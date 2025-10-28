OpenAI, creador de ChatGPT, pasa a una estructura empresarial con fines de lucro – National

OpenAI dijo el martes que reorganizó su estructura de propiedad y convirtió su negocio en una corporación de beneficio público, allanando el camino para que el fabricante de ChatGPT se beneficie más fácilmente de su tecnología de inteligencia artificial incluso cuando técnicamente permanece bajo el control de una organización sin fines de lucro.

La compañía también dijo que firmó un nuevo acuerdo con su patrocinador de larga data Microsoft que le da al gigante del software una participación de aproximadamente el 27 por ciento en la nueva corporación con fines de lucro OpenAI, pero cambia algunos de los detalles de su estrecha asociación.

Durante más de un año, los cambios propuestos por OpenAI a su estructura corporativa han atraído el escrutinio de reguladores, competidores y defensores preocupados por los impactos sociales de la IA.





2:25

Asuntos empresariales: Nvidia invertirá 100.000 millones de dólares en OpenAI a medida que se intensifica la carrera por la inteligencia artificial



Los fiscales generales de Delaware, donde está incorporada OpenAI, y de California, donde tiene su sede, dijeron que están investigando los cambios propuestos. Ninguna de las oficinas respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes.

La historia continúa debajo del anuncio.

OpenAI dijo que completó su reestructuración “después de casi un año de entablar un diálogo constructivo” con las oficinas de ambos estados.

Recibe las últimas noticias nacionales Para conocer las noticias que afectan a Canadá y a todo el mundo, regístrese para recibir alertas de noticias de última hora que se le enviarán directamente cuando sucedan.

“OpenAI ha completado su recapitalización, simplificando su estructura corporativa”, dijo el martes en una publicación de blog Bret Taylor, presidente de la junta directiva de OpenAI. “Las organizaciones sin fines de lucro mantienen el control de las organizaciones con fines de lucro y ahora tienen un camino directo hacia recursos importantes antes de que llegue AGI”.

AGI significa inteligencia artificial general, que OpenAI define como “sistemas altamente autónomos que superan a los humanos en la mayoría de los trabajos económicamente valiosos”. OpenAI se fundó como una organización sin fines de lucro en 2015 con la misión de construir AGI de manera segura para el beneficio de la humanidad.





2:03

Business Matters: OpenAI y Meta dicen que están arreglando los chatbots de IA para responder mejor a los adolescentes en apuros



Tendencia ahora BC seguirá adelante con anuncios antiaranceles a pesar de la explosión de Trump sobre Ontario

Nuevo crédito fiscal para trabajadores de apoyo personal en el presupuesto de 2025, dice el ministro

OpenAI había dicho anteriormente que su propia junta decidiría cuándo se alcanzaría el AGI, poniendo fin efectivamente a su asociación con Microsoft. Pero ahora dice que “una vez que OpenAI declare AGI, esa declaración será verificada por un panel de expertos independientes” y que los derechos de Microsoft sobre los métodos de investigación confidenciales de OpenAI “permanecerán hasta que el panel de expertos verifique AGI o hasta 2030, lo que ocurra primero”. Microsoft también conservará algunos derechos comerciales sobre los productos OpenAI “post-AGI”.

La historia continúa debajo del anuncio.

Microsoft hizo el mismo anuncio sobre la asociación revisada el martes, pero declinó hacer más comentarios.

En el futuro, la organización sin fines de lucro se llamará Fundación OpenAI y Taylor dijo que otorgaría 25 mil millones de dólares para la salud, la curación de enfermedades y la protección contra los riesgos de ciberseguridad de la IA. No dijo durante qué período se distribuirían esos fondos.





2:29

Asuntos comerciales: xAI de Elon Musk demanda a Apple por la competencia de IA y las clasificaciones de la App Store



Robert Weissman, copresidente de la organización sin fines de lucro Public Citizen, dijo que este acuerdo no garantiza la independencia de la organización sin fines de lucro, comparándola con una fundación corporativa que servirá a los intereses de las organizaciones con fines de lucro.

Incluso si la junta directiva de la organización sin fines de lucro técnicamente puede mantener el control, Weissman dijo que el control “es ilusorio porque no hay evidencia de que la organización sin fines de lucro haya impuesto sus valores a las organizaciones con fines de lucro”.