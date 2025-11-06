Ottawa restaurará la disposición de privacidad eliminada por error de la ley de transmisión – National

El gobierno liberal dice que restablecerá una disposición de privacidad en la Ley de transmisión en línea, más de dos años después de que fuera eliminada accidentalmente.

El presupuesto federal publicado esta semana dice que el gobierno hará una enmienda legislativa para “restaurar el derecho a la privacidad de las personas a las disposiciones de interpretación y eliminar una disposición duplicada relacionada con los idiomas oficiales”.

En 2023, la Ley de Transmisión en Línea actualizó la Ley de Radiodifusión de Canadá para capturar transmisiones en línea como Netflix.





El Senado incluyó una enmienda que establecía que el proyecto de ley sería interpretado y aplicado de manera consistente con el derecho de las personas a la privacidad. La senadora Julie Miville-Dechêne presentó la enmienda basándose en una recomendación del comisionado federal de privacidad.

Dos meses después, el gobierno aprobó un proyecto de ley sobre idiomas oficiales. Una sección de ese proyecto de ley modificó la legislación de transmisión para cambiar el idioma en una disposición que trata sobre las comunidades minoritarias de idiomas oficiales.

Pero en lugar de reemplazar una disposición similar, el proyecto de ley sobre idiomas oficiales reemplazó la disposición sobre privacidad. Eso dejó al proyecto de ley de streaming con dos disposiciones redactadas de manera similar sobre comunidades lingüísticas y ninguna que tratara sobre la privacidad.

Después de que el profesor de derecho de la Universidad de Ottawa, Michael Geist, señalara el error en una publicación de blog este verano, el departamento de Patrimonio dijo que “recientemente se había enterado de lo que parece ser un descuido involuntario en una enmienda de coordinación”.