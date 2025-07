‘Saving Grace’ (Robert Plant & Suzi Dian) en Palau de Les Arts, 28 de julio de 2025 • 24/7 Valencia

En la cálida noche de verano del 28 de julio de 2025, el ‘Palau de Les Arts’ en Valencia fue anfitrión de un concierto muy memorable de Gracia salvadoraEl conjunto acústico que doblaba el género liderado por el legendario vocalista de Led Zeppelin Planta de Robert y el dotado Suzi dian. La actuación ofreció un viaje profundamente atmosférico a través de folk, blues, americana y rock reinventado, entregado con sincera musicalidad e intensidad sutil.

Alineación de la banda:

Planta de Robert – Voces

– Voces Suzi dian – Voces y acordeón

– Voces y acordeón Oli Jefferson – percusión

– percusión Tony Kelsey – guitarras de mandolina, barítono, acústica y eléctrica

– guitarras de mandolina, barítono, acústica y eléctrica Matt Worley – Guitarras de banjo, acústica, eléctrica y de barítono, cuatro

– Guitarras de banjo, acústica, eléctrica y de barítono, cuatro Barney Morse-Brown – violonchelo

Setlist:

Cuco Danza de ángel Dañar Moverse por el tren Demasiado lejos de ti Roca más alta Cuatro palos Canción de todos Mientras pasaba Para los torniquetes Amigos Palo de horca

Lo más destacado de conciertos:

“He jugado cartas en Inglaterra/ He jugado en España”. El programa abrió con un popurrí inquietante de “Cuco“. No mucho después, fuimos tratados con una versión de retroceso de Zeppelin”Dañar“Estableciendo el tono para la noche: ecos familiares envueltos en nuevas texturas acústicas. Las voces de Robert Plant, aunque más templadas con la edad, tenían una gravedad emocional, mientras que las armonías y el acordeón de Suzi Dian agregaron una belleza espectral. Más tarde en el programa, planta bromeó sobre el estado de Inglaterra donde se formó la banda: “Dios sabe lo que sigue … ¡Gollum es el siguiente!”

“Moverse por el tren“Exhibió las influencias del evangelio del grupo, con un impulso sincopado desde Oli JeffersonLa percusión y la interacción conmovedora entre Plant y Dian. “Demasiado lejos de ti” y “Roca más alta“Profundizado en terreno profundamente personal y espiritual, con Barney Morse-BrownEl violonchelo de violonchelo en la tumbona que agregó una profundidad cinematográfica.

¡Qué riff! El ritmo reinventado “Cuatro palos” fue uno de los destacados de la noche, su complejidad se transformó a través de la mandolina y la guitarra en algo tribal y terroso en lugar de atronador. El pulso dinámico fue sostenido por Matt WorleyEl trabajo de cadena, que trajo un borde crudo de los Apalaches a las pistas hipnóticas como “Canción de todos“Por Low y”Mientras pasaba. “

La portada Neil Young “Para los torniquetes“Fue entregado con una instrumentación escasa y una moderación inquietante, sacando la reverencia silenciosa de la audiencia. Al final de la canción, Plant se aseguró de alabar las últimas obras de Neil Young también. Una revisión de Zeppelin” “Amigos“Trajo calidez y nostalgia, sus armonías modales entregadas con una calidad delicada, casi parecida a un canto. Sea bueno para los demás, ya que necesitará ayuda algún día fue su mensaje saludable.

¡En la mejor tradición popular, entre las canciones, Robert Plant demostró ser un narrador humilde e ingenioso de cuentos, anécdotas e incluso continuos de escocés! También mencionó que nunca antes había estado en Valencia …“Excepto en 1963, en mi camino a Ibiza”. Esto sugeriría que era un ávido explorador de tierras y música … incluso cuando era adolescente. También explicó al público que cuando los periodistas de la música le piden que defina la música de su última banda … les dice que “¡Folk Off!”

El set concluyó con una versión emocionante de “Palo de horca“, Infundido con una nueva urgencia y impulso, una clase magistral sobre cómo reinventar a los familiares sin perder su alma. Con un vaso de” larios “español gin’tononic en la mano, la planta también arrojó bastantes versos de ‘Perro negro’ ¡Para el deleite de la audiencia también!

La actuación de Saving Grace en Palau de Les Arts no fue un concierto ordinario. Se convirtió más en un ritual compartido: una experiencia inmersiva, a veces trascendente que bordeó las líneas de género y enfatizó la narración emocional a través de la música. Con arreglos sutiles, subvenciones espirituales y la visión artística en evolución de Robert Plant, la noche confirmó que este proyecto no es un acto de lado nostálgico sino una expresión profundamente auténtica y vital de tradiciones musicales atemporales.

La voz de la planta puede no estar en su pico de la década de 1970, pero ahora tiene aún más experiencia para transmitir La letra de la angustia y la alegría. En público y privado, ha experimentado la vida de amor y pérdida con respecto a familiares y amigos tanto como cualquiera. Su difunto hijo Karac y el difunto John Bonham me vienen a la mente. Conectado con las fronteras galesas desde una edad temprana y con una madre de ascendencia romaní, es natural que Plant continúe explorando sus raíces populares con este proyecto que define el género. En el fondo, es un celta que solo ama la música y quiere compartir sus regalos. Para alguien que es uno de los pocos ‘dioses de rock’ vivos que quedan, no hay aires ni gracias para este hombre. Sientes que realmente se conecta con su audiencia y ama el desafío de tocar en una banda y transmitir estos estándares y darles una nueva vida también.

Suzi Dian es la lámina perfecta para la planta, la musicalidad de su voz y juego de acordeón agregan una frescura y profundidad a cada arreglo. La sección de ritmo era poderosa y el violonchelista a menudo la tocaba como un bajo doble para impulsar cada canción hacia adelante. Ambos multi-instrumentistas eran excelentes, eléctricos o acústicos, agregando colores vitales a cada canción. La banda estaba muy bien ensayada, pero las canciones se permitieron respirar y estirarse también.

La audiencia, claramente conmovida, respondió con ovaciones de pie y aplausos largos y cálidos, un testimonio del poder duradero de la reinvención y el rendimiento sincero. Los viejos rockeros nunca mueren … A veces eligen volver a sus raíces populares atemporales … y esta banda se gelifica y se conecta. Una noche para recordar y un recordatorio del poder de la música para unir a la gente para el bien.

Informe de Will McCarthy

Artículo Copyright 24/7 Valencia

Fecha: 28 de julio de 2025

Evento: Palau de Les Arts, Valencia, España