esperamos continuar asociándonos con la Administración e invertir en Estados Unidos”, dijo Jennifer Newstead, directora jurídica, en un comunicado.

El panorama de las redes sociales ha cambiado tanto desde que la FTC presentó su demanda en 2020, escribió Boasberg, que cada vez que el tribunal examinó las aplicaciones de Meta y la competencia, cambiaron. Dos opiniones para desestimar el caso, presentadas en 2021 y 2022, ni siquiera mencionaron la popular plataforma social de vídeos TikTok. Hoy en día, “ocupa el centro del escenario como el rival más feroz de Meta”.

Citando al filósofo griego Heráclito, “que ningún hombre puede sumergirse dos veces en el mismo río”, Boasberg dijo que lo mismo se aplica también al mundo en línea de las redes sociales.

“El panorama que existía hace sólo cinco años, cuando la Comisión Federal de Comercio presentó esta demanda antimonopolio, ha cambiado notablemente. Si bien alguna vez podría haber tenido sentido dividir las aplicaciones en mercados separados de redes sociales y medios sociales, ese muro se ha derrumbado desde entonces”, escribió.

Minda Smiley, analista de Emarketer, dijo que la victoria de Meta “no es necesariamente sorprendente considerando los esfuerzos que ha hecho en los últimos años para mantenerse al día con TikTok”.

“Pero desde un punto de vista regulatorio, Meta está lejos de estar fuera de peligro: el próximo año, las principales redes sociales se enfrentarán a ensayos históricos en los EE.UU. en relación con la salud mental de los niños”, añadió. “Aun así, la victoria de hoy es sin duda un impulso para la empresa, ya que lucha contra las críticas y las preguntas sobre cómo su enorme gasto en IA beneficiará en última instancia a Meta a largo plazo”.

Facebook compró Instagram, en aquel entonces una aplicación para compartir fotografías sin anuncios y con un pequeño culto de seguidores, en 2012. El precio de compra de mil millones de dólares en efectivo y acciones fue sorprendente en ese momento, aunque el valor del acuerdo cayó a 750 millones de dólares después de que el precio de las acciones de Facebook cayera después de su oferta pública inicial en mayo de 2012.

Instagram fue la primera empresa que Facebook compró y mantuvo funcionando como una aplicación independiente. Hasta entonces, Facebook era conocido por sus “adqui-contrataciones” más pequeñas, un tipo de acuerdo popular de Silicon Valley en el que una empresa compra una startup como forma de contratar a sus trabajadores talentosos y luego cierra la empresa adquirida. Dos años después, lo volvió a hacer con la aplicación de mensajería WhatsApp, que compró por 22.000 millones de dólares.

WhatsApp e Instagram ayudaron a Facebook a trasladar su negocio de las computadoras de escritorio a los dispositivos móviles y a seguir siendo popular entre las generaciones más jóvenes a medida que surgieron rivales como Snapchat (que también intentó comprar, pero fracasó) y TikTok. Sin embargo, la FTC tiene una definición estrecha del mercado competitivo de Meta, excluyendo a empresas como TikTok, YouTube y el servicio de mensajería de Apple de ser consideradas rivales de Instagram y WhatsApp.

Los inversores no parecieron sorprendidos por el fallo. Las acciones de la compañía con sede en Menlo Park, California, bajaron 1,52 dólares a 600,49 dólares en las operaciones de la tarde del martes, en línea con las tendencias más amplias del mercado.