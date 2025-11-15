Calles famosas de Barcelona, ​​España que debes conocer

Permítanme ser polémico: sé que mucha gente piensa que es la mayor trampa para turistas de Barcelona. Y estoy de acuerdo: se llena mucho, puede haber carteristas acechando y las obras que se están realizando últimamente no han ayudado. Pero si estás listo para abrir los ojos, descubrirás por qué alguna vez fue considerada la “calle más hermosa del mundo”. Iglesias históricas, hermosas casonas, la Ópera, un peculiar edificio modernista decorado con motivos asiáticos, un mercado de flores, la sombra de sus centenarios plátanos… Y por supuesto, el espectacular Mercado de la Boquería.