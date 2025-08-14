¡No puedo ‘remolacha’ una ensalada de verano! • Valencia 24/7

A estas alturas, probablemente todos conocen mi amor eterno y mi fascinación con la remolacha, mi más favorita de las verduras. ¿Qué dijo Tom Robbins en ‘Jitterbug Perfume’? “Una historia que comienza con una remolacha terminará con el diablo. Ese es un riesgo que tendremos que correr”. Gran libro, gran vegetal.

¿Qué es ese otro dicho? “Puedes golpear un huevo, pero no puedes golpear una raíz”? ¡Ja ja!

La remolacha, una increíble joya de nutrición y sabor y un vegetal que debe incorporarse totalmente a nuestras dietas mucho más de lo que es. ¡Por cierto, es muy alto en hierro, chicos y chicas! Asa, réjelos, puréalos en sopa, póngalos en un pastel de zanahoria: las posibilidades, como su color, son infinitas. ¿Qué diablos es más atractivo, más diabólicamente emocionante, más exquisito apasionadamente que este vegetal? Un burdeos morado que manchará la piel y el rosa las mejillas con mayor fervor que cualquiera tinto tinto.

Estamos bien y verdaderamente en el medio del verano ahora, y como de costumbre, mi deseo de cocinar comidas largas es tan ardiente como un baño agradable y fresco. Sal a comer, en casa, haz ensaladas. Para el verano, he creado una deliciosa ensalada para ti, es grande y abundante; Nutrirá su sistema desechado de bloqueo, rejuvenecerá su alma y apagará todo su ser. Es una ensalada lo suficientemente buena por sí sola, y se mantendrá suya en una habitación llena de tipos que comen un gran bistec, y su color y chispa son suficientes para poner esa sonrisa en toda la cara.

¿Suficiente dicho? ¿Te he convencido de comprar una remolacha? ¿Me he vuelto líricamente lo suficiente como para incluirte en un ritmo de urgencia? ¡Excelente! Vamos.

Dirígete al ‘Mercado Central’ de Valencia, compra un montón de pequeñas remolachas con la parte superior aún encendida, las hojas son excelentes hojas de ensalada y no hay necesidad de desperdiciarlas. Tome todas las otras verduras frescas que necesite mientras esté allí, las botellas naturalmente esenciales de ‘Rosé’ y se agrietan. Esto es lo que más necesitarás;

No puedo ‘remolacha’ una ensalada de verano

4-6 remolacha bebé con hojas

2 cucharaditas de Sumac Spice

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal marina

Pimienta negra recién molida

4 clavos ajo

1 grupo nuevo espárrago

1 limón

Hojas de lechuga mixtas de 200 gm

1 Punnet Cherry Tomates

1 hojas de menta de montón

1 cebollino

3-4 cebolletas

Pequeño fragmento de repollo verde

Aceite de nogal y vinagre balsámico (opcional)

Lave las remolachas y las hojas y recorte las hojas de los tallos y reserve para drenar. Corte las remolachas en cuartos o octavos, dependiendo del tamaño. Precaliente su horno a 180ºC y en una bandeja para hornear, coloque la remolacha, el sumac, el aceite de oliva, la sal y la pimienta, y los dientes de ajo. Mezcle bien para cubrir las remolachas y luego hornee en un horno moderado durante 30 minutos, hasta que esté lo suficientemente suave como para ceder a un cuchillo. Deje que la remolacha se enfríe, puede hacerlo con anticipación si lo desea.

Calienta una sartén grande y agrega un poco de aceite de oliva, a esto agrega las lanzas de espárragos y saltea rápidamente, apretando el limón mientras lo haces, esto causará vapor y cocinará bien, retírelas del calor después de unos minutos; solo quieres esconderlos rápidamente pero mantenerlos crujientes.

Bareya los tomates cherry y póngalos en una ensaladera grande, agregue tantas hojas de menta como desee y corta finamente las cebolletas y agreguas también. Corta las cebolletas en pedazos de aproximadamente 1-2 cm de largo y agrégalas, junto con un puñado de repollo verde finamente en rodajas. Espolvorea con un poco de aceite de oliva o aceite de nuez y agregue unas gotas de vinagre balsámico si usa, o simplemente otro apretón de limón.

Ahora agregue la remolacha enfriada y corte los espárragos en trozos y agregue también, tire las hojas de remolacha y mezcle todo para cubrir. Justo antes de servir, mezcle suavemente las hojas de ensalada mixta. Verifique el condimento y agregue un poco de sal y pimienta adicionales si es necesario.

Sirva inmediatamente con filetes chamuscados, por sí solo, y definitivamente con un montón de rosado frío.

Si desea mezclarlo, puede agregar queso Halloumi a la parrilla, queso de cabras blandas desmenuzadas o incluso tofu frito, hasta usted. ¡Delicioso!

Y eso es verano; fresco y generoso, saludable y curativo …

¡Buen Provecho!

Erica Choate

Artículo Copyright 24/7 Valencia