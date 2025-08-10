Entrevista exclusiva con el fotógrafo de música Pedro Hernández (foto del pozo) • Valencia 24/7

24/7 Valencia: ¿Puede contarnos un poco sobre su entrenamiento como fotógrafo?

Pedro Hernández: Hola, antes que nada, gracias por su interés. Es un placer hablar contigo.

Mi entrenamiento como fotógrafo es en parte autodidacta, en parte de los estudios de fotografía que completé mientras estaba en la universidad. La verdad es que, en ese momento, hace más de 25 años, no lo tomé muy en serio porque todo estaba orientado a convertirse en un fotógrafo de bodas o retratos familiares, disciplinas que no me interesan en absoluto. Entonces, esos estudios sirvieron para enseñarme los conceptos básicos de la fotografía, es decir, cómo exponer correctamente y enmarcar correctamente, y poco más.

Con el tiempo, aprendí que las reglas básicas son muy importantes, al igual que es importante saber cómo romperlas. El resto ha sido prueba y error, así es como realmente aprendes.

Ahora, con la fotografía digital, parece mucho más simple: hay cámaras sin espejo donde se ve la foto terminada en el visor. Pero es una espada de doble filo … debido a esto … muchas personas no quieren aprender lo básico y tomar miles de fotos sin saber realmente lo que están haciendo, y algunas salen bien por casualidad. Para mí, eso está muy lejos de mi concepto de fotógrafo, aunque en 2025 la palabra “fotógrafo” se usa muy libremente.

Al crecer y aprender tu oficio, ¿te influyeron algún fotógrafo?

Por supuesto, todos tenemos modelos a seguir en nuestra profesión. Podría mencionar muchos. Cuando era joven, pasé horas mirando revistas de música y, directa o indirectamente, todas esas imágenes terminan influyendo en ti. Para resumir un poco el tema (lo cual es mucho que decir), diría que los dos fotógrafos que más admiro son Annie Leibovitz y Ross Halfin. Y los admiro a ambos por razones muy diferentes: lo que uno tiene, el otro no y viceversa.

Annie es la reina de la luz y el retrato, con una técnica increíble y muchos años de experiencia. La famosa foto de John Lennon abrazando con Yoko Ono en la cama la elevó al Olimpo de los fotógrafos, pero desde entonces, se ha reinventado miles de veces para llegar a donde ahora está como la fotógrafa oficial de la familia real británica. Sus retratos de la reina Isabel II son el equivalente moderno de las pinturas de Velázquez. Son obras maestras.

Por otro lado, está Ross Halfin, con quien he podido conocer y charlar en ocasiones. Ross es todo lo contrario. Él siempre dice que no sabe nada de fotografía (no es cierto), pero Ross tiene un regalo. Tiene la confianza de los músicos y ha logrado “Entra en la cocina” de la vida de los principales artistas. Sus fotos de Ozzy Osbourne, Metallica, AC/DC, Iron Maiden y Jimmy Page ya son historia de la música por derecho propio. ¿Una fotografía de Ozzy sentada en el inodoro? Ese es Ross. ¿Una fotografía de Ozzy en un estadio lleno de personas donde parece un dios? Ese también es Ross. Él humaniza al artista al extremo en un vestuario o en un hotel, tal como te hace sentir insignificante en comparación con la grandeza del artista en el escenario. Si la fotografía se trata de “capturar un momento”, Ross es el jefe en el mundo del rock.

¿Tiene cámaras específicas que prefiera, dependiendo del tema y la ubicación?

Siempre he usado Nikon y he tenido más de 35 años. He tenido la oportunidad de probar cámaras de todas las marcas, pero para mí, no hay nada como Nikon. La calidad de sus lentes es inigualable, y sus cámaras tienen los controles donde deberían estar; Todo está al alcance de la mano. Además, Nikon solo fabrica cámaras y lentes. Si solo hace una cosa y ha estado en el negocio durante años, sabe cómo hacerlo muy bien. Hay otras buenas marcas que hacen cámaras, pero también hacen fotocopiadoras o consolas de juegos. Si no hacen una buena cámara, siempre pueden ganar dinero con otros productos. Nikon tiene que hacerlo bien pase lo que pase; No hacen café o refrigeradores, ¡ja, ja!

De hecho, para responder a su pregunta, dependiendo del trabajo, elijo un modelo de cámara u otro, así como de las lentes. Fotografiar una banda en una habitación con poca luz donde estás a medio metro de ellos no es lo mismo que fotografiar Robert Plant en Les Arts en Valencia o Metallica en el Metropolitano, donde tienes que disparar desde 50 metros de distancia con una gran lente de teleobjetivo. Actualmente, mis dos cámaras principales son un Nikon Z6 y un Z8, y estoy muy contento con ambas. Con respecto a las lentes, hay un poco de todo. Para lugares, generalmente uso un zoom de gran angular y mediano. Para estadios y festivales, debes ir más allá con zoom de 200 mm o más. Lo importante es que siempre usan lentes que capturan mucha luz, porque en los conciertos, la luz es escasa y la acción es muy rápida. Necesitas un buen equipo porque todo funciona en tu contra.

¿Qué es lo que más ha aprendido de viajar por España a través de su trabajo?

Buena pregunta … diría que la planificación es quizás lo más importante. Al final, cuando fotografías a los músicos, siempre hay una cantidad significativa de improvisación, porque muchos son impredecibles, pero tienes que hacer tu tarea de antemano para que la improvisación sea lo más mínima posible.

