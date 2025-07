‘Valencia Vibrante’ lleva los colores de Valencia a ‘ccescoraxador’ • 24/7 Valencia

Un artista local en Cabanyal muestra la luz y los colores de Valencia en una nueva exposición, Valencia Vibrantecon el Centro Cultural Escorxador (Calle Sant Pere 35-37) del 18 de julio al 28 de septiembre de 2025.

Dividido en dos partes, Valencia Vibrante Presenta una nueva serie de pinturas de medios mixtas sobre lienzo inspiradas en el entorno natural de Valencia, que van desde semi-realismo hasta arte abstracto. “Queríamos apoyar el trabajo de Kassandra porque tiene una visión muy particular de nuestro vecindario y nuestra ciudad; en su trabajo usa colores vibrantes donde el mar y la naturaleza ocupan el centro del escenario”. dice Isabel Caballero Pérez, director artístico del Centro Cultural Escorxador. “El estilo de Kassandra, que abarca desde la abstracción orgánica hasta el realismo, invita a una apreciación más profunda del mundo natural que nos rodea”.

El Centro Cultural Escorxador, que acaba de celebrar su primer aniversario desde su apertura en mayo de 2024, fue creado para mejorar el valor de los diversos recuerdos que conforman el vecindario de Cabanyal-Canyamelar. El Centro propone un programa estable de actividades culturales y educativas, relacionado con la memoria del vecindario y su gente. Su objetivo es ser un lugar de reunión para las personas y personajes del vecindario, así como para los visitantes, y un motor de participación cultural dirigida por sus vecinos.

“Al llegar a Valencia en 2019, me inspiró los colores majestuosos que envuelven nuestros cielos y estoy encantado de mostrar estas piezas en el vecindario tradicional de Cabanyal”, dice Kassandra Flinterhoff de Kassandra Studio. Kassandra llegó a Valencia en 2022 desde Alemania y se enamoró de la vitalidad de la ciudad. Graduada del programa de maestría del Instituto de Arte del Milán, perfeccionó rápidamente su estilo en Valencia, donde pinta en lienzo en varias capas con acrílicos, arena, collage, oro, aerógrafo y aceites tradicionales para dar vida a los colores de la ciudad que la inspiran.

“La transición de día a noche es como una danza hipnótica de colores que me trae paz”. El artista continúa. “En esos momentos, siento que mis preocupaciones disminuyen y mis preocupaciones están eclipsadas por la inmensidad de la naturaleza. Ya sea al amanecer o al atardecer, me hace recordar que pase lo que pase; el sol siempre se elevará, anclándome a un ritmo que me lleva más allá de mí”.

Este año, Kassandra ha establecido un estudio en Doctor Lluch 33, en Cabanyal, donde invita a cualquier persona curiosa sobre el arte a colaborar o participar en talleres.

Valencia Vibrante Comenzó el viernes 18 de julio con un Vernissage a las 8:00 p.m. y continúa hasta el jueves 28 de septiembre de 2025, durante un total de seis semanas, después del horario de verano del centro. El centro cultural estará cerrado en agosto. El acceso es gratuito.

Para obtener más información sobre la exposición y el Centro Cultural Escorxador, visite kassandra.studio/es o cultural.valencia.es .

Aquí está el discurso de Kassandra de la noche de apertura de la exposición:

“Buenas noches, todos ✨

Estoy realmente emocionado de verlos a todos aquí esta noche, en este hermoso patio del Escorxador, para celebrar mi primera exposición aquí en Valencia. Es una noche especial para mí, un hito pequeño pero significativo en mi viaje artístico. Y sí … estoy un poco nervioso, pero también profundamente agradecido. Entonces, déjame comenzar desde el principio.

[Who I am & Valencia]

Mi nombre es Kassandra, y soy originario de Alemania.

En 2019, Valencia me atrajo como un imán. Quería mejorar mi español, experimentar la vida cotidiana aquí, y terminé quedándome con una familia anfitriona en el Cabanyal. Y no me enamoré de la ciudad, también me enamoré aquí, con mi compañero Matthias. Por eso decidí quedarme. Vivimos y trabajamos en Cabanyal por un tiempo, y solíamos hacer entrenamientos matutinos en la playa,mirando el amanecer. Ahora vivimos en Patacona, y todos los días camino a mi estudio en el corazón de Cabanyal.

[Emotional introduction]

Los amaneceres me fascinan: sus colores, su tranquila presencia. Todos los días tenemos la oportunidad de detenernos por un momento y simplemente acogerlos. Esta magia ocurre a diario y, sin embargo, a menudo nos apresuramos a pasarla.

Déjame preguntarte: ¿cuándo fue la última vez que realmente viste un amanecer? Solo me quedé allí, mirando … ¿tal vez incluso un poco asombrado?

Esas transiciones tranquilas entre la noche y el día me inspiran profundamente, y son exactamente esos colores que trato de aportar al lienzo.

