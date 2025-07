La mermelada semanal ‘Sundaze’ de brillantez musical en ‘Radio City’ • Valencia 24/7

En las animadas calles de la escena nocturna de Valencia, ‘Radio City’ se destaca como un faro de creatividad y expresión musical que ofrece una combinación inolvidable de vibrantes ambientes ‘internacionales’ y actuaciones de clase mundial también. ‘Radio City’ es más que un lugar: ¡es una celebración de arte y comunidad! Mi reciente visita al domingo por la noche a este querido lugar fue un testimonio de su reputación como punto de acceso cultural, donde la música y la conexión ocupan el centro del escenario.

La mermelada semanal ‘Sundaze’ todos los domingos por la noche comenzó con una actuación cautivadora del guitarrista de la banda residente, cuya versatilidad brillaba en una amplia gama de canciones. Desde tempos optimistas hasta melodías conmovedoras, el rango del guitarrista fue impresionante, estableciendo el tono para una noche excepcional. La segunda pieza cambió a un ambiente más profundo y jazz, con una línea de bajo tan resonante que parecía envolver la habitación, creando un ritmo suave pero funky que era tan relajante como inmersivo. El baterista también era excelente.

La tercera canción introdujo voces suaves, ofreciendo una actuación más sincera y tierna que resonó profundamente con la audiencia. Intercalados durante toda la noche hubo cuatro portadas inventivas de éxitos populares: “All About That Bass”, “Superstitious”, “Sir Duke” y “Just Two Os”, cada uno con un toque único que los hizo frescos y atractivos. La banda residente ‘Sundaze’ también mostró su originalidad, con cada canción alternativa como una pieza conmovedora y autocompuesta.

Lo más destacado de la noche fue el cuarto número, donde el trombón robó el espectáculo, agregando una rica capa a una actuación ya dinámica. Más tarde, la banda incorporó un par de pistas inspiradas en el rap que tenían a la multitud rebotando con energía, un testimonio de su versatilidad y capacidad para leer la sala. Al ser una sesión de atasco, los músicos de la multitud están permitidos en el escenario de Radio City también. Entonces, por ejemplo, puede experimentar una variedad de cantantes diferentes en cualquier mermelada de ‘Sundaze’.

La conexión entre los artistas y la audiencia era eléctrica, con la banda frecuentemente interactuando con la multitud y prometedora juguetonamente “Solo uno más” canción para satisfacer sus vítores. El ambiente del lugar, un entorno oscuro e íntimo iluminado por las luces de fiesta, una bola de discoteca y efectos de neón, agregó a la experiencia inmersiva.

Era evidente que la banda de radio ‘Sundaze’ de primer nivel ‘era un grupo muy unido, su química mejoraba el flujo sin costuras de la noche. Su colaboración, talento y pasión convirtieron la actuación en algo más que solo música; Fue un viaje emocional que dejó a la audiencia ansiando más.

Informe de Edward Tillman

Artículo Copyright ’24/7 Valencia ‘

Photo de ‘Radio City’ Copyright ’24/7 Valencia

Jam ‘Sundaze’ todos los domingos

De 21h a 23h

Entrada gratuita

Radio ciudad

C/ de Sta. Teresa, 19

Ciutat vella

46001

Valencia

España

https://radiocityvalencia.es/en/