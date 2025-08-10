‘Valencia Summer Fruit Tart’ • Valencia 24/7

¿Qué tan fabulosa es Valencia durante el verano? El clima es magnífico y la ciudad tiene un ambiente más relajado. Despertando a la luz fresca, la ciudad es atractiva, la gente está en su modo de verano y el ritmo es perfecto. Los restaurantes y bares se están abriendo nuevamente y es una alegría caminar por el centro histórico.

Mostrar amigos a través del ‘Mercado Central’ sigue siendo una de mis formas favoritas de familiarizar a las personas con España, además, nunca se aburre cuando eres el guía turístico, ya que todo siempre está cambiando. Aproveche al máximo las frutas de piedra esta temporada. Son perfectos para pasteles y son rápidos y fáciles, ¡así que no se preocupe! He usado pasteles preparados en esta receta, lo que la hace aún más simple.

Tarta de fruta de verano de Valencia

4 duraznos

4 nectarinas

6 albaricoques

2 ciruelas

2 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de harina de maíz (almidón de maíz/Harina de Maiz)

1 hoja de pastel de pastel hecha*

* Disponible en la sección refrigerada en la mayoría de los supermercados

Precaliente su horno a 180ºC/375ºF. No sienta que necesita adherirse exactamente a esta receta, omitir los albaricoques si no le gustan, o hacerlo solo con duraznos o ciruelas, ¡todo funciona! Reduzca a la mitad las frutas y retire suavemente las piedras. Corte cada mitad en tercios o cuartos. Si las piedras no salen fácilmente, córtala lo más cerca que pueda y luego continúe. Coloque toda su fruta cortada en un tazón grande.

Espolvorea la harina de azúcar y maíz sobre la fruta y revuelve con cuidado hasta que la fruta esté bien recubierta. Engrase ligeramente un molde de quiche/pastel estriado y línea con papel de hornear para que el borde del papel sea ligeramente más alto que el molde para pastel. Esto le permitirá levantarlo cuando se haya enfriado. Si tiene una sartén con una base extraíble, no necesitará hacer este paso. Coloque cuidadosamente la masa sobre el molde para pastel y presione suavemente el borde de la masa en los bordes de la sartén. Perfora la masa por todas partes con un tenedor para que el vapor pueda escapar mientras se cocina. Cubra la masa con papel de hornear y llénelo con pesas de pastelería, arroz o lentejas. Hornee en el horno precalentado durante 10 minutos. Retire los pesos del pastel y el papel de hornear y permita que la masa se dore en el horno durante otros 5 minutos.

Retire el pastel del horno y coloque la fruta dentro de él. Puede ser tan geométrico como desee, o simplemente acumularlo. Regrese el pastel al horno y hornee durante otros 20-25 minutos. Esté atento a los bordes de la masa a marrón y la fruta para verse relajado. Retire del horno y deje enfriar en el plato de pastel en una rejilla para enfriamiento de pastel de alambre. Cuando el pastel se haya enfriado (no tiene que esperar si desea servirlo caliente), levántelo de la sartén y sirva en un plato de pastel. Quizás un poco de salsa de frambuesa y una gruesa crema o helado es todo lo que necesita ahora.

Cuídate y disfruta absorbiendo los rayos de Valencia Summer Sunshine.

Buen Provecho!

Erica Choate

Artículo Copyright ’24/7 Valencia ‘