También aprendes a navegar en salas de conciertos y teatros. Una vez que haya explorado la mayoría de las salas de conciertos de España, conoce las fortalezas y debilidades de cada una y está preparado para todo, desde donde estacionarse hasta dónde estar, etc. También es importante conocer gente y, sobre todo, comportarse adecuadamente. Después de todo, los músicos y los lugares están abriendo las puertas para “Su hogar” Para ti, y deberías tratar de causar una buena impresión. La idea es permitir que regrese …

¿Algún concierto o artista favorito que se destaque y por qué?

Es difícil responder a este. Tenía artistas favoritos cuando era más joven. Con el tiempo, los desmitificas un poco. Tal vez mi primer gran concierto está grabado en mi memoria: fue Metallica en Barcelona en el ’99. Yo era un niño y un fanático de Metallica. Estaba bastante nervioso. Por supuesto, era una película, por lo que no sabías lo que habías hecho hasta unos días después de que se desarrollaron las fotos. Fue una espera muy larga.

Más recientemente, me lo pasé muy bien disparando a Glenn Hughes para la compañía de amplificadores Orange Amps. Es un caballero encantador.

Entre los artistas nacionales, el que más disfruto es Alberto Marín (Def Con Dos, Ankhara, Mónica Naranjo). Además de ser un excelente guitarrista, es una gran persona con la que he sido amigo durante años, y siempre disfruto fotografiarlo con cualquiera de sus bandas. Es muy fácil de fotografiar porque es una bestia en el escenario y en un minuto “da” Ustedes más fotos que otros artistas tienen en sus carreras enteras. Algo similar sucede con Bunbury: a todos los fotógrafos les encanta fotografiar a Enrique Bunbury; Es el artista más gratificante para fotografiar. Probablemente tenga algo que ver con el hecho de que su compañero es fotógrafo, y Enrique respeta enormemente a los fotógrafos.

¿Es la música tu enfoque principal? ¿También te interesa la fotografía de la naturaleza?

La música es donde me siento más en casa, pero también practico otras disciplinas. En ocasiones disparo moda, retratos, fotografía de productos e incluso fotografía deportiva.

Realmente me gusta la fotografía de la naturaleza, pero generalmente no publico nada; Me guardo esas fotos, aunque realmente disfruto tomando paisajes y, sobre todo, la vida silvestre.

Hay dos disciplinas que no puedo manejar: fotografía macro, no tengo la paciencia, aunque lo encuentro fascinante, y el otro que no puedo soportar es bodas, me han ofrecido hacer algo y siempre lo he rechazado.

Describe una semana típica como fotógrafo …

Más que una semana típica, puedo contarle sobre un día típico, ya que, en la fotografía de conciertos, hay semanas en las que no sucede nada y otras veces suceden seis cosas en una sola semana.

El día del concierto, lo primero que hago es revisar el equipo, asegurarme de que todo esté en funcionamiento y que las baterías estén cargadas (las dos que van a usar y cualquier otra). Lo mismo ocurre con las tarjetas de memoria. Limpie las lentes y haga un poco de mantenimiento de equipos.

Luego, es hora de hacer su tarea, busque información sobre la banda o la gira, intente encontrar videos del concierto anterior de la banda para ver lo que vas a encontrar (lo que estaba diciendo antes para maximizar la preparación para minimizar la improvisación).

El siguiente paso es llegar al evento a tiempo. Nunca llegue a su prisa, porque es importante mantener un ritmo y un enfoque constantes. Saludas a tus compañeros de banda, y el gerente de carretera o el oficial de prensa de la banda te acompañan al pozo (o donde sea que se tomen las fotos; a veces te envían de regreso a la caja de resonancia, o peor aún) … y luego es el momento del rock and roll. Es corto pero intenso. Dos o tres canciones donde tienes que darte todo en un pequeño espacio compartido con otros compañeros de banda. Normalmente, después de esas dos o tres canciones, te echarán del lugar. A veces puedes quedarte, pero no siempre.

Llegas a casa y tienes que superar el sueño y la fatiga, seleccionar y editar imágenes para enviar al artista, la revista o donde haya sido contratado. Es esencial hacerlo de inmediato, porque si lo haces dos o tres días después, no será de interés periodístico.

Como puede ver, no hay tiempo para aburrirse, y hay un poco de masoquismo en todo esto, pero eso es lo que nos gusta …

¿Puedes contarnos sobre tus sitios de redes sociales?

Por supuesto, aunque si soy honesto, no soy un gran fanático de las redes sociales. En este momento, el que domina la industria de la fotografía es Instagram, pero es realmente una gran mentira: la gente compra seguidores, paga para promocionar sus fotos y llamar a cualquier cosa “genial” en los comentarios. Es común ver fotos patéticas llenas de “me gusta” o “fotógrafos” cuya calidad no coincide con la gran cantidad de seguidores que tienen. No soy fanático de estas prácticas, por lo que apenas paso tiempo en las redes sociales, más allá de poder mostrarlas como parte de mi cartera y porque es casi “obligatorio” estar en Instagram. Pero todo es una gran mentira, un circo. Ves muy buenos fotógrafos con 800 seguidores y otros patéticos con 3 millones de seguidores. Todo apesta.

Sin embargo, y respondiendo a su pregunta, puede encontrarme en Instagram en https://www.instagram.com/picfromethepit/ . También puedes ver el trabajo reciente en www.RockCulture.es un sitio web especializado en Music Press que está haciendo las cosas muy bien. Acaban de cumplir 10 años y lo que hacen es encomiable, ya que combinan grandes bandas como Iron Maiden o Judas Sacerdote con grupos emergentes que, si no fueran para medios como la cultura rock, sería invisible.

Entrevista del equipo ’24/7 Valencia ‘

Artículo Copyright ’24/7 Valencia ‘

Photo Copyright Pedro Hernández (foto del pozo)