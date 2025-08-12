𝗦𝗔𝗥𝗔 𝗗𝗢𝗪𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗗𝗢𝗪𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗜𝗖𝗛𝗔𝗘𝗟 𝗞𝗔𝗡𝗔𝗡 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝗞𝗔𝗡𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗡𝗔𝗡 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁 𝟰𝘁𝗲𝘁





Sara Dowling fue votada ‘Mejor vocalista’ en los British Jazz Awards 2019 y ahora ha sido reconocida como una de las cantantes de jazz más talentosas del Reino Unido. Primero entrenó como violonchelista, antes de emerger como una vocalista y compositor poderosa y expresiva. Sus influencias más importantes son Betty Carter y Sarah Vaughan. Con un […]

