Compras en Valencia en ‘La Room’ • Valencia 24/7

“Esto es pasión, no moda”

Cuando te encuentras en el centro histórico de Valencia, bastante cerca La Lonja, Encontrará una calle llena de filas de negocios familiares, desde alquileres de bicicletas hasta recuerdos. Ahí también encontrarás un Tienda de ropa local ‘LA Room’.

‘LA ROOM’ es un negocio familiar de Ferran, un diseñador gráfico, y su hermano. Se originó en Barcelona en 1999 como ‘Boomlapop’ y luego se mudó a Valencia, el hogar de los hermanos, en 2002 bajo el nuevo nombre.

La marca se especializa en ropa y accesorios de Valencia con diseños creativos y consignas. Un favorito personal mío es el ‘Bolsa falsa’ que son bolsas con logotipos de diseñador, como Chanel pero con un sello claro que dice que es una bolsa falsa.

El sentido del humor del diseñador se puede presenciar al mirar los productos de la tienda, A ‘Más árboles, menos imbéciles‘Top, por ejemplo. Más importante aún, puedes ver la inspiración detrás de esto, que es su tiempo en Manchester durante los años 90, donde se sumergió en la escena indie-rock y le dio una parte de eso a España.

La tienda era originalmente un lugar para que los “punk-rockers” compraran su último equipo, sin embargo, con el tiempo ha evolucionado mucho más que eso. Por ejemplo, ‘La Room’ es la opción para las empresas y personas locales, donde pueden pedir uniformes hechos a medida para los bares y restaurantes o camisetas de eslogan para sus fiestas de soltera/soltera.

Con un taller en Guadasséquies (La Vall D’Albaida), ¡puede venir y pedir cualquiera de los productos que ve en diferentes tamaños o tener algo diseñado especialmente para usted! Desde vibraciones punk hasta lemas cómicos y diseños centrados en Valencianos con la Torre de la Catedral, el Bat o los contornos costeros. También puede encontrar diseños con chistes de valenciano, que los hacen mucho más únicos para el ‘Heart Valencia’ que encontrarás en una tienda de recuerdos típica. Los precios son muy asequibles para la calidad de los productos, con camisetas con un promedio de 13 euros, sudaderas con capucha para alrededor de 22 y mochilas para 30. La tienda también tiene imanes, tazas, sombreros y otros accesoriospero lo más importante, tiene servicio fantástico!

El “Esto es pasión, no moda” El eslogan es claramente visible cuando se habla con el copropietario de la marca. La tienda es un sueño de Ferran en el que no está dispuesto a renunciar, sin importar cuán difícil sean los tiempos.

Por lo tanto, asegúrese de visitar esta increíble tienda donde puede obtener diseños únicos condimenta tu guardarropa O haga un regalo especial para sus amigos y familiares. Si encuentra que los productos son de su gusto, ¡también se beneficiará definitivamente de una gran charla con el propietario!

Informe de Nicole Maka-Srawa

Artículo ’24/7 Valencia ‘

Photo de ‘La Room’ Copyright Nicole Maka-Srawa

Sala de Los Ángeles

Carrer de l’Estamenyeria Vella, 2

46001

Valencia

Horarios de apertura: De lunes a viernes a 11 a.m. a 2 p.m. y a las 5 p.m. a las 8.30 p.m.

Instagram – https://www.instagram.com/laroomvlc/

Sitio web – https://laroomvlc.com/