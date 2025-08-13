En medio de los bloques de oficinas, estadios y bares de playa de Valencia, el legado de Al-Andalus sigue vivo. Valencia, una de las ciudades más antiguas de España, ha sido arrastrada por las mareas de la historia, y cada ola sucesiva de imperios y religiones ha dejado su huella en sus paredes. La ciudad se rindió a las fuerzas bereber y árabes en 714, dirigida por el gran general Tariq-Ibn-Ziyad, después de quien se nombró la roca de Gibraltar, donde las fuerzas de Tariq aterrizaron por primera vez del norte de África. Jabal al-Tariq Es decir, la montaña de Tariq, se ha vuelto hispanizado a Gibraltar a lo largo de los siglos.

Sin embargo, las paredes que han visto el ascenso y la caída de los imperios, los califatos y los reinos casi se derrumbaron, para nunca soportar a esta era moderna. El primer emir de Córdoba, Abd al-Rahman I, ordenó la ciudad destruida en 755. Afortunadamente para todos nosotros enamorados de la vibrante energía y cultura de Valencia, estas órdenes nunca se llevaron a cabo y varios años después su hijo, Abd Allah, tenía una forma de gobierno autónomo sobre la provincia de Valencia. Estableció un palacio en las afueras de la ciudad vieja llamada Russafadando el nombre al vecindario Ruzafael sitio de muchos abrevaderos modernos donde se puede obtener el famoso cóctel Agua de Valencia.

Cuando los musulmanes llegaron a Valencia, encontraron una ciudad de decadencia y con un vasto abismo entre ricos y pobres, una población debilitada y una ciudad que colapsaba en sí misma, en lugar de expandirse. Hay muy pocos ejemplos de relatos escritos o arqueológicos de Valencia de este período, destacando su importancia limitada. Bajo el gobierno musulmán, la ciudad floreció, con un rugido comercio de papel, seda, cuero, cerámica, vidrio y plateado.

Valencia ha tenido muchos nombres a lo largo de los años. Fundado como Valentia edetanorum “The City for the Valiant” por el cónsul Junius Callaicus para sus fieles soldados, Este nombre fue continuado por los visigodos. Sin embargo, con la llegada de los califatos islámicos se llamaba Medina al-Turab (ciudad de la arena). Sin embargo, en el siglo X, la ciudad recibió el nombre Balansiyya, Adaptado del nombre latino original, la versión hispana de la cual ahora conocemos la ciudad hoy.

En el siglo XI, Balansiyya renació con la creación del reino Taifa de Valencia después de la muerte de al-Manṣūr (Jerga), el canciller del califato omeya de Córdoba y el gobernante de facto de Iberia islámica. A pesar del caos que siguió a la muerte del canciller y la desintegración del califato hacia taifas (Kindoms y principados musulmanes independientes), la ciudad creció, y durante el reinado de Abd al-Aziz al-Mansūr se construyó un nuevo muro de la ciudad, cuyos restos se pueden ver hoy en todo el casco antiguo (Ciutat Vella).

El diseño de Ciutat Vella en forma de estrella también lleva la marca de la influencia musulmana, ya que la estrella a menudo se usa como símbolo del Islam junto con la luna creciente. Sus calles están construidas sobre muchas de las calles originales establecidas por los arquitectos moros, con calles estrechas y techos altos para proporcionar la máxima protección del ardiente sol de verano de Valencia. Un ejemplo clave de esto es la calle Portal de Valldigna. Otras instancias de legado arquitectónico islámico son abundantes en Valencia, como la entrada intrincadamente tallada de la casa de baños de Baños del Almirante e incluso la Catedral y la Torre, El Micalet (El Miguelete), originalmente construida como el Minaret de la antigua Mosque, que se encuentra con el Sentina sobre el Plaça de La Reina.

En 1011 Mubarak y Muzaffar tomaron posesión de la ciudad. Al aumentar los impuestos, hicieron algunas reformas y mejoras urbanas, pero fueron expulsados en 1021 por una revuelta popular que colocó al nieto de Almanzor, Abd al-Aziz Ibn Abi Amir, en el trono. Con él, la ciudad disfrutó de un período de esplendor. La expansión geográfica romana fue reemplazada por el desarrollo demográfico y se construyeron nuevas paredes, convirtiendo la ciudad en una de las ciudades de fortaleza más fuertes de Al-Andalus. También era un crisol de toda una multitud de culturas y etnias, con grupos que llegaron, viven y trabajan en España y Valencia de todo el Imperio Islámico; Judios, turcos, africanos subsaharianos, eslavos y más. A diferencia de sus vecinos cristianos, Al-Andalus (para llamarlo por su nombre islámico) era mucho más tolerante con la diversidad.

