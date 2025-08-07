‘The Baggies’ Live en ’16 Toneladas ‘el viernes 1 de agosto (informe fotográfico) • Valencia 24/7

“Oye, no mires eso, mira esto. Este es el pesado y pesado sonido monstruo”… .. Las bolsas. Antes de que las cosas se redujeran para las vacaciones de agosto, ’16 Toneladas ‘se apretó en’ The Baggies ‘para un espectáculo de buen tiempo de skankin realizando su’ homenaje a la locura ‘.

El septet presenta trompeta, trombón, teclados, guitarra, bajo, batería de kits y el vocalista principal creando grandes interpretaciones de todos esos éxitos de locura. El espectáculo fue como un viaje a una época en que SKA de 2 tonos gobernó las salas de baile. Se abrieron y luego terminaron el espectáculo con el brillante Ska Classic Bote nocturno a El Cairo. ¡Este fue el bookend perfecto que también ofreció mucho golpe!

A lo largo de este viaje, los fanáticos bailaron al máximo del catálogo de la locura. Estas son canciones con esa mezcla única de música SKA, Pop y Pub Sing-Along. Sus números extravagantes tienen un sonido de firma. Estos incluyen ritmos de piano entrecortados, cuernos, todos construidos sobre una base de ska y dance ritmos. Los Baggies jugaron los grandes éxitos; Nuestra casa, Locura, Un paso más allá junto con los otros favoritos Vergüenza, El sol y la lluvia, El príncipe, Debe ser amor, pantalones de bolsa, Casa de diversión y más. En general, ¡fue una noche de alta energía!

Informe de Phillip Solomonson

Fotos Copyright Phillip Solmonson/ ’24/ 7 Valencia ‘