¡Es Pimm’s en punto! Por Helen Westwater de ‘La Ola Fresca’ • las 24 horas del día, 24/7, Valencia

El verano es un momento para disfrutar de esa bebida que es el epítome de veranouna refrescante taza de Pimm’s. En caso de que no pueda tenerlo en sus manos, ya que el licor en sí no está disponible tan fácilmente aquí en España, rastreamos sus orígenes en la década de 1840 y un bar de ostras en la ciudad de Londres, donde seguimos los pasos de su inventor, James Tee Pimm, y hacemos una pequeña mezcla de nuestra propia.

El tónico de James Pimm, un elixir a base de ginebra lleno de botánicos amargos y especiados, originalmente fue una ayuda para la digestión y se sirvió en un pequeño tanque conocido como ‘No. 1 taza ‘. Luego pasó a inventar otras versiones con whisky, brandy, ron, centeno y vodka, conocidos respectivamente como 2, 3, 4, 5 y 6 taza.

Probablemente debido a la proximidad del bar de ostras a la ciudad de Londres, la bebida fue bien apoyada por la clientela yuppie del Sr. Pimm y pronto fue un éxito en la sociedad de moda en todo el Imperio, donde el sol nunca se pone. La refrescante mezcla de sabores de alcohol, pepino y menta lo convierte en un firme favorito de verano. Unas 80,000 pintas de la Copa No. 1 de Pimm se derriban durante la quincena de Wimbledon Tennis solo.

Entonces, usando el eslogan publicitario previo a la Guerra Mundial de Pimm, “¡Por mi Gaff y Ghillie, podría hacer con un Pimm’s No. 1!”¡Vamos a mezclar!

Pimm’s

Ingredientes

• Ginebra de 300 ml

• 300 ml de vermut rojo

• 150 ml de Cointreau u otro licor naranja

• Angostura Bitters (opcional)

Guarnación

• 1 naranja, a la mitad y en rodajas

• 1 limón, a la mitad y en rodajas

• 1 pepino, en rodajas

• Agua tónica fría, limonada o cerveza de jengibre, para servir

• ramitas de menta, para adornar

• Mucho hielo

• Las fresas son opcionales

Preparación

Mezcle todos los ingredientes y adorne maravillosamente. Servir con hielo y disfrutar.

La Ola Fresca

C/ MusicO Magenti, 11

Tel: 610 026 305

Zona Benimaclet

http://www.laolafresca.com

https://www.facebook.com/laolafresca/