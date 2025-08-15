Reconocido ‘Deejays’ cenar en ‘Vaqueta Gastro Mercat’ (Valencia) • Valencia 24/7

Antes de su actuación muy esperada en el cierre del Festival Medusa, los reconocidos DJS Nervo, Faraone y Urisabat disfruté de una comida en el ‘Vaqueta Gastro Mercat ‘Restaurante, parte del grupo Gastro TriNqueten el corazón de Valencia.

Los artistas Nervo, el dúo hermana australiana Miriam y Olivia Nervo, y el DJ y el productor Faraone, reconocidos por su estilo tecnológico, junto con el joven talento español Uri Sàbat, aprovecharon su tiempo en la ciudad para saborear Los platos más representativos de la cocina mediterránea.

Durante la comida, ordenaron el famoso Bunyol de L’Abuferaun homenaje a las tradiciones culinarias de la región, notable por su combinación de alipebre ahumado, anguila antorcha, crema de ajo asado, almendras en escamas y un toque final de suma. Este plato, que ganó el Competencia de tapas d’Ací Organizado por Hostelería Valencia, ha ganado los paladares con su sabor único. También disfrutaron de dos platos de arroz: Arroz del Senyoret y el tradicional Paella valencianaplatos que reflejan la esencia gastronómica de la región.

Vaqueta Gastro Mercatconocido por sus innovadoras ofertas gastronómicas basadas en ingredientes frescos y estacionales, continúa siendo uno de los mejores lugares de la ciudad para disfrutar de la cocina valenciana. Esta no es la primera vez que los artistas internacionales han elegido este restaurante antes de un evento importante: en junio, la banda Luchadores de cristal también fue seducido por sus ofertas culinarias antes de su desempeño en el Festival de Artes de Valencia.

Con su compromiso constante con la excelencia gastronómica, Vaqueta Gastro Mercat continúa demostrando un punto de referencia tanto para los lugareños como para los visitantes que buscan una experiencia culinaria auténtica y de alta calidad en Valencia.

Informe del equipo ’24/7 Valencia ‘

Artículo Copyright ’24/7 Valencia ‘

Vaqueta Gastro Mercat

Carrer de Sant Ferran, 22 (cerca de Mercado Central)

46001 València

Tel: 963066006

Horas

Sitio web oficial: https://grupogastrotrinquet.com/restaurantes/vaqueta/

Instagram: @vaquetagastromercat

Tiktok: @grupogastrotrinquet

Instagram: @Grupogastrotrinquet

Tiktok: @Grupogastrotrinquet