Toyota está retirando del mercado 32.000 vehículos más en Canadá. He aquí por qué – Nacional

Toyota está retirando del mercado aproximadamente 32.000 vehículos en Canadá por problemas con la pantalla retrovisora ​​en algunos modelos que, según la compañía y los reguladores, podrían aumentar el riesgo de un accidente.

Se produce después de que la compañía retirara del mercado 70.000 vehículos en septiembre por problemas de visualización en pantalla.

“Las regulaciones canadienses requieren que la imagen retrovisora ​​se muestre cuando el vehículo está dando marcha atrás”. Dijo Transport Canada en un comunicado.

Tanto el aviso de retirada de Transport Canada como la declaración de Toyota Canada dicen que este problema podría provocar un mayor riesgo de accidente con una persona detrás del vehículo.

El retiro afecta a algunos modelos de SUV y camionetas Toyota equipados con una pantalla multimedia de 14 pulgadas, que según la compañía necesitarán una actualización de software gratuita para solucionarlo.

Según un declaración del fabricante de automóvileslos problemas relacionados con el software con la pantalla central de los vehículos afectados podrían significar que algunos usuarios en ocasiones verán una “pantalla medio verde, completamente verde o completamente negra” distorsionada.

Toyota agrega que si esto ocurre mientras el vehículo está dando marcha atrás, es posible que el vehículo no cumpla con los estándares de seguridad federales.

Los modelos afectados incluyen el Toyota Sequoia, con años de modelo 2023-25, así como el Toyota Tundra y Tundra Hybrid de los años de modelo 2022-25.

Toyota dice que los propietarios afectados serán notificados por escrito a “finales de noviembre de 2025” y se les recomendará que lleven sus vehículos a un concesionario para reparar el software.

El mes pasado, la compañía emitió un llamado a revisión para más de 70.000 vehículos en Canadá por problemas relacionados con el software del panel de instrumentos en más de una docena de modelos.