[What and how I paint]

Mis obras de arte van desde semirrealistas hasta abstractas, siempre inspiradas en la naturaleza. Trabajo en muchas capas, usando acrílicos, aceite, aerógrafo, collage, y a veces incluso una playa real arena. Me encanta investigar los animales, las plantas y los símbolos que pinto. Cada pieza se convierte en una especie de expedición, una forma de sumergirse en un tema. Y espero que puedas sentir eso cuando los miras.

[Vision & outlook]

Con mi trabajo, quiero compartir la belleza de la naturaleza y sus ciclos, a veces a través de perspectivas vibrantes, a veces en una abstracción suave y en capas. Mis pinturas están destinadas a traer luz, alegría y energía positiva a un espacio, pero también para desencadenar conversaciones, invitar a las personas a hacer una pausa y explorar. Y tal vez, a través del arte, todos podemos volver a conectarnos un poco más con el mundo natural:

Mire a una abeja polinizar una flor de limón, tomar tiempo para una puesta de sol o mirar un trozo de fruta y recuerde de dónde viene realmente. Para llegar a más personas, me encantaría mostrar mi arte no solo en exposiciones, sino también en hoteles, a través de talleres de arte y en colaboración con marcas locales y organizaciones ambientales sostenibles.

Si tienes una idea, o conoces a alguien que deba conocer, ¡me encantaría saberlo!

[Example – Mr. Flamingo]

Aquí a mi lado está el Sr. Flamingo, uno de mis trabajos favoritos. Fue inspirado en Bikini Cabanyal, uno de mis lugares favoritos en el vecindario. Los azulejos allí me recordaron las olas oceánicas, y el esquema de color, azul y terracota, me dieron ganas de pintar algo. Miré en los animales que están conectados a Valencia, y descubrí que cada primavera, decenas de miles de flamencos pasan por el Parque Natural de Albuera.

Con arena, pinceladas fluidas, símbolos y patrón, esta pieza cobró vida. Para mí, este flamenco representa el equilibrio, la elegancia y la presencia.

[About the exhibition]

Encontrarás esta pintura, y otras obras vibrantes de medidas mixtas multicapa que celebran la vibración de Valencia, aquí en la sala principal. En la entrada, verá impresiones de bellas artes sobre el tema de los amaneceres en Valencia, basados en originales de petróleo más pequeños. No dude en tomarse su tiempo y explorar. Cada trabajo tiene una breve descripción a su lado. Y si una de las piezas le habla: muchas están disponibles como impresiones de bellas artes o grandes impresiones de lienzo, ¡solo ven a hablar conmigo!

[Thank you]

Un sincero gracias a …

● … todos ustedes, por estar aquí esta noche

● … Isabel de Escorxador, para esta maravillosa oportunidad y espacio

● … Pamela, por su amable y generoso apoyo con prensa y comunicación

● … y mi compañero Matthias, que no solo ayudó a perforar cada hoyo en la pared,

Pero también sané mis pequeñas crisis con tapas y abrazos. 🧡

[Interaction & giveaway]

Y también hemos preparado un pequeño sorteo para ti esta noche:

🎁 Simplemente escanee el código QR y vote por su obra de arte favorita.

Y si conoce un hotel, organización o proyecto donde podría pertenecer mi arte, déjame ¡saber! Me encantaría conectarme.Al final de la exposición, en septiembre, sortearé una gran impresión de arte A3+ de su elección.

💌

[Closing words]

Si disfrutó de la exposición, no dude en volver: traiga a sus amigos, vecinos o incluso a sus suegros 😄 todos los sábados, ofreceré una pequeña caminata de la galería guiada. Encontrarás más información al lado de las obras. Y ahora espero hablar contigo: sobre el arte, sobre Valencia …O simplemente sobre el color del cielo de hoy. ¡Gracias, gracias, Danke! ” 🧡

Informe del equipo ’24/7 Valencia ‘

Artículo Copyright ’24/7 Valencia ‘

Fotos de ‘Valencia Vibrante’ Copyright Matthias

Centro Cultural Escorxador

DIRECCIÓN:

Carrer Sant Pere, 35-37

46011

cultural.valencia.es .

_______________________________

Horario de verano (abril a octubre)

De martes a viernes:

Madas: 10:00 am a 2:30 p.m.

Tarde de las personas: de 5:00 p.m. a 9:30 p.m.

Sábado:

Madas: 10:00 am a 2:00 pm

Tardo de las tardes: 4:30 pm a 9:30 p.m.

Domingo:

Madas: 10:00 am a 3:00 p.m.

Tardes: cerrado

Horas de invierno (noviembre a marzo)

Martes a viernes: de 10 a.m. a 2 p.m. / 5pm a 9pm

Sábado y domingo: de 10 a.m. a 2 p.m. / 4pm a 9pm

Precio:

El acceso es gratuito y abierto al público.

Más información:

Correo electrónico: ccescorxador@valencia.es

Teléfono: 637049338