‘Visor Fest’ tendrá lugar el 26 y 27 de septiembre en el Auditorio Marina Norte de Valencia, con una alineación de bandas que definieron los años 80 y 90. Disfruta del espíritu relajado de los festivales de los 90 con conciertos completos, sin superposiciones (solo una etapa para que no te perderás un solo espectáculo), áreas espaciosas y todo combinado con excelente comida.

Viernes 26 de septiembre: Happy Lunes, Ceniza, Buffalo Tom, Entonces Jerico, Alesa DJy Juan Vitoria DJ.

Sábado 27 de septiembre: Peter Hook & the Light, Los cabezas de limón (amaestrado Vamos, sienten las cabezas de limón en su totalidad), Ecobelly (celebrando su 30 aniversario), Chucho, Viernes britnyy Javier Santos.

Lo más destacado del artista

Felices lunes

Origen: Salford, Inglaterra. Estilo: Rock alternativo, Madchester, Dance, Psychedelia. Legado: íconos del movimiento Madchester junto a las rosas de piedra. Álbumes clave: Desanimado (1988), Píldoras ‘n’ emociones y dientes (1990). Conocido por su caótico, ambiente de fiesta y bailarín icónico Bez. Actual: todavía de gira internacionalmente en 2025, jugando clásicos como “Step On” y “Kinky Afro”

CENIZA

Origen: Irlanda del Norte (1992). Estilo: Power Pop, Melódico Punk, Indie Rock. Legado: avance con 1977 (1996), con “Girl From Mars” y “Kung Fu”. Evolución: sonido maduro en Libre a todos los ángeles (2001). Actual: aún activo con giras y nuevos lanzamientos, celebrando más de 30 años con plena energía

Buffalo Tom

Origen: Boston, EE. UU. (1987). Estilo: Indie Rock, Melódico Grunge, Americana. Álbumes clave: Déjame venir (1992), Gran día de letra roja (1993). Current: lanzó su décimo álbum Cuerda de salto En 2024, todavía de gira con la alineación original.

Entonces Jerico

Origen: Londres, Reino Unido (1983). Estilo: Pop Rock, New Wave, Techno-Pop. Legado: éxito con La gran área (1989), con himno “Área grande”. Colaboraciones: Trabajó con Belinda Carlisle, de gira internacionalmente. Actual: Mark Shaw lidera el regreso de banda completa; lanzó una retrospectiva de 4 cd en 2024.

Alesa DJ

Origen: Alcoy, España. Estilo: Electronic, Indie Dance, Italo Disco, Nu Disco. Legado: DJ versátil con conjuntos que van desde punk hasta alma; Interpretado en Vida Festival, Sidecar, Sala El Sol y Visor Fest. Actual: Producción de pistas originales y viajes subterráneos de gira.

Juan Vitoria DJ

Origen: Valencia, España. Legacy: Music Critic, locutor, fundador de Discos Amsterdam (1982), autor de Discos Hicultos y Los 100 mejores discos del rock. Actual: DJ en festivales y eventos culturales, anfitriones LOS 39 SonidosPromotor de música activa.

Lo más destacado del día 2

Peter Hook y la luz

Origen: Manchester, Reino Unido. Legado: Peter Hook fue bajista de Joy Division y New Order; ahora realiza Sustancia álbumes de ambas bandas. Current: European Tour en 2025 con espectáculos en Valencia, Madrid y Barcelona; La banda incluye a su hijo Jack Bates y miembros de Mónaco.

Los cabezas de limón

Origen: Boston, EE. UU. (1986). Estilo: Punk Pop, College Rock, Indie. Legado: dirigido por Evan Dando, éxito con Es una pena por Ray (1992); Los éxitos incluyen “Into Your Arms” y “Sra. Robinson”. Actual: Liberar Amor canto en 2025, su primer álbum en casi 20 años; recorrer con pleno rendimiento de Vamos, siente las cabezas de limón.

Ecobelly

Origen: Londres, Reino Unido (1992). Estilo: Britpop, Indie Rock. Legacy: liderado por Sonya Madan, éxito con Todos tienen uno (1994) y En (1995); Conocido por las letras feministas y el sonido vibrante. Actual: celebrando 30 años de En con un recorrido especial; último álbum Anarquía y alquimia (2017).

Chucho

Origen: Albacete, España (1996). Estilo: indie rock, paisajes poéticos. Legado: Proyecto de Fernando Alfaro después de surfear Bichos. Álbumes clave: 78, Tejido de Felicidad, Los Años Luz. Actual: álbum conceptual lanzado Corazón Roto y Brillante en 2020 con libro acompañante; reedición 78 en vinilo en 2025.

Viernes britny

Origen: España (Teatro Musical). Legacy: Project Stage de Cristina Subirats inspirados en el movimiento #FreeBritney; Combina el verso clásico Theatr con protesta feminista. Actual: interpretado en el Almagro International Classical Theatre Festival; defiende por la autonomía femenina a través de la figura de Britney Spears.

Javier Santos

Origen: Valencia, España. Legacy: guitarrista profesional en musicales como Billy Elliot, Grasa, Superstar de Jesús Christ; También conocido por la batalla legal como presunto hijo de Julio Iglesias. Actual: vive en Valencia, trabaja en música y hospitalidad; DJ ocasional en eventos de música electrónica.

Informe de Kaiko

Artículo Copyright ’24/7 Valencia ‘

‘Visor Fest 2025’

26 y 27 de septiembre

FM6H+PJ, Poblados Marímos, 46011 València, España

Más información y entradas: https://visorfest.com/