‘ARROZ AL HORNO’ • 24/7 Valencia

POR HELEN WESTWATER DE ‘LA OLA FRESCA’

“Si al principio no lo logras, inténtalo, inténtalo de nuevo”. Se supone que Robert Bruce, rey de Escocia, le dijo a sus tropas que… poco antes de derrotar a los ingleses en Bannockburn en 1314. Un buen consejo para esta receta, ‘Arroz al horno’ (‘Arrós al forn’ en valenciano) eso me ha frustrado un par de veces! Así que para entender bien el asunto, me dirigí a la montaña para recibir una clase magistral con Amparo de Casa Rural Amarain.

‘Arrós al forn’ Es un plato clásico valenciano, a menudo eclipsado por la paella. Se cocina al horno en una fuente de terracota. Aunque cualquier fuente redonda apta para horno servirá, el tamaño es crucial. Desea tener suficiente espacio una vez que haya agregado el caldo para que todos los sabores se absorban en el arroz, sin que el arroz se empape o, peor aún, se seque en el fondo y se cocine demasiado en la parte superior. Una vez seleccionado el plato correcto para la cantidad de personas a las que sirve, siga estrictamente la receta a continuación. El tamaño ideal de un plato de terracota para estas cantidades es de 32 cm.

Arroz al Horno

(Arroz al horno para 4 personas)

Ingredientes

• 2 morcillas enteras (morcilla, tamaño normal), cocidas enteras

• 1 papa grande, pelada y cortada en rodajas

• 1 tomate grande, rebanado

• 1 tomate rallado (sin piel)

• 1 cabeza de ajo, sin pelar

• 1/2 kilo de mezcla de costillas de cerdo y panceta, picadas

• Aceite de oliva

• 5 cucharadas grandes / 100 g de arroz para paella (arroz bomba)

• Caldo de pollo, 2 cucharadas grandes por cada medida de arroz (es decir, 10 de caldo por 5 de arroz)

• Sal

• 1 cucharada de postre de cúrcuma

• 1 cucharadita de pimentón dulce

• 1/2 frasco de garbanzos cocidos, primero remojados

Preparación

Calienta el aceite de oliva en una sartén grande. Freír un poco las patatas y retirarlas de la sartén. Freír bien las costillas y la panceta con un poco de sal y retirar de la sartén. Freír la morcilla, retirar de la sartén. En el mismo aceite a fuego lento sofreír el tomate rallado; añade el arroz, la cúrcuma y el pimentón. Revuelva un poco para cubrir el arroz con el tomate y las especias. Retirar del fuego.

Precalienta el horno a 180C / 350F / Marca de gas 3

En una cacerola aparte, poner a hervir el caldo con la cabeza de ajo. Sazona con sal y añade un poco de cúrcuma. Pon el arroz en tu terracota con los garbanzos. Echar el caldo caliente, medir con cuidado y colocar la cabeza de ajos en el centro. A continuación disponemos la carne, las rodajas de tomate cortado y las patatas ligeramente sofritas.

Coloca el arroz, con cuidado de no quemarte, en el centro del horno precalentado. Cocine durante 20 minutos y luego baje la temperatura a 150C / 300F / Marca de gas 2 durante 40 minutos más. Tenga cuidado de no sobrecalentar el viaje.

Retirar del horno y dejar reposar antes de servir.

Se trata de un plato sustancioso, cálido y verdaderamente valenciano para disfrutar y compartir con amigos. Y si a la primera no lo consigues, ¡inténtalo de nuevo!

LA OLA FRESCA

C/ Mùsico Magenti, 11

Teléfono: 610 026 305

(Para reservas)

www.laolafresca.com

Zona Benimaclet

http://www.facebook.com/LAOLAFRESCA/