En 2019, el trabajo en un proyecto de vivienda social en el vecindario El Carmen del Ciutat Vella descubrió los restos de una necrópolis islámica, con los restos de 13 entierros islámicos excavados desde sus paredes. Archeólogo Aquilino Gallego identifica este descubrimiento como parte del Bab al-Hanax Cementerio que se remonta al siglo XI y XII. Se realizó un proyecto de excavación de 35,000 € para sacar los restos de la necrópolis y el fallecido para que el proyecto de vivienda pudiera continuar. Afortunadamente para los residentes de Plaçe de L’Arbre, en el Islam, las almas de los muertos no regresan a la tierra de los vivos hasta el día de la resurrección, para que puedan dormir profundamente en sus camas sin temor a los cables. En 2010, un desarrollador de hoteles, Luis Bellvís, también descubrió las bases de las antiguas fortificaciones musulmanas cuando se inició un nuevo proyecto de construcción, el Hotel Palacio Marqués de Caro. Parte de la vieja pared sigue en su lugar original dentro del hotel

Después de esta tendencia de la nueva construcción sobre los restos de la antigua Catedral de Valencia, se construye en el sitio de lo que alguna vez fue un templo romano para la diosa Diana, que se convirtió en una catedral visigótica que una mezquita antes de estar una vez más dedicado al cristianismo. Se registra que la mezquita/catedral permaneció de pie durante 30 años después de la conquista de la ciudad por los cristianos en 1238 y con inscripciones coránicas aún grabadas en sus muros. En 1262, el entonces obispo Andreu d’Abalat comenzó su destrucción y la creación de una nueva catedral en su lugar. La Catedral de Valencia es notablemente más soldadura y menos grandiosa que muchos de sus hermanos, un hecho que se ha atribuido a la necesidad de erigirlo rápidamente para marcar la victoria cristiana sobre los musulmanes, y que se basó en el presupuesto de la burguesía local, sin acceso al tesoro del rey. Los artesanos judíos de vidrio incorporaron secretamente una estrella de David en una de las vidrieras, lo que evitó los ojos de los cristianos vigilantes durante siglos.

No, no voy a poner una foto aquí. Sí, tendrás que ir a buscarlo por ti mismo.

El final del siglo XI y la mayor parte del siglo XII verían a Valencia pasar de un lado a otro entre las manos cristianas y musulmanas. El noble castellano Rodrigo Diaz de Vivar, mejor conocido como El Cid (un título árabe- Al-Sīdque significa el Señor) ingresó a la provincia de Valencia a la cabeza de un ejército compuesto por soldados cristianos y árabes y asedió a la ciudad en 1092. Después de dos años de asedio, el Cid había escurrido su propio principio con su conquista de Valencia, que gobernó hasta 1099.

La ciudad permaneció bajo control cristiano hasta 1102, cuando el Almorávidos retomó la ciudad y restauró la religión musulmana. Aunque Alfonso VI el yo y el ‘emperador de toda España’ de estilo prematuramente expulsó a las fuerzas musulmanas de la ciudad, no pudo sostenerla. The Almoravid Mazdali retook Valencia in 1109. The declining power of the Almoravids in the middle of the century coincided with the rise of a new North African dynasty, the Almohads, who took control of Al-Andalus from the year 1145. The Almohads would not gain entry into Valencia however until 1171 as they were fiercely resisted by Ibn Mardanis, King of Murcia and Valencia. Las dos dinastías musulmanas consecutivas gobernaron Valencia durante más de un siglo.

El idioma español se cose con descendientes adicionales del idioma árabe. Por ejemplo, la frase Ojalá (Con suerte) proviene del árabe insha’Allah (Si Dios quiere). En realidad, si le pide a alguien que haga algo por usted o que se reúna en una fecha posterior, y responden con insha’Allahno contenga la respiración. En estos días es solo una palabra de código cortés para no. Alfombra, Almohada, Albondigas (alfombra, almohada, albóndigas): Estas son todas las palabras que tienen su origen en árabe, al igual que cualquier palabra española que comience con el prefijo Alabama-que significa ‘el’ en árabe.

Las sucesivas dinastías árabes, bereberes y de África del Norte trajeron sistemas de riego complejos a la península ibérica, derivadas de las prácticas en el desierto del norte de África. Al volver a colocar los ríos Turia y Xúcar, los moros iniciaron el desarrollo agrícola de Valencia, haciendo que su terreno sea extremadamente fértil para cultivar caña de azúcar, almendras e incluso arroz. Esta sería la base de la cocina que se convertiría en una parte integral de los españoles, y en particular la valenciana, gastronomía. La palabra española para el arroz, Arroz, proviene del árabe rūz (رز). Sin el transporte y plantación de arroz por las fuerzas de ocupación, el plato característico de Valencia paellapodría nunca haber existido. Qué tragedia sería para nuestras papilas gustativas colectivas.

Además ateitunas (aceitunas) proviene del árabe Zeitūn (زيتون), La palabra y la sabrosa fruta traída a España primero por los romanos y luego diversificados por los árabes. Además, la palabra para el aceite acé proviene del árabe zayt (زيeder), y como siempre dice mi abuela de Madrileñan, “Una comida no cocinada en aceite de oliva es una comida que no vale la pena tener”. Si no fuera por la llegada de los califatos islámicos y todo lo que trajeron con ellos en forma de estilos arquitectónicos, cocina y lenguaje, las vistas, los sonidos y los gustos de Valencia estarían muy lejos de lo que son hoy.

