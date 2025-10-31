Descubriendo los encantos de Girona: Las mejores cosas para hacer en Girona ciudad





GIRONA: QUÉ VER Y HACER

Girona, una encantadora ciudad histórica a poco más de 1 hora en coche desde Barcelona, ​​se está convirtiendo en un destino favorito fuera de lo común. Lo suficientemente pintoresco como para sentirse como Italia pero sin multitudes, sus calles y callejones adoquinados ofrecen una gran cantidad de oportunidades fotográficas para llenar su cuenta de Instagram. Si eres fanático de Juego de Tronos, te encantará seguir la pista del lugar donde se rodaron algunos episodios. Y si eres un foodie, el universo de los famosísimos hermanos Roca, con estrella Michelin, mantendrá tu estómago entretenido aunque tu presupuesto no sea de tres estrellas.

Y aunque muchos harán una excursión de un día a Girona desde Barcelona, ​​la ciudad tiene suficientes atracciones para crear una deliciosa escapada de fin de semana o convertirse en la base de unas vacaciones más largas que también le permitirán explorar sus vibrantes alrededores: Museos Dalí, playas de la Costa Brava, monasterios y pueblos medievales, clubes de golf y mucho más.

Como guía turístico privado, a menudo llevo gente a visitarlo, ¡y debo decir que es una de mis excursiones de un día favoritas! A veces también voy allí con mi familia o amigos sólo para pasar el día, ¡porque me encanta! ¡Aquí están mis selecciones personales de las principales atracciones de Girona!

