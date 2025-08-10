Una escapada de fin de semana a Dénia • Valencia 24/7

Después de explorar Valencia probando nuevos restaurantes, viendo espectáculos de flamencos y experimentar la vida nocturna que nunca termina … mis amigos y yo decidimos salir del camino trillado y salir de la ciudad durante un fin de semana. Nos decidimos por un viaje a Dénia, una ciudad costera más pequeña de la región de Alicante a aproximadamente un viaje en autobús y media de Valencia.

Con boletos de autobús que tenían un precio bien y una hermosa villa que llamaba a nuestro nombre, salimos un viernes por la tarde. Incluso el viaje en autobús en sí era hermoso cuando pasamos montañas secas y rocosas y exuberantes valles con haciendas esparcidas por todas partes. Sabía que el viaje sería bueno si Dénia se pareciera a la campiña que nos daba la bienvenida.

Una vez que llegamos a la estación de autobuses, mis amigos y yo fuimos a la oficina donde pudimos recoger nuestras llaves para nuestra casa de villa. Aunque el sol nos estaba llamando el calor español a media tarde, no pudimos evitar caminar hacia el muelle. Los barcos de todo el mundo esperaban allí, algunos fueron lavados por trabajadores y otros que esperaban ser abordados. Aún otros simplemente flotaron en el muelle, aparentemente tomando un descanso después de sus largos viajes desde lugares lejanos. Algunos de los hallazgos más intrigantes fueron Lady Esther, una súper yate de Alemania que tiene décadas de antigüedad y sigue corriendo con la bandera de la Armada maltesa que se detiene. También vimos un yate desde Tuvalu (una isla en el Océano Pacífico) y varios barcos más pequeños también.

Después de un corto viaje en taxi, llegamos a la villa y tomamos las vistas y el aroma fresco del mar. Las paredes de la Bahía Azul fueron encaladas con las clásicas baldosas de techo rojo de España, y pudimos ver la playa y el mar Balear desde donde nos paramos afuera de nuestra casa.

Nos instalamos en la pequeña casa de villa, arraneando al aire acondicionado y apreciando las baldosas de cerámica que se alinearon la escalera de caracol. Decidiendo cocinar la cena para nosotros esa noche, nos dirigimos al consumidor, una tienda de comestibles a unos quince minutos a pie de nuestra casa. En nuestro paseo, nos sorprendió la belleza del campo, una vez más viendo las montañas y un valle de crecimiento salvaje por millas a su alrededor. Una pequeña casa estaba en medio de una gran parcela de tierra, las palmeras también salpicaban el paisaje. Caminando por el costado de un camino mayormente tranquilo, con las montañas y las flores silvestres a nuestra derecha y el mar a nuestra izquierda, sabíamos que habíamos elegido la escapada de fin de semana perfecta.

Al día siguiente, el sábado, pasamos la mañana disfrutando de nuestra pequeña casa lejos de casa antes de salir a la playa. El playa en sí era perfecto, con arena caliente y suave y agua tibia de la bahía puntuada por corrientes subterráneas más frías que llegaron de las partes más profundas del mar. Pasamos más tiempo en el agua que fuera, flotando en la salinidad y nadando hasta el final de un embarcadero rocoso para subir y ver las vistas. Incluso desde cientos de pies de la orilla, el agua todavía era lo suficientemente poco profunda para que todos nos paramos. Desde el muelle, pudimos ver toda la cordillera que rodeaba el área; Montañas enormes, empinadas e irregulares con pequeñas ciudades de casas blancas que salen de las secciones inferiores. Fue realmente surrealista, especialmente para aquellos de nosotros que rara vez habíamos viajado lejos de la costa este de los Estados Unidos. Siendo consciente de las corrientes que se fortalecemos cuanto más lejos nadamos, pasamos al menos una hora en el hermoso agua.

En algún momento, alguien sugirió que revisáramos la piscina de nuestra villa, por lo que regresamos a la casa desde la playa para reagruparse antes de ir a la piscina. El agua de la piscina era fresca y refrescante y tan cerca de la puerta trasera de nuestra casa que pudimos dar un par de pasos y estábamos allí. Forrado con flores tropicales y palmeras, la piscina se extendió por todo el interior de la villa en formas curvilíneas que todos se conectaron. Los extremos poco profundos y los extremos profundos estaban todos allí, así como un amplio espacio para que todos se tendieran y broncearan.

Para la cena, caminamos hacia el cercano ‘La Cuina de Anna‘, un restaurante que nos sorprendió con la variedad de platos, como fideuà, paella y croquetas además de hamburguesas y ensaladas de pollo o carne de res. La comida no solo fue estupenda, especialmente después de un largo día en la piscina y la playa, sino que también los propietarios fueron muy amables con nosotros y nos ayudaron a resolver cómo llegar a la estación de autobuses para nuestro viaje a las 9 am de regreso a Valencia. En casa, abriendo las ventanas para obtener la brisa del mar y pasar la noche jugando juegos de cartas, mis amigos y yo sentimos que habíamos encontrado el lugar perfecto para escapar de la ciudad durante un fin de semana. Para obtener la ganancia y cena de lujo de los muelles y también con un servicio de alquiler de botes, consulte la revisión de ‘Nomada’: https://247valencia.com/nomada-restaurant-eprepares-for-the-summer-in-enia-with-its-new-sonseasal-menu/

Más de mil años, Castillo de Dénia Definitivamente vale la pena una visita también. Contacto por teléfono 966420260 Para más información y visitas guiadas. A la mañana siguiente, empacamos y nos fuimos, saltando en nuestro autobús de regreso a Valencia. Al ver el terreno una vez más, no pude evitar apreciar toda la belleza natural que esta parte al sureste de España tiene para ofrecer a cada paso. Me encanta la bulliciosa emoción de Valencia, y ahora sé que las ciudades más tranquilas a las afueras de la ciudad también están plagadas de nuevas experiencias y emoción, incluso si se ven un poco diferentes a Valencia.

Si está interesado en alojarse en la misma villa que hicimos, vaya a https://bahiaazulresort.es/

Para ver La Cuina de Annasigue su instagram en https://www.instagram.com/la_cuina_de_anna/.

Informe de Fiona Pacio

Artículo Copyright ’24/7 Valencia ‘