¡’Bioparc Valencia’ es un gran día! • Valencia 24/7

Bioparc Valencia abrió en 2008 dentro del antiguo lecho del río Turia, reemplazando el zoológico de Viveros obsoleto, y fue diseñado y es administrado por la selva de la selva Valencia en asociación con el Ayuntamiento. Abarcar 10 hectáreas (100,000 m²)el parque adopta un Filosofía de “IMMERSIÓN DEL ZOO”donde los visitantes sienten que son parte de los hábitats de los animales debido a los paisajes perfectos y las barreras ocultas creadas por ríos, zanjas, formaciones rocosas y vegetación. Desde el principio, BioParc tenía como objetivo las credenciales altas: recibir el Premio al Diseño Europa Nostra en 2009 y organizar la Conferencia EAZA en 2019, durante la cual obtuvo el título de Mejor parque natural de España.
Ecosistemas y exhibiciones de animales
El bioparc se organiza en cuatro biomas que replican hábitats africanos:
- Savannah africana (seca y húmeda)
- Sabana seca alberga rinocerontes, cebras, avestruces, hienas.
- Savaná húmeda Incorpora jirafas, antílopes, gacelas, suricatas, además de leones en un contexto de abrevaderos y arroyos.
- Jungla ecuatorial
- Los toldos densos albergan gorilas, chimpancés, leopardos, nutrias y grandes pitones, con múltiples profundidades de visualización y experiencias sensoriales.
- Cueva de humedales y kitum
- Una cueva subterránea recreada (modelada en el monte Elgon de Kenia) La única vista del hipopótamo submarino de Españajunto con cocodrilos y birdlife.
- Isla Madagascar
- Los lémures deambulan libremente y, a veces, bajan para saludar a los visitantes; junto con lémures de cola anillo, especies de mangostos de vientre rojo y vari; Con recintos para fosa, y exhibición en la biodiversidad de la isla, el complejo también cuenta con uno de los grupos de elefantes más grandes de España, ambientados entre Baobabs y cascadas gigantes en el bosque baobab. Significativamente, Makena, el primer elefante nacido en la comunidad valenciana, nació aquí en noviembre de 2022, gracias a los esfuerzos europeos de cría de conservación. Recientemente se unió a un hermano, Malik, que ilustra el éxito continuo en sus programas ex situ.
Conservación e investigación
Bioparc La misión principal es la conservaciónabrazando estrategias in situ y ex situ a través de la Fundación BioParc. Reflejos:
- Programas de especies en peligro europeas (EEP/ESB): Gorillas reproductoras, elefantes, lémures, bongos, musarañas (musaraña de elefantes), dingos y más.
- El nacimiento de Makena y el chimpancé de ternero Calajunto con los exitosos emparejamientos de rinoceronte, indican una cría cautiva robusta.
- Las asociaciones internacionales incluyen un conservación mou con TailandiaReforzar las mejores prácticas Los esfuerzos de restauración ecológica abarcan protección de buitre, reintroducción de ibis calvo a través de la migración guiada, proyectos nativos de bat y anfibios de Gallipato, y cajas de anidación de la carretera para bioparc redujo significativamente plásticos de un solo uso antes de los mandatos de la UE e instalados paneles solares y sistemas de reciclaje de aguamejorando la sostenibilidad
Educación y experiencia inmersiva
La educación está entretejida en el tejido del diseño de BioParc:
- El parque es un “Big Open Classroom” con zonas de interpretación al aire libre, tres centros interpretativos y dos salas de enseñanza para visitas escolares guiadas (de alrededor de 11 € por estudiante)
- La experiencia de los visitantes también se mejora a través de espectáculos de anfiteatro (1,000 asientos), alimentaciones programadas, conversaciones diarias y señalización interpretativa.
Este entorno inmersivo evoca emociones genuinas: un blog de visitantes describió la adrenalina de sentir las hienas podría saltar a través de una corriente apenas visible,“Nunca he sentido eso en un zoológico en ningún lugar del mundo”.
Logística y experiencia de los visitantes
- Horario de apertura: 10 a.m. a 6 p.m. Round en el año; extendido a las 8–9 pm a abril -sept
- Admisión: Admisión general-€ 28,90-31,90
-
Instalaciones: Restaurantes como Ndoki (fines de semana y vacaciones), bares de bocadillos, puestos de helado, tiendas de regalos, un cine pequeño, terrazas con vistas a la sabana, además de baños limpios y asientos sombreados bioparcvalencia.es.
- Flujo de visitantes: La estadía sugerida es de 3 a 4 horas, aunque los entusiastas de la naturaleza a menudo planean un día medio al día lleno de aventuras, incluidos los descansos y espectáculos de picnic.
Próxima expansión: Parque temático de Silk Road
En mayo de 2025, BioParc anunció un Expansión de 64 millones de euros Tema alrededor de la Ruta de la Seda.
- Fase 1 (apertura de 2027): Recrea la ruta marítima africana de Mombasa a Alejandría, agregando nuevas especies africanas, grandes aviarios y un acuario.
- Fase 2: Restauración de Alquerías Valencianas para organizar un museo de cría de gusanos de seda, zonas temáticas inspiradas en Zanzíbar, Etiopía, Egipto (~ 20 m).
- Fase 3: Jardín imperial chino y experiencias culturales VR/AR (~ € 44 m), una vez que los permisos están asegurados.
Proyectado para agregar 500,000 visitantes anuales, esta expansión subraya las ambiciones de narración globales de Valencia que vinculan África, Asia y el Mediterráneo.
Impacto socioeconómico y ambiental
- Números de visitantes: dibuja ~ 1.5 millones anuales, lo que aumenta el turismo local.
- Multiplicador económico: Mejora de empleos regionales, apoyando restaurantes, transporte, alojamiento y educación.
- Alcance ambiental: Impulsa la participación pública a través de una política inmersiva y emocionalmente impulsada: “ocio con una causa”.
Pensamientos finales
BioParc Valencia se destaca como algo más que un zoológico: es un Etapa viva de respiración de la biodiversidad africanadonde la educación, la conexión emocional y la conservación rigurosa se unen. Desde el nacimiento de Makena y el reconstrucción de las especies europeas, hasta su diseño inmersivo pionero y planes de expansión visionario: BioParc continúa redefiniendo lo que los santuarios modernos y éticos de vida silvestre pueden lograr.
Ya sea que sea un local, un viajero o un defensor ambiental, BioParc ofrece un viaje inolvidable: entra en la naturalezasiente los ritmos de la naturaleza e inspirarse para actuar. Un gran día para toda la familia.
Informe de ’24/7 Valencia ‘
Artículo Copyright ’24/7 Valencia ‘
Más información en inglés: https://bioparcvalencia.es/en/