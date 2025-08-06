Una noche mágica de flamenco y cocina española en Valencia • Valencia 24/7

Si está buscando una noche realmente inolvidable en Valencia ‘,’El Toro y la Luna ‘ es el lugar para estar. Escondido justo al lado de la Avenida Blasco Ibáñez, este vibrante restaurante reúne lo mejor de la cultura española: sabrosa cocina española y el arte apasionado del flamenco vivo, todo bajo un mismo techo. La noche en ‘El Toro y La Luna’ comienza a las 19: 30h o 20.30 h dependiendo del día de la semana que elija, cuando las puertas abren para que los invitados disfruten de una experiencia de cena relajada. Su menú es una celebración de la gastronomía española, con tapas tentadoras como patatas bravas, croquetasy Huevos Rotos y ensalada con queso de cabra. La carne o los platos vegetarianos se sirven como platos principales. Estos se combinan perfectamente con una copa crujiente de vino blanco o vino tinto o cerveza o sangría. Mientras los sabores bailan en tu lengua, se construye la anticipación para el espectáculo de la noche.

Después de la cena, el restaurante realmente cobra vida cuando comienza el show en vivo. Una familia de artistas experimentados, cuya experiencia combinada se extiende durante 80 años, sube al escenario para una fascinante actuación de flamenco. El espíritu de tradición y autenticidad está en el corazón de cada espectáculo, cautivando a la audiencia desde el primer rasgueo de la guitarra hasta el baile final y apasionado.

Al ingresar al lugar, los visitantes son bienvenidos calurosamente, en nuestro caso, por Patricia, un consumado bailarín de flamenco e hija del legendario cantante ‘Pepe’. Nos dio gentilmente una gira detrás de escena, compartiendo historias personales detrás de las fotos en blanco y negro que adornan las paredes. ¡Cuentan con momentos de su padre tocando música flamenco en su juventud en un punto nocturno exclusivo en la década de 1970 … a íconos como Mick Jagger, Frank Sinatra, Charles Bronson, David Niven, Roger Moore, Omar Sharif y el futuro Rey Charles!

La actuación flamenco en ‘El Toro y La Luna’ es maravillosa. Patricia, unida por otros dos dotados bailarines de flamenco, comandó el escenario en rojo tradicional traje de flamenca Vestidos, moviéndose con una intensidad y gracia que capturó el alma del flamenco. El poderoso acompañamiento de los hermanos de Patricia en la guitarra y las voces agregó una capa rica y auténtica a la actuación. Su música fue puntuada con llamadas tradicionales de “viejo” y “Eso es” creando una atmósfera electrizante que hizo que toda la audiencia aplaudiera.

Uno de los momentos más distintivos de la noche fue cuando el veterano cantante de flamenco Pepe subió al escenario por algunos números. Su dominio de canto dominante, rico en emoción y experiencia, le dio al espectáculo otro sabor. Tanto Pepe como Patricia también se aventuraron a la multitud a veces, interactuando entre los invitados, haciendo que la noche se sienta aún más íntima y especial.

‘El Toro y La Luna’ no es solo otra cena y espectáculo: es una tradición familiar sincera compartida con todos los que cruzan sus puertas. Desde la sabrosa comida hasta la pasión ardiente del flamenco, cada detalle promete una experiencia realmente memorable. Es una noche edificante para todas las edades.

El lugar está abierto de miércoles a domingo. Si estás en Valencia y buscas una noche española que agite tu alma, deleite tus papilas gustativas y te deje con recuerdos duraderos, El Toro y la Luna es una visita obligada absoluta.

Informe del equipo ’24/7 Valencia ‘

Artículo Copyright ’24/7 Valencia ‘

‘El Toro y la Luna ‘