¡’Bioparc Valencia’ es un gran día! • Valencia 24/7

Bioparc Valencia abrió en 2008 dentro del antiguo lecho del río Turia, reemplazando el zoológico de Viveros obsoleto, y fue diseñado y es administrado por la selva de la selva Valencia en asociación con el Ayuntamiento. Abarcar 10 hectáreas (100,000 m²)el parque adopta un Filosofía de “IMMERSIÓN DEL ZOO”donde los visitantes sienten que son parte de los hábitats de los animales debido a los paisajes perfectos y las barreras ocultas creadas por ríos, zanjas, formaciones rocosas y vegetación. Desde el principio, BioParc tenía como objetivo las credenciales altas: recibir el Premio al Diseño Europa Nostra en 2009 y organizar la Conferencia EAZA en 2019, durante la cual obtuvo el título de Mejor parque natural de España.

Ecosistemas y exhibiciones de animales

El bioparc se organiza en cuatro biomas que replican hábitats africanos:

Savannah africana (seca y húmeda) Sabana seca alberga rinocerontes, cebras, avestruces, hienas.

alberga rinocerontes, cebras, avestruces, hienas. Savaná húmeda Incorpora jirafas, antílopes, gacelas, suricatas, además de leones en un contexto de abrevaderos y arroyos. Jungla ecuatorial Los toldos densos albergan gorilas, chimpancés, leopardos, nutrias y grandes pitones, con múltiples profundidades de visualización y experiencias sensoriales. Cueva de humedales y kitum Una cueva subterránea recreada (modelada en el monte Elgon de Kenia) La única vista del hipopótamo submarino de Españajunto con cocodrilos y birdlife. Isla Madagascar Los lémures deambulan libremente y, a veces, bajan para saludar a los visitantes; junto con lémures de cola anillo, especies de mangostos de vientre rojo y vari; Con recintos para fosa, y exhibición en la biodiversidad de la isla, el complejo también cuenta con uno de los grupos de elefantes más grandes de España, ambientados entre Baobabs y cascadas gigantes en el bosque baobab. Significativamente, Makena, el primer elefante nacido en la comunidad valenciana, nació aquí en noviembre de 2022, gracias a los esfuerzos europeos de cría de conservación. Recientemente se unió a un hermano, Malik, que ilustra el éxito continuo en sus programas ex situ.

Conservación e investigación

Bioparc La misión principal es la conservaciónabrazando estrategias in situ y ex situ a través de la Fundación BioParc. Reflejos:

Programas de especies en peligro europeas (EEP/ESB) : Gorillas reproductoras, elefantes, lémures, bongos, musarañas (musaraña de elefantes), dingos y más.

: Gorillas reproductoras, elefantes, lémures, bongos, musarañas (musaraña de elefantes), dingos y más. El nacimiento de Makena y el chimpancé de ternero Cala junto con los exitosos emparejamientos de rinoceronte, indican una cría cautiva robusta.

junto con los exitosos emparejamientos de rinoceronte, indican una cría cautiva robusta. Las asociaciones internacionales incluyen un conservación mou con TailandiaReforzar las mejores prácticas Los esfuerzos de restauración ecológica abarcan protección de buitre, reintroducción de ibis calvo a través de la migración guiada, proyectos nativos de bat y anfibios de Gallipato, y cajas de anidación de la carretera para bioparc redujo significativamente plásticos de un solo uso antes de los mandatos de la UE e instalados paneles solares y sistemas de reciclaje de aguamejorando la sostenibilidad

Educación y experiencia inmersiva

La educación está entretejida en el tejido del diseño de BioParc:

El parque es un “Big Open Classroom” con zonas de interpretación al aire libre, tres centros interpretativos y dos salas de enseñanza para visitas escolares guiadas (de alrededor de 11 € por estudiante)

con zonas de interpretación al aire libre, tres centros interpretativos y dos salas de enseñanza para visitas escolares guiadas (de alrededor de 11 € por estudiante) La experiencia de los visitantes también se mejora a través de espectáculos de anfiteatro (1,000 asientos), alimentaciones programadas, conversaciones diarias y señalización interpretativa.

