Hace un tiempo, Terry Chimes (el baterista original de ‘The Clash’) interpretó a Valencia en un supergrupo ‘The Crunch’. La banda de gira está compuesta por ex miembros de bandas como ‘The Cockney Rechazs’, ‘Sham 69’ y ‘Diamond Dogs’. Ellos encerraron con ‘White Riot’ por el choque, que cayó por una tormenta con la multitud. Antes del show en ’16 Toneladas ‘, entrevistamos a Terry Chimes sobre sus días como baterista con el choque, Johnny Thunders, Billy Idol, Hanoi Rocks y Black Sabbath. También nos contó sobre su eventual conversión del embriagador mundo del rock’n’roll a la de un quiropráctico altamente exitoso y dedicado.

Autobiografía de Terry Chimes, El extraño caso del Dr. Terry y el Sr. Chimeses un viaje fascinante y sincero a través de la vida de un músico que no solo tocó con algunos de los nombres más importantes del rock, sino que también se reinventó en un campo completamente diferente. Mejor conocido como el baterista original para el choque, Chimes ofrece un relato profundamente personal, a menudo humorístico y sorprendentemente espiritual de sus experiencias en el volátil mundo del rock and roll y más allá.

Desde sus primeros años e introducción a la música hasta su tiempo con el choque, la Generación X, Johnny Thunders y The Heartbreakers, Hanoi Rocks e incluso Black Sabbath, Chimes ofrece a los lectores un asiento de primera fila a los altibajos de la vida en el camino. Su narración es atractiva, llena de anécdotas detrás de escena, escapadas de gira salvaje y las realidades crudas de estar en una banda en el centro de la explosión punk. Sin embargo, lo que hace que estas memorias se destaquen es su profundidad: el cambio no es solo contar historias de guerra de rock and roll; Está reflexionando sobre el panorama general, particularmente su crecimiento personal y espiritual.

El libro también explora por qué dejó el choque y su viaje para convertirse en un quiropráctico exitoso, una transformación que puede parecer poco probable para un baterista punk, pero tiene mucho sentido a medida que los Chimes lo narran. Sus ideas sobre la salud, el bienestar y la amabilidad muestran a un hombre que ha evolucionado más allá del caos de su juventud, ofreciendo sabiduría sin predicar.

Escrito con calidez, humor y autoconciencia, El extraño caso del Dr. Terry y el Sr. Chimes es más que una memoria de rock: es una historia inspiradora de reinvención y seguir el propio camino. Los fanáticos del choque ciertamente apreciarán los relatos de primera mano de los años formativos de la banda, pero este libro también resonará con cualquier persona interesada en la música, el crecimiento personal o los giros inesperados que la vida puede tomar. Una lectura obligada para los amantes de la música y aquellos que disfrutan de historias de transformación, esta memoria es entretenida y estimulante.

Informe y entrevista de Will McCarthy

Artículo Copyright ’24/7 Valencia ‘

Más información: https://www.amazon.com/strange-case-dr-terry-chimes/dp/1922178241

Clínica quiropráctica: https://chimeschiropractic.com/