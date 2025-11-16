DISFRUTAR DE TAPAS EN ‘TASCA EL BOTIJO’ EN VALENCIA • 24/7 Valencia

¿Buscas saborear tapas de calidad en un auténtico español? tasca en el centro histórico a cualquier hora del día? Está en el corazón del centro histórico, muy fácil de encontrar.

El interior es cálido, con una atractiva exposición de arte local en las paredes de ladrillo, limpias mesas de madera y un ambiente sociable y acogedor. Hay una amplia terraza exterior con una agradable vista del casco antiguo y muy poco tráfico, ya que está convenientemente alejado de las calles principales…

Sus 28 magníficas tapas incluyen sardinas, hummus, anchoas, tortilla y la clásica especialidad valenciana de ‘pescado desgarrado’. Esgarraet. Es una deliciosa mezcla de bacalao, pimientos rojos y aceite de oliva, tan sabrosa como atractiva a la vista. Calificamos sus Ensaladilla Rusa (ensalada rusa) como una de las mejores de la ciudad, combinando la cantidad justa de guisantes, zanahorias y no demasiada mayonesa…

Hay ocho ‘Tablas’ españolas clásicas que incluyen cinco deliciosos quesos y una amplia variedad de ibéricos. Hay una selecta carta de vinos tintos con ‘Ribera del Duero’ y ‘Riojas’ de alta gama para saborear, así como tintos, blancos, rosados ​​y cavas locales para celebraciones de grupo. Saboreamos los sabrosos quesos con el vino tinto valenciano fluyendo hasta la madrugada…

El servicio fue informado, amable y natural. Las porciones no eran ni pequeñas ni excesivas; eran la cantidad justa. El calidad y la presentación lo convierte en un tasca algo que vale la pena vivir en buena compañía.

Informe del equipo 24/7 Valencia

Artículo y foto copyright Anna Hart / 24/7 Valencia

TASCA EL BOTIJO

Calle San Miguel, 11

Tel:96 083 44 54

Zona Carmen

46003

Valencia

www.tascaelbotijo.es

Horario: Lunes a Domingo 9h -24h