Este entorno inmersivo evoca emociones genuinas: un blog de visitantes describió la adrenalina de sentir las hienas podría saltar a través de una corriente apenas visible,“Nunca he sentido eso en un zoológico en ningún lugar del mundo”.

Logística y experiencia de los visitantes

Horario de apertura : 10 a.m. a 6 p.m. Round en el año; extendido a las 8–9 pm a abril -sept

: 10 a.m. a 6 p.m. Round en el año; extendido a las 8–9 pm a abril -sept Admisión : Admisión general-€ 28,90-31,90

: Admisión general-€ 28,90-31,90 Instalaciones : Restaurantes como Ndoki (fines de semana y vacaciones), bares de bocadillos, puestos de helado, tiendas de regalos, un cine pequeño, terrazas con vistas a la sabana, además de baños limpios y asientos sombreados : Restaurantes como Ndoki (fines de semana y vacaciones), bares de bocadillos, puestos de helado, tiendas de regalos, un cine pequeño, terrazas con vistas a la sabana, además de baños limpios y asientos sombreados bioparcvalencia.es

Flujo de visitantes: La estadía sugerida es de 3 a 4 horas, aunque los entusiastas de la naturaleza a menudo planean un día medio al día lleno de aventuras, incluidos los descansos y espectáculos de picnic.

Próxima expansión: Parque temático de Silk Road

En mayo de 2025, BioParc anunció un Expansión de 64 millones de euros Tema alrededor de la Ruta de la Seda.

Fase 1 (apertura de 2027) : Recrea la ruta marítima africana de Mombasa a Alejandría, agregando nuevas especies africanas, grandes aviarios y un acuario.

: Recrea la ruta marítima africana de Mombasa a Alejandría, agregando nuevas especies africanas, grandes aviarios y un acuario. Fase 2 : Restauración de Alquerías Valencianas para organizar un museo de cría de gusanos de seda, zonas temáticas inspiradas en Zanzíbar, Etiopía, Egipto (~ 20 m).

: Restauración de Alquerías Valencianas para organizar un museo de cría de gusanos de seda, zonas temáticas inspiradas en Zanzíbar, Etiopía, Egipto (~ 20 m). Fase 3: Jardín imperial chino y experiencias culturales VR/AR (~ € 44 m), una vez que los permisos están asegurados.

Proyectado para agregar 500,000 visitantes anuales, esta expansión subraya las ambiciones de narración globales de Valencia que vinculan África, Asia y el Mediterráneo.

Impacto socioeconómico y ambiental

Números de visitantes : dibuja ~ 1.5 millones anuales, lo que aumenta el turismo local.

: dibuja ~ 1.5 millones anuales, lo que aumenta el turismo local. Multiplicador económico : Mejora de empleos regionales, apoyando restaurantes, transporte, alojamiento y educación.

: Mejora de empleos regionales, apoyando restaurantes, transporte, alojamiento y educación. Alcance ambiental: Impulsa la participación pública a través de una política inmersiva y emocionalmente impulsada: “ocio con una causa”.

Pensamientos finales

BioParc Valencia se destaca como algo más que un zoológico: es un Etapa viva de respiración de la biodiversidad africanadonde la educación, la conexión emocional y la conservación rigurosa se unen. Desde el nacimiento de Makena y el reconstrucción de las especies europeas, hasta su diseño inmersivo pionero y planes de expansión visionario: BioParc continúa redefiniendo lo que los santuarios modernos y éticos de vida silvestre pueden lograr.

Ya sea que sea un local, un viajero o un defensor ambiental, BioParc ofrece un viaje inolvidable: entra en la naturalezasiente los ritmos de la naturaleza e inspirarse para actuar. Un gran día para toda la familia.

Informe de ’24/7 Valencia ‘

Artículo Copyright ’24/7 Valencia ‘

Más información en inglés: https://bioparcvalencia.es/en/