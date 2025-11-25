Meta propone nueva ley de verificación de edad para tienda de aplicaciones en Canadá – National

Meta ha estado presionando al gobierno federal para que se adopten nuevas reglas que implementen la verificación de edad a nivel de la tienda de aplicaciones, lo que supondría una carga para empresas como Apple y Google, no para plataformas individuales como Facebook e Instagram de Meta.

La compañía ha estado presentando la idea en reuniones con los gobiernos federal y provincial, dijo la directora de políticas públicas de Meta Canada, Rachel Curran.

Curran dijo en una entrevista que Meta ha estado defendiendo que el gobierno liberal debería incluir el concepto en la próxima legislación que aborde cuestiones de seguridad en línea.

“Creemos que es, con diferencia, la forma más efectiva, eficiente y que protege la privacidad de determinar la edad de un usuario”, dijo Curran.





4:48

Meta lanza cuentas para adolescentes a nivel mundial



Según la propuesta de Meta, las propias tiendas de aplicaciones (que son operadas por Apple en sus dispositivos y Google en dispositivos que utilizan su sistema operativo Android) indicarían a los desarrolladores de aplicaciones si los usuarios son mayores o menores de 18 años.

“Eso nos permitiría, junto con todas las demás aplicaciones que usan los niños, asegurarnos de que los usuarios tengan experiencias apropiadas para su edad”, dijo Curran.

Curran dijo que los padres ya están ingresando fechas de nacimiento cuando configuran los teléfonos de sus hijos y vinculando las cuentas de sus hijos a las suyas para autorizar compras.

Otras jurisdicciones, incluidos más de 20 estados de EE. UU., han propuesto o aprobado leyes dirigidas a las tiendas de aplicaciones, señaló.

“Sabemos que es viable, por lo que defendemos que esto es lo que deberíamos hacer también en Canadá para proteger mejor a los jóvenes en línea”, dijo Curran.

Curran dijo que Meta ha estado introduciendo sus propias medidas, incluidas cuentas de adolescentes en Facebook e Instagram que incluyen controles parentales. La compañía ha anunciado que seguirá los estándares “PG-13” en esas cuentas, lo que significa que los adolescentes no deben estar expuestos a contenido que no sería apropiado en una película con clasificación PG-13.

Está introduciendo reglas similares para sus chatbots de IA. Meta también ha estado implementando tecnología que determina la edad de un usuario observando factores como sus redes de amigos y el contenido con el que interactúa, dijo Curran.

La compañía continuará con sus esfuerzos, dijo, “pero creemos que hay una mejor manera de verificar la edad”.

Curran dijo que la reacción del gobierno federal ha sido “en general bastante positiva” y que, si bien las provincias han brindado su apoyo, tienen preocupaciones jurisdiccionales sobre la introducción de dicha legislación.

2:38

Advertencia sobre una campaña de phishing a gran escala proveniente de Meta



La semana pasada, una coalición de defensores de la infancia y organizaciones médicas dijeron que los peligros que enfrentan los niños en línea constituyen una emergencia nacional. Pidieron al gobierno que restableciera la Ley de Daños en Línea, que fue introducida por el gobierno de Trudeau pero que nunca se convirtió en ley.

Los liberales han señalado que no restaurarán la legislación en la misma forma, sino que abordarán aspectos de los daños en línea en otras leyes.

El ministro de Justicia, Sean Fraser, ha dicho que planea presentar un proyecto de ley que incluya medidas para abordar la explotación sexual y la extorsión en línea.

El Ministro de Inteligencia Artificial, Evan Solomon, ha dicho que su próximo proyecto de ley de privacidad, previsto para principios de diciembre, podría incluir restricciones de edad en el acceso a chatbots de IA para proteger a los niños.

La creciente popularidad de los chatbots de IA ha intensificado las preocupaciones sobre sus efectos en los niños.

Megan García, quien inició una demanda en Florida contra Character.AI después de que su hijo de 14 años se suicidara, habló en Montreal el mes pasado e instó a los responsables políticos fuera de Estados Unidos a tomar medidas, diciendo que hacerlo ayudaría a ejercer presión sobre las empresas de tecnología.