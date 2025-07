¿Buscas hoteles de Raval?

Si buscas hoteles de Raval, Debes ser aventurero: no recomendaría quedarte aquí con cualquiera que no esté fácilmente asustado. Aunque puede ser divertido mantenerse un poco fuera de lo común, pero lo suficientemente cerca de algunos de los sitios principales. El Raval es parte del casco antiguo que me da sentimientos encontrados. Mientras que la parte superior se benefició de la creación de la MACBA y los otros proyectos de renovación antes y después de los Juegos Olímpicos, en la parte inferior todavía esconde algunas calles no muy recomendables. Y hay más posibilidades de cruzar un carterista allí que en otras áreas de la ciudad. Para obtener más información sobre eso, consulte mis googlemaps, incluidos los mejores hoteles en El RavalSitios y áreas locales para evitar.

Ahora, si está convencido de que desea quedarse en El Raval, no use plataformas de hotel grandes como reserva, TripAdvisor o Hotels.com para hacer su primera búsqueda: estará decepcionado. La mayoría de ellos solo le dan una larga lista de hoteles al azar, y la mayoría de las veces solo el primer puñado está realmente ubicado en El Raval: los otros pueden estar en el otro extremo de la ciudad, ya que su algoritmo no le importa su consulta, sino que se venden. Entonces, para el propósito de esta publicación, he sido extremadamente estricto con la ubicación de cada hotel en mi selección. Y también te estoy dando consejos honestos sobre la ubicación de cada uno de ellos, porque en El Raval más que en cualquier otro lugar, debes saber dónde te vas.

Y para ser justos con aquellos de ustedes que buscan la auténtica athmosfera de Raval, he omitido deliberadamente esos hoteles en las calles fronterizas como Pelai, La Rambla, Ronda Sant Antoni, Ronda Sant Pau y Paral·Lel, incluso si técnicamente están en el “lado de Raval” de la calle. Si está interesado, puede encontrar algunas de ellas en mis otras publicaciones sobre hoteles centrales y hoteles de La Rambla.

