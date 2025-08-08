Artículo de spinología sobre el cuerpo humano • Valencia 24/7

¿Lo sabías?

Notas para la reflexión de la spinología

En un día, los pulmones para adultos se mueven alrededor de 10,000 litros de aire.

El cerebro humano tiene alrededor de 100,000,000,000 (100 mil millones) neuronas.

No es posible hacerte cosquillas. El cerebelo, una parte del cerebro, advierte al resto del cerebro que estás a punto de hacerte cosquillas. Como su cerebro lo sabe, ignora la sensación resultante.

Cada hora, mil millones de células en el cuerpo deben ser reemplazadas.

El hueso del muslo es más fuerte que el concreto.

Hay aproximadamente 100,000 millas de vasos sanguíneos en el cuerpo humano.

Cada día, 400 galones de sangre reciclada se bombean a través de los riñones.

Tu sangre toma un viaje muy largo por tu cuerpo. Si pudieras estirar todos los vasos sanguíneos de un humano, tendrían aproximadamente 60,000 millas de largo. Eso es suficiente para dar la vuelta al mundo dos veces.

Más del 90% de las enfermedades son causadas o complicadas por el estrés.

La tos puede hacer que el aire se mueva a través de su tráquea más rápido que la velocidad del sonido, ¡más de mil pies por segundo!

Incluso si come comida de pie sobre su cabeza, la comida aún terminará en su estómago.

El hígado humano realiza más de 500 funciones.

Los impulsos nerviosos para la posición muscular viajan a una velocidad de hasta 390 pies por segundo.

Las células nerviosas pueden viajar tan rápido como 120 metros por segundo.

Hay 400 especies de bacterias en el colon humano.

Por todas estas razones y mucho más, Spinology nació y trabaja con completo respeto por la naturaleza de nuestro organismo. Los espinólogos contribuyen con sus servicios a hacer realidad el milagro de la vida. No hay nada como cuidar lo que ya tenemos.

Informe de Enrique Borredá López (Director del tutorio europeo de spinología)

