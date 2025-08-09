Valencia’s Turia Gardens (informe fotográfico exclusivo) • Valencia 24/7

Los jardines de Turia en Valencia abarcan alrededor de 10 km, con senderos adoquinados, naranjas, baños públicos, parques infantiles, áreas de picnic, bancos y senderos para bicicletas pavimentadas. El lugar perfecto para corredores, caminantes y ciclistas por igual, el terreno plano ofrece una extensa extensión de hermosos paisajes para disfrutar durante un paseo. Los parques infantiles salpican el parque para los pequeños, y los bancos se alinean en los caminos para que los viejos y los jóvenes se detengan y descansen o disfruten de la serenidad del parque. Se pueden encontrar equipos de acondicionamiento físico al aire libre, como bicicletas estacionarias, máquinas elípticas y bares de pull-up en todo el parque para uso público.

Los jardines corren a lo largo del antiguo lecho y viento del río Turia en toda la ciudad de Valencia. El parque fue construido por varios planificadores y paisajistas urbanos que querían que los jardines recrearan el paisaje original del río.

Visitante La Ciudad de Las Artes y Las Ciencias? Los jardines ofrecen vistas espectaculares del complejo y son perfectas para una visita relajante antes o después de pasar por esta parte emblemática de Valencia.

El parque es perfecto para caminar a los perros, mirar la vida silvestre o incluso ver un par de gatos callejeros amigables.

Turia Gardens no tiene una dirección oficial en sí Pero el código postal es 46003. Las entradas populares incluyen fuera de El Corte Ingles en Penya-rojala parada del metro de Alameda, cualquiera de los puentes históricos como San José, Serranos, o Trinidady el complejo de artes y ciencias. Técnicamente, los jardines van desde Mislata al área del puerto. Se dice que son los jardines urbanos más largos de España.

Informe de Anna Willerer

Artículo Copyright ’24/7 Valencia ‘

Photo Copyright Anna Willerer/ ’24/ 7 Valencia ‘