‘ALIYA CYCON PROJECT’ ¡PUEDE ‘LA BATISFERA’ EL 7 DE NOVIEMBRE! • Valencia 24 horas al día, 7 días a la semana

La última vez que la cantante y intérprete de Oud estadounidense Aliya Cycon interpretó su música Global Jazz/Pop en La Batisfera de Valencia fue hace poco más de dos años. Como siempre, tenía mariposas en el estómago, pero resulta que algo más estaba pasando; sólo unos días después, ella y su marido, el trompetista de jazz, Timotej Kotnik, descubrieron que estaban esperando una niña. “Ese momento me cambió a mí y a mi música para siempre. Es como si toda mi energía creativa e inspirada se dirigiera hacia nuestro bebé y necesitara hacer una pausa en mi creación musical”. Cycon reflexiona sobre las decisiones que tomó a principios de 2023. “Tenía una profunda sensación de que debía centrar todo en mi familia, y no sólo por el bien de mi familia. Sabía con certeza que mi música y mi identidad necesitaban tiempo para madurar conmigo, y que cuando se presentara el momento adecuado estaría de nuevo en el escenario actuando, pero como una persona transformada”.

Y eso es exactamente lo que pasó. Durante los primeros dos años de la vida de su hija, Cycon hizo una pausa en sus presentaciones y giras públicas, pero continuó practicando e incluso profundizando en su pasión por la música árabe con su Oud. Abrió una página de Patreon, donde creó una comunidad en línea de intérpretes de Oud y organizó talleres mensuales en línea, e incluso lanzó un retiro musical en persona en septiembre que dio la bienvenida a Valencia a intérpretes de Oud procedentes de Irak, Jordania, Alemania, Estados Unidos, Líbano y Bélgica.

“En la última noche de mi retiro musical, publiqué que haríamos un concierto final informal para celebrar los logros de mi retiro. Como respuesta a esa publicación, La Batisfera se acercó a mí para invitarme a actuar en noviembre. Sabía que este era el momento que estaba seguro que llegaría y me sentí listo”.

Este viernes 7 de noviembre a las 8 p.m., Aliya Cycon Project actuará en el mismo escenario en el que tocó por última vez en 2023, esta vez recién celebrando el segundo cumpleaños de su hija.

Los artistas que se unirán a ella serán: Jean Madani (Líbano) – bajo Hussein al-Rob (Palestina) – percusión