¡Entrevista con el fanático de Valencia CF ‘John Howden’ en la legendaria Mestalla! • Valencia 24/7

¿Cuál es el encanto que atrae a tantos hacia el Mestalla? Le preguntamos a John Howden, estimado escritor deportivo para ’24/7 Valencia ‘y CEO de Cricket España, por su opinión sobre el mundo de Valencia CF en el legendario estadio.

24/7 Valencia: ¿Cómo te involucraste con VCF?

John Howden: Cuando me mudé a España, en 2003, estaba ansioso por ver el fútbol en vivo. Muy pronto tomé mi primer partido en el Mestalla y me cautivó la atmósfera y la erupción del ruido cuando Valencia anotó. Me conmovieron igualmente la gran cantidad de banderas blancas o pañuelos después de una actuación decepcionante. La montaña rusa de las emociones, solo capturada cuando estás en un partido en persona, me convenció de convertirme en un visitante habitual de los partidos caseros de Valencia.

¿Cuál ha sido uno de tus momentos más memorables de Valencia FC? Me perdí presenciando los años de gloria con Héctor Cuper y Rafa Benítez cuando Valencia regularmente profundizó en las competiciones europeas. Los dos éxitos de la Copa del Rey en 2008 y 2019 tienen un lugar destacado en mi lista de momentos favoritos. La victoria sobre el Real Madrid en la liga en 2017 cuando Zaza y Orellana anotaron goles maravillosos también está grabada en mi memoria, pero el pináculo para mí personalmente fue la victoria por 7-0 sobre Genk en la Liga de Campeones en 2011, cuando Soldado se llevó un hat-trick antes del medio tiempo.

¿Qué significa para ti el fútbol y específicamente Valencia CF? El resultado de un juego literalmente hará o estropeará mi día de semana o fin de semana, es tan personal. Es una parte integral de mi vida y, por mucho que no me guste una mentalidad tribal, esta es la excepción a la regla a la que estoy feliz de admitir.

¿Qué crees que significa el fútbol para la gente de Valencia? En muchos casos, similar a los sentimientos que siento. Los ciudadanos de Valencia están orgullosos de la historia del club y del impacto positivo que ha tenido en la ciudad. Las celebraciones fuera de la Mestalla en la Avenida de Suecia después de victorias en juegos importantes, y la forma en que los seguidores abrazaron las dos últimas victorias de la Copa del Rey que celebran en la Plaza del Ayuntamiento es un testimonio de eso.

¿Qué hace que VFC sea diferente de otros equipos? Es mi equipo, ganamos y perdemos juntos, y nos unimos como uno en las gruesas y delgadas. Mantienen emociones en mí a través de sus acciones que ningún otro club puede hacer y seguirá siendo así para siempre.

¿Hay alguna diferencia entre el enfoque de español/Valencia para el fútbol? Esto depende del gerente y del propietario. Un gerente como Bordalás tenía un enfoque completamente diferente al de Nuno y Emery. La persona a cargo representa el estilo de juego y alguien como Gattuso fue muy “Gung-Ho” en las primeras etapas de su carrera gerencial en Valencia. Baraja parecía haber tenido un buen equilibrio entre el estilo atacante y las responsabilidades de mentalidad defensiva.

La disputa con el propietario, Peter Lim y las secciones de la multitud están bien documentadas. La filosofía actual de Lim se centra en la juventud, y posiblemente cree jugadores jóvenes para vender con una gran ganancia (Soler, Ferran, Lee Kang -in y Musah son ejemplos principales). La promoción de los jóvenes a las tareas del primer equipo es algo de lo que Baraja fue un gran defensor de … y no muchos equipos en Laliga adoptaron ese enfoque para sus alineaciones de primer equipo. Como fanático de Valencia, el nuevo entrenador Carlos Corberán sabe lo que se espera tanto dentro como fuera del campo. El entrenador nacido en Chesté ha regresado al club que comenzó su carrera futbolística como portero hace veinte años, y ya está bien pensado en los círculos de gestión. Pep Guardiola una vez lo recomendó al Club de Arabia Saudita Al Ittihad, y mientras estaba en Leeds, su jefe Marcelo Bielsa comentó que valoraba la opinión de Corberán más que la suya. Los juegos de los que se ha hecho cargo hasta ahora han sido positivos, con el equipo visiblemente presionando más cuando sus oponentes tienen la pelota en su propia mitad, y el equipo también parece estar atacando mucho más, en lugar de la acumulación más metódica que los gerentes anteriores han utilizado.

¿Qué ves como el futuro para Valencia CF? La saga del “nuevo” estadio tendrá una gran voz en esto. Si se requieren fondos para completar el lugar, entonces podría ser a expensas de los jugadores estrella de Valencia. Si el equipo actual puede permanecer juntos y pueden agregar uno o dos activistas experimentados al equipo, entonces los forrajes regulares en Europa son muy probables. Sin más inversión y un enfoque excesivo en la nueva Mestalla, es probable que el equipo permanezca en la mediocridad de la mesa. Esperemos que sea el primero, ¡pero el tiempo lo dirá!

Informe de Sebastian Garraway

Artículo Copyright ’24/7 Valencia ‘

Foto ‘John Howden fuera de Mestalla’ Copyright Sebastian Garraway/ ’24/ 7 Valencia ‘