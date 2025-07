Una noche en ‘Jimmy Glass Jazz Bar’ (informe exclusivo ’24/7 Valencia ‘) • Valencia 24/7

En el momento en que entras en Jimmy Glass Jazz Bar, eres transportado a una era pasada de clubes de jazz y escenas de música underground. De hecho, la habitación engañosa y engañosa se extiende mucho hasta un área invisible para ingresar a la barra, su estructura estrecha creando un espacio íntimo para que la audiencia realmente se conecte y esté cerca de las actuaciones en vivo en el escenario. El diseño intencional de la sala también permite un ambiente más animado donde el charla general de chorro y el ajetreo y el bullicio de los entusiastas del jazz que llenan la habitación crean una sensación acogedora y energizante. La iluminación cálida, los acogedores arreglos de asientos y la decoración vintage crean un ambiente que fomenta la relajación y el aprecio por la forma de arte. Los letreros de neón brillante, los carteles retro y las pilas sobre las pilas de CD de jazz agregan aún más un carácter auténtico al lugar.

En el escenario, el Juan Caballero 5Tet cuenta con talento juvenil con Juan Caballero en la guitarra, JL Rodrigo en la trompeta, Roque García en el saxofón tenor, Borja Flores en el bajo doble y Pepi Taveira en la batería. El quinteto encendió inmediatamente el escenario explotando en una secuencia de melodías de jazz juguetones y optimistas. Rodrigo muestra un impresionante respiración y un rango variado en la trompeta en un estilo estadounidense de jazz / Nueva Orléans. Taveira se destaca fácilmente entre la multitud con una habilidad y calibre sobresalientes en la batería, a menudo asumiendo actuaciones solistas fascinantes durante toda la noche, de lo que la audiencia simplemente no pudo tener suficiente. Como era de esperar, la capacidad técnica de la banda fue insuperable, tocando en armonía y retratando divertido en la química del escenario. Hacia el final de la noche, el quinteto se convirtió en una pieza de blues llamada ‘Las cosas no son lo que solían ser’, ofreciendo una fusión entre el jazz y el blues y terminando la noche en una nota más relajante. El público exigió un bis había experimentado una actuación musical tan agradable, y Juan Caballero 5tet no dudó en darle al público lo que querían. Además, el personal de espera proporcionó un servicio ejemplar y atento, con una amplia gama de bebidas alcohólicas y no alcohólicas disponibles, así como una selección de pizza variada.

En general, el jazz realizado por Juan Caballero 5tet realmente vigorizó el alma, limpiando a cada individuo de cualquier angustia o preocupación. ‘Jimmy Glass Jazz Bar’ de alguna manera ha logrado crear un refugio musical donde el tiempo se detiene, y todo lo que existe es usted y las hermosas complejidades de la música de jazz. ¡Mira el sitio web ‘Jimmy Glass’ a continuación para los próximos conciertos en vivo!

Informe de Melissa McCrow

Bar de jazz de Jimmy Glass

C/ de Baix, 28,

46003, Valencia

https://www.jimmyglassjazz.net/