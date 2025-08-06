Una visita a ‘Mercado Central’ en Valencia • Valencia 24/7

Conocido como ‘Mercat Central’ en Valenciano, este mercado muestra casi 100 años de comida, bebidas y arquitectura de Valencian, descubra el corazón de Valencia en el antiguo centro. Desde 1928, ‘Mercado Central’ ha proporcionado “Marisc Fresc”, “Fruitta Fresca”y mucho más para la comunidad local en la ciudad de Valencia. Descubra la hermosa arquitectura de este punto de encuentro y sumérjase en el mercado más famoso de la ciudad.

Ubicado en el bullicioso barrio de ‘Ciutat Vella’ (Old Town)‘Mercado Central’ (mercado central) fue diseñado por Francisco Guardia y Alexandre Soler con influencia del movimiento Art Nouveau. Cuenta con más de 8,000 metros cuadrados de espacio interior, con vidrieras cautivadoras, estructuras de cerámica y cúpulas de hierro. La cúpula central principal se avecina a 30 metros sobre el mercado y está cubierto con una forma de clima forma como un loro (el símbolo del mercado).

Al organizar más de 1200 puestos, Mercat Central es reconocida por sus especialidades locales, como mariscos frescos, naranjas (un elemento básico valenciano), fartones, horchata y más. A pesar de que Mercat Central es un punto de acceso turístico actual, los lugareños todavía lo usan diariamente; La canción del idioma valenciano lo rodeará, mientras pruebas la amplia gama de puestos.

Un vendedor de Amparo dijo: “He estado trabajando aquí durante 15 años, pero este mercado ha estado aquí por 100”. La importancia cultural de este mercado es realmente inigualable, y los proveedores, generación tras generación, han seguido manteniendo vivo el estilo de vida del mercado en un mundo que se está moviendo rápidamente hacia un estilo de venta basado en en línea.

El mercado en sí está en el centro de la ciudad, por lo que donde sea que se encuentre en la ciudad, es fácilmente accesible. Después de haber echado un vistazo, ¿por qué no visitar una de las terrazas cercanas para una sangría o una tapa de la tarde? Para la experiencia más auténtica, busque llegar entre 07: 30h – 10: 00h. La mayoría de los puestos de comida fresca comienzan a empacar por la tarde; Sin embargo, el mercado en sí permanece abierto hasta alrededor de las 14: 30h – 15: 00h … ¡el primer pájaro atrapa al gusano!

Informe de Elliot Fryatt

Artículo y fotos Copyright Elliot Fryatt / ’24 / 7 Valencia ‘

Mercado Central

Plaza de Mercado, 6

46001

Valencia

https://www.mercadocentralvalencia.es/

Tiempos de apertura: Mon a sábado de 07: 30h a ~ 14: 30h, sol – cerrado.