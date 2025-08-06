Viaje de día de Bella a Alicante • Valencia 24/7

A un corto viaje en autobús de la hermosa ciudad de Valencia se encuentra una ciudad costera, llena de historia y vistas. Un fin de semana, o incluso un día en Alicante, puede ser tan relajante o estimulante como desee. Un amigo mío, Bella, visitó recientemente Alicante en un día y amaba prácticamente cada minuto del día lleno.

Ella comenzó explorando el Castillo de Santa Bárbaraun castillo originario de los 9th siglo que se expandió en gran medida en el 16th siglo. Con vistas en expansión de la ciudad, las montañas y el mar, el castillo no solo es popular para la historia que tiene, sino también por las espectaculares vistas que proporciona. Y durante aproximadamente 3 euros por persona, esta fue una experiencia que no se debe perder. Aunque esperar en la fila para el ascensor tomó un poco de tiempo, Bella dijo que todo valió la pena para las vistas de todos los alrededores y estar en un lugar con tanta historia.

Después del viaje a través del castillo, Bella caminó por la ciudad, tomando los techos rojos y los azulejos azules brillantes que cubrían la parte superior de cada edificio. El clima era similar a Valencia, que ofrecía brisas marítimas para cortar el calor del mediodía. Bella se dirigió al Mercado Central de Alicanteun gran edificio que ocupa un bloque completo. Entró y tuvo que explorar por un tiempo antes de elegir solo un lugar para comer.

El Mercado, ubicado en AV. Alfonso El Sabio tenía varios lugares para sentarse a comer o simplemente tomar un bocado, ofreciendo alimentos similares a los encontrados en Valencia, como bocadilloscarnes, quesos, verduras y dulces para después.

Bella se detuvo en Aitana’s y obtuve algunas tapas y cava, un vino espumoso español. Para las tapas, ella probó el Albondigasque son como albóndigas, y también un poco de pan artesanal. Su amiga que viajaba con ella probó el Plata de Jamónliteralmente un plato de jamón en rodajas, y algunos mini-bocadillos. Lleno de auténticas tapas españolas del mercado, Bella y su amiga viajaron al Barrio de Santa Cruz.

Subir los escalones hacia el barrio fue dura, pero la caminata fue encantadora cuando tomó la cultura del vecindario. Cada casa fue nombrada, con azulejos decorados deletreando “Casa” antes del nombre elegido de la casa. Brillantes azules, blancos y rojos aparecieron a su alrededor mientras pasaba por las casas, trayendo una sensación animada y enérgica a la tarde. Las plantas en macetas se alinearon en las calles y algunos turistas estaban cerca, pero no tantas que se sintió como una zona turística. Después de una parada rápida en un café para tomar un poco de Café Con Leche y disfruta de la vista en la emblemática bar tradicional de tapas La Barrita de Santa MaríaBella siguió caminando.

Cuando su día comenzó a llegar a su fin, el último lugar que quería ver antes de regresar a Valencia fue el Passeig Esplanada d’espanya. El Passeig es conocido por sus más de 6 millones de mosaicos en blanco, azul y rojo. El patrón de ola está destinado a recordarles a quienes los caminan sobre las olas del Mediterráneo, por lo que si está allí para una lección rápida de historia del arte o para tomar impresionantes fotos de Instagram, seguramente estará satisfecho.

Bella regresó a Valencia esa noche, exhausta de la excursión de un día de ritmo rápido, pero emocionada por todo lo que había visto y aprendido. Ahora, recomienda que todos sus amigos en Valencia y en todo el área visiten esta joya escondida de una ciudad que tiene mucho que ofrecer a sus visitantes.

Para obtener más información y planificar su visita al Castillo de Santa Bárbarair a https://castillodesantabarbara.com/.

Informe de Fiona Pacio

Artículo Copyright ’24/7 Valencia ‘

Alicante Photo Copyright Vicente Viana Martinez