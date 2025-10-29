Nvidia ahora vale 5 billones de dólares, un nuevo récord en medio del auge global de la IA – National

Nvidia hizo historia el miércoles como la primera empresa en alcanzar los 5 billones de dólares en valor de mercado, impulsada por un repunte que ha consolidado su lugar en el centro del auge mundial de la inteligencia artificial.

El hito de Wall Street subraya la rápida transformación de la compañía de un diseñador de chips gráficos de nicho a la columna vertebral de la industria global de la IA, convirtiendo al director ejecutivo Jensen Huang en un ícono de Silicon Valley y haciendo de sus chips avanzados un punto álgido en la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China.

Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, las acciones de Nvidia se han multiplicado por 12 a medida que el frenesí de la IA impulsó al S&P 500 a máximos históricos, generando un debate sobre si las valoraciones tecnológicas espumosas podrían conducir a la próxima gran burbuja.

El nuevo hito, que se produce apenas tres meses después de que Nvidia superara la marca de los 4 billones de dólares, superaría el valor total del mercado de las criptomonedas.

“El hecho de que Nvidia alcance una capitalización de mercado de 5 billones de dólares es más que un hito; es una declaración, ya que Nvidia ha pasado de ser un fabricante de chips a ser un creador de la industria”, dijo Matt Britzman, analista senior de acciones de Hargreaves Lansdown, que posee acciones de la compañía.

“El mercado sigue subestimando la magnitud de la oportunidad y Nvidia sigue siendo una de las mejores formas de abordar el tema de la IA”.

Después de que una serie de anuncios recientes solidificaran su dominio en la carrera de la IA, las acciones de la compañía con sede en Santa Clara, California, terminaron la sesión del miércoles con un alza del 3% a 207,04 dólares, lo que le otorga un valor de mercado de 5,03 billones de dólares.

Huang anunció el martes 500 mil millones de dólares en pedidos de chips de IA y dijo que planea construir siete supercomputadoras para el gobierno de Estados Unidos.

Mientras tanto, se espera que el presidente Donald Trump hable el jueves sobre el chip Blackwell de Nvidia con el presidente chino Xi Jinping. Las ventas del chip de alta gama han sido un punto de conflicto clave entre las dos partes debido a los controles de exportación de Washington.

El aumento de las acciones aumenta la riqueza del CEO

A los precios actuales, la participación del CEO Huang en Nvidia valdría alrededor de 179.200 millones de dólares, según documentos regulatorios y cálculos de Reuters. Es la octava persona más rica del mundo, según la lista de multimillonarios de Forbes.

Nacido en Taiwán y criado en Estados Unidos desde los nueve años, Huang ha dirigido Nvidia desde su fundación en 1993. Bajo su liderazgo, los procesadores H100 y Blackwell de la compañía se han convertido en los motores detrás de los modelos de lenguaje grande que impulsan herramientas como ChatGPT y xAI de Elon Musk.

Si bien Nvidia sigue siendo el claro favorito en la carrera de la IA, sus pares de las grandes tecnológicas, Apple y Microsoft, también han alcanzado los 4 billones de dólares en valor de mercado en los últimos meses.

Los analistas dicen que el repunte refleja la confianza de los inversores en el incesante gasto en IA, aunque algunos advierten que las valoraciones pueden estar subiendo.

“La expansión actual de la IA depende de que unos pocos actores dominantes financien la capacidad de los demás. En el momento en que los inversores comiencen a exigir retornos de flujo de efectivo en lugar de anuncios de capacidad, algunos de estos volantes podrían paralizarse”, afirmó Matthew Tuttle, director ejecutivo de Tuttle Capital Management.

La fuerte ponderación de las empresas tecnológicas en el S&P 500 y el Nasdaq 100 les otorga una amplia influencia sobre los mercados globales.

Nvidia debe informar sus resultados trimestrales el 19 de noviembre.

Moneda de negociación geopolítica

El dominio de la compañía ha atraído el escrutinio regulatorio global, y las restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips avanzados la convierten en un peón clave en la estrategia de Washington para limitar el acceso de China a la tecnología de inteligencia artificial.

“Nvidia claramente trajo su historia a DC para educar y ganarse el favor del gobierno de EE. UU.”, dijo Bob O’Donnell de TECHnalysis Research. “Lograron tocar la mayoría de los temas más candentes e influyentes en tecnología”.

La conferencia de desarrolladores del martes también sirvió como plataforma para que Huang caminara sobre la cuerda floja geopolítica.

Elogió las políticas de Trump de “Estados Unidos primero” para acelerar la inversión en tecnología nacional, al tiempo que advirtió que excluir a China del ecosistema de Nvidia podría limitar el acceso de Estados Unidos a la mitad de los desarrolladores de inteligencia artificial del mundo.

Rivales como Advanced Micro Devices y varias nuevas empresas bien financiadas buscan desafiar el dominio de Nvidia en chips de inteligencia artificial de alta gama, pero sigue siendo la principal opción de la industria.