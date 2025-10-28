YouTube pagará 24,5 millones de dólares para resolver demanda de Trump por suspensión de 2021 – Nacional

Home Tecnología YouTube pagará 24,5 millones de dólares para resolver demanda de Trump por...

YouTube de Google acordó pagar 24,5 millones de dólares para resolver una demanda del presidente estadounidense Donald Trump por la suspensión de su cuenta en 2021 tras el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.

Según documentos presentados ante un tribunal federal de California, 22 millones de dólares del acuerdo se contribuirán al Trust for the National Mall para ayudar a pagar la construcción del Salón Estatal de la Casa Blanca. El resto irá a parar a otros demandantes, incluida la Unión Conservadora Estadounidense.

Google es la última gran empresa de tecnología en resolver demandas interpuestas por Trump. En enero, Meta Platforms acordó pagar 25 millones de dólares para resolver una demanda por su suspensión de Facebook en 2021. X de Elon Musk acordó llegar a un acuerdo en una demanda similar presentada contra la compañía entonces conocida como Twitter por 10 millones de dólares.


Trump demanda a Facebook, Twitter y Google por acusaciones de censura de derecha


El acuerdo no constituye una admisión de responsabilidad, dice la presentación. Google confirmó el acuerdo pero se negó a hacer comentarios más allá del mismo.

La divulgación del acuerdo se produjo una semana antes de una audiencia judicial programada para el 6 de octubre para discutir el caso con la jueza de distrito estadounidense Yvonne González-Rogers en Oakland, California.


&copia 2025 La prensa canadiense





