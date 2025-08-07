‘Santana’ en vivo en Valencia – 31 de julio de 2025, Marina Norte • Valencia 24/7

Santana abrió el espectáculo con el etéreo “Aurora Borealis – Canta de Woodstock”, estableciendo un tono místico y rendir homenaje a su legado histórico. Fue un prólogo apropiado para lo que sería un viaje a través de décadas de música que mezcla género. De los primeros acordes familiares de “Sacrificio del alma” la energía surgió. La banda, apretada y vibrante, se movió fluida en “Jin-go-lo-ba” una portada de alta energía del clásico de Babatunde Olatunji que tenía a la multitud aplaudiendo en sincronización. “Vasos malvados” y “Mujer de magia negra” —Pared con “Reina gitana” —Chouse el icónico tono de guitarra de Santana, lleno de emociones abrasadoras y ricas texturas latinas.

La multitud estalló durante “Oye Cómo VA” una celebración comunitaria de ritmo latino y funk, y el singalong a “María María” Creó un momento de sincera conexión entre audiencia y artista. Mid-set, Santana cambió a piezas más poderosas y rítmicas como “Foo foo” y “Todo el mundo lo es todo” este último que conduce a un impresionante solo de bajo por Benny Rietveld. Este momento se convirtió en un breve y conmovedor homenaje a Ozzy Osbourne, con un fragmento de “Iron Man”, dirigido por la powerhouse Drummer Cindy Blackman. El estado de ánimo suavizado para “Samba Pa Ti” donde la guitarra de Santana prácticamente lloró en serenidad melódica. La audiencia se balanceó a través de las notas sostenidas de este clásico instrumental. Con canciones como “Nadie para depender de”, “Espero que te sientas mejor” y (Da Le) Yaleo, el ritmo se profundizó, empujando los límites entre el rock y el ritmo afro-caribeño. El conjunto principal cerrado con “Corazón Espinado” una canción de colaboración ardiente y alegre con la multitud cantando como si estuviera al unísono con el propio Santana.

BIS

El bis fue nada menos que explosivo. Comenzando con “Toussaint L’Ouverture”La banda reavivó el escenario con virtuosismo y impulso. Luego vino un solo tambor de Cindy Blackman, brillo técnico de partes iguales y energía primaria. Finalmente, “Smooth” cerró la noche con presentaciones de banda completa y energía infecciosa. Incluso después de décadas, este éxito conserva su ritmo irresistible y la guitarra de Santana todavía lo hace brillar.

CONFIGURACIÓN

El escenario en Marina Norte era íntimo pero grandioso. Cuando la noche cayó sobre Valencia, las luces bailaron del agua, y el cálido aire costero llevó la música a la distancia. La audiencia era diversa: fanáticos del tiempo, recién llegados curiosos y aquellos que simplemente vinieron a bailar. Era una multitud que respetaba la música y vivía en el momento. El concierto de Carlos Santana en Valencia no fue solo una actuación, era una especie de reunión espiritual. Su mensaje de paz, luz e interconexión resonó entre los solos y las sonrisas. A los 78 años, Santana continúa jugando con fuego en sus dedos y gracia en su corazón. Para aquellos que tienen la suerte de estar allí, esta noche fue un recordatorio de que la buena música no envejece: evoluciona, se expande y se conecta.