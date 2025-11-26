Tenga cuidado con los juguetes impulsados ​​por IA durante las compras navideñas, advierten los expertos – National

Mientras los padres buscan regalos que sorprendan a sus hijos en esta temporada navideña, los expertos canadienses en psicología y desarrollo infantil dicen que deben tener cuidado con los juguetes impulsados ​​por inteligencia artificial debido a posibles daños, que van desde violaciones de la privacidad y la seguridad hasta interferencias con la creatividad y el desarrollo de los niños.

“La primera infancia es una época en la que el cerebro en desarrollo es una pequeña esponja. Lo absorbe todo y es muy maleable”, dijo la Dra. Nicole Racine, psicóloga infantil de Ottawa y científica del Instituto de Investigación CHEO.





“¿Pienso en qué tipo de información quiero que tengan mis hijos? Y, para ser sincero, no son las entradas de un algoritmo de IA”, dijo Racine, que también tiene dos hijos pequeños.

Sus comentarios siguen a un aviso para padres emitido la semana pasada por Fairplay, una organización con sede en EE. UU. que tiene como objetivo proteger a los niños de posibles daños tecnológicos. Fue respaldado por decenas de expertos, incluidos grupos de defensa de la infancia, pediatras, educadores y psicólogos.

El aviso define los juguetes de IA como “chatbots integrados en juguetes infantiles cotidianos, como peluches, muñecos, figuras de acción o robots para niños, y que utilizan tecnología de inteligencia artificial diseñada para comunicarse como un amigo de confianza e imitar las características y emociones humanas”.

El componente de inteligencia artificial generalmente se anuncia de manera destacada, por lo que no es difícil para los padres detectarlo, dijo Rachel Franz, directora del programa Young Children Thrive Offline de Fairplay, en una entrevista. Verificar si el juguete necesita estar conectado a WiFi es otro elemento a tener en cuenta, dijo.





Los juguetes son lindos y se comercializan como compañeros educativos e interactivos que fomentan la creatividad de los niños. Pero los expertos en desarrollo infantil advierten que puede ocurrir lo contrario.

Pueden frenar la imaginación de un niño porque con un juguete normal, el niño toma ambos lados de la conversación, dice Fairplay.

Además, los chatbots de IA tienden a estar de acuerdo con el usuario, eliminando la experiencia de navegar conflictos y construir relaciones, dicen los expertos.

“¿Cómo va a aprender ese niño a manejar los desacuerdos? ‘Oh, quiero jugar así. No, pero quiero jugar así’. Esa es una función esencial y básica de la infancia”, dijo la psiquiatra Dra. Daniela Lobo, líder médica del servicio de tratamiento de problemas de juego y uso de tecnología del Centro para la Adicción y la Salud Mental de Toronto.

Lobo elogió el aviso de Fairplay y señaló que el desarrollo de la IA ha superado con creces la investigación sobre seguridad y “no está regulado”.

“Tenemos que empezar a pensar: ‘Está bien, ¿hay pruebas de que es seguro que usemos esto con niños?’ El cerebro de los niños se desarrolla muy rápido, ¿verdad? Entonces, ¿a qué estamos exponiendo a nuestros hijos?

Fairplay enumera varios ejemplos, incluidos los personajes Gabbo, Grem y Grok de Curio Interactive (un robot de peluche con los ojos muy abiertos, un extraterrestre y un cohete con el que los niños pueden hacer preguntas y hablar), así como el robot de Roybi, que puede enseñar a los niños idiomas, matemáticas y ciencias.

En declaraciones enviadas por correo electrónico, tanto Curio Interactive como Roybi dijeron que se toman muy en serio la seguridad infantil y la protección de datos y cumplen con la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea de EE. UU. (COPPA).

“No registramos ni almacenamos ningún dato confidencial. Nunca grabamos audio o video. El perfil de cada niño se crea como una identificación anónima sin información personal identificable adjunta”, dijo Roybi.

“Nuestro contenido de aprendizaje es desarrollado y aprobado por maestros certificados. Está estructurado en lugar de abierto para garantizar el mayor uso ético de la IA y brindar una experiencia de aprendizaje guiada y segura para los niños”.





Sus declaraciones también enfatizaron que los padres y cuidadores pueden controlar las experiencias de IA de sus hijos.

“Alentamos a los padres a monitorear las conversaciones, realizar un seguimiento de las ideas y elegir los controles que mejor funcionen para su familia en la aplicación Curio: Interactive Toys”, dijo Curio.

Pero Racine dijo que eso no es necesariamente realista para los padres.

“Creo que podemos decir que este es un juguete que debes usar con tu hijo o debes sentarte con él y hacerlo”, dijo.

“El problema es cómo se desarrolla eso en el hogar y qué termina sucediendo realmente”.

Aunque la Sociedad Canadiense de Pediatría no tiene una posición formal sobre los juguetes de IA, dijo que los pediatras ya están observando “mayores tasas de retrasos en el desarrollo, el lenguaje y socioemocionales en los niños pequeños”.

“Existe la preocupación de que los juguetes con IA, especialmente en manos de niños muy pequeños, puedan empeorar esta tendencia al confundir la comprensión temprana del niño sobre las relaciones positivas”, dijo la sociedad en un comunicado enviado por correo electrónico a The Canadian Press.

El aviso de Fairplay también advirtió a los padres que los juguetes de IA pueden “invadir la privacidad familiar al recopilar una gran cantidad de datos confidenciales”.

“(Los niños) a menudo confían en sus juguetes favoritos, dando a los fabricantes de juguetes y a terceros acceso a detalles íntimos y privados, incluidos los pensamientos, emociones, miedos y deseos profundamente personales del niño”, dice.

Franz dijo que es injusto, en ausencia de una regulación adecuada, imponer a los padres la responsabilidad de determinar cuánta privacidad pueden estar comprometiendo.

“Avanzar con dificultad por una política de privacidad para la familia promedio es extremadamente difícil”, dijo.

Elizabeth Cawley, directora clínica de PlaySpace, una plataforma en línea para que los terapeutas utilicen el juego como parte de sus sesiones con niños, dijo que piensa en los juguetes de inteligencia artificial de la misma manera que piensa en los teléfonos inteligentes e Internet.

“Los niños no deberían simplemente tener acceso abierto a algo que no está regulado y tiene muy pocas salvaguardias”, dijo.

Cawley dijo que, con las regulaciones adecuadas y la supervisión de los padres, la IA podría ser útil para aprender y hacer que el juego sea más accesible para algunos niños, pero tener un adulto responsable “al tanto” es fundamental.





PlaySpace tiene su propio sistema de creación de libros de cuentos con IA donde los terapeutas pueden crear contenido personalizado para sus pacientes jóvenes, pero siempre lo revisa un médico autorizado, dijo.

En una declaración enviada por correo electrónico, la Asociación Canadiense del Juguete instó a los padres y cuidadores a “comprar sólo a fabricantes, marcas y minoristas de juguetes acreditados que prioricen la seguridad de los niños por encima de todo”.

La oficina de Evan Solomon, ministro federal de inteligencia artificial e innovación digital, dijo en un comunicado que está “monitoreando cómo se está incorporando la IA a los productos de consumo, incluidos los diseñados para niños”.

“Reconocemos las preocupaciones planteadas por los expertos”, dijo la secretaria de prensa Sofia Ouslis, señalando que “Health Canada es responsable de la seguridad de los productos de consumo, incluidos los juguetes”.

The Canadian Press contactó a Health Canada para solicitar comentarios, pero no pudo brindar una respuesta antes de la fecha límite.