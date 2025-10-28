Una demanda alega que Apple hizo un mal uso de libros protegidos por derechos de autor para capacitar a la tecnología de inteligencia artificial – National

Apple fue demandada en un tribunal federal de California por un par de neurocientíficos que dicen que la compañía de tecnología hizo un mal uso de miles de libros protegidos por derechos de autor para entrenar su modelo de inteligencia artificial Apple Intelligence.

Susana Martínez-Conde y Stephen Macknik, profesores de la Universidad de Ciencias de la Salud SUNY Downstate en Brooklyn, Nueva York, dijeron al tribunal en una demanda colectiva propuesta el jueves que Apple utilizó “bibliotecas en la sombra” ilegales de libros pirateados para entrenar a Apple Intelligence.

Un grupo separado de autores demandó a Apple el mes pasado por supuestamente hacer un mal uso de su trabajo en el entrenamiento de IA.





La demanda es uno de los muchos casos de alto riesgo presentados por propietarios de derechos de autor, como autores, medios de comunicación y sellos discográficos, contra empresas de tecnología, incluidas OpenAI, Microsoft y Meta Platforms, por el uso no autorizado de su trabajo en la capacitación en IA. Anthropic acordó pagar 1.500 millones de dólares para resolver una demanda de otro grupo de autores sobre el entrenamiento de su chatbot Claude, impulsado por inteligencia artificial, en agosto.

Los portavoces de Apple y Martínez-Conde, Macknik y su abogado no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la nueva denuncia el viernes.

Apple Intelligence es un conjunto de funciones impulsadas por IA integradas en dispositivos iOS, incluidos el iPhone y el iPad.

“El día después de que Apple presentara oficialmente Apple Intelligence, la compañía ganó más de 200 mil millones de dólares en valor: ‘el día más lucrativo en la historia de la compañía’”, decía la demanda.

Según la denuncia, Apple utilizó conjuntos de datos que comprenden miles de libros pirateados, así como otros materiales que infringen los derechos de autor extraídos de Internet para entrenar su sistema de inteligencia artificial.

La demanda decía que los libros pirateados incluían “Campeones de la ilusión: la ciencia detrás de imágenes alucinantes y acertijos cerebrales desconcertantes” de Martínez-Conde y Macknik y “Juegos de la mente: lo que la neurociencia de la magia revela sobre nuestros engaños cotidianos”.

Los profesores solicitaron una cantidad no especificada de indemnización monetaria y una orden para que Apple dejara de hacer mal uso de su trabajo protegido por derechos de autor.