¡EL 150 DERBI VALENCIANO ENTRE EL VALENCIA CF Y EL LEVANTE UD! • Valencia 24 horas al día, 7 días a la semana

La tercera ciudad más grande de España no ha tenido mucho de qué destacar en términos futbolísticos en los últimos años, pero dos ocasiones que los aficionados de Valencia y Levante siempre reconocen al instante son las fechas en las que se enfrentan los equipos. la liga. El último enfrentamiento fue el de 150th entre ambos equipos, contando tanto partidos oficiales como amistosos. El viernes en Mestalla, el libro de forma se fue por la ventana mientras los equipos buscaban reclamar derechos de fanfarronear en los “barrios” de Valencia hasta el próximo febrero, cuando el partido de vuelta tendrá lugar en casa del Levante.

Se consideró que el fútbol fue introducido en la ciudad por los seguidores de este deporte en Gran Bretaña, que trabajaban en la industria de los cítricos y visitaban y trabajaban en la ciudad regularmente a principios del siglo XX.th siglo. Históricamente, el Valencia CF ha sido el más exitoso pero es Los Granotas que es el club más antiguo, fundado en 1909. Su primer presidente fue José Ballester (nacido en El Cabanyal) que creó el club siendo un adolescente. Levante entonces comenzó a vivir ampliamente en los “Poblados Marítimos”, los cinco barrios de la ciudad junto al mar.

Con el tiempo, el club se ha ido desplazando hacia el norte de la ciudad. Ballester, un republicano acérrimo, nunca fue olvidado por el club por sus hazañas, a pesar de huir a Francia después de la guerra civil y ser sentenciado en rebeldía a 30 años de prisión.

Su último deseo era ser enterrado en El Cabanyal junto a su esposa y el club cumplió ese hecho en septiembre gestionando el regreso de sus restos a la ciudad desde Francia. Tras un breve acto en el palco VIP del estadio del Levante, Ballester y su esposa, Teresa Molins Gasauch, fueron enterrados en el cementerio local.

Hoy en día, en cada partido del Levante los aficionados sostienen sus pañuelos sobre sus cabezas y saludan frenéticamente en los 19 minutos y 09 segundos como un pequeño recordatorio del legado del club.

Diez años después apareció el Valencia y el club quedó registrado oficialmente en marzo de 1919 en los estatutos. Una placa en el centro de la ciudad, en el (antiguo) Bar Torino, conmemora este acto. Un mes más tarde, Los Che jugaron su primer partido, fuera de casa ante el Gimnàstic Valenciano de Castellón, perdiendo por un único gol.

Un año después tuvo lugar el primer auténtico derbi valenciano. También conocido localmente como el derbi del Turia (por el río que solía atravesar la ciudad) se jugó en la Liga Campeonato Regional de Valencia.

El Levante se adelantó temprano, pero pronto se quedó atrás y los equipos llegaron al descanso empatados con un gol cada uno. El Valencia demostró ser más fuerte en la segunda parte y sumó dos goles para quedarse con la victoria por tres goles a uno. El partido se jugó en el primer campo de Valencia, el Camp de Algiros, que Los Che utilizaron como sede antes de mudarse a Mestalla en 1923.

Algunos de los partidos más memorables han ocurrido este siglo y posiblemente el más destacado del Valencia fue su victoria por 5-1 fuera de casa en la temporada 2007/2008, cuando David Villa anotó un triplete.

Sólo una temporada antes, el Levante había conseguido su mayor victoria sobre sus vecinos al imponerse por 4-2 en el Estadi Ciutat de Valencia.

En un partido lleno de incidentes y con momentos de desborde, el Levante se vio expulsado con un jugador (Oliver Kapo) y el Valencia con tres (Cañizares, Ayala y Marchena). Riga Mustapha anotó un doblete para los anfitriones, Laurent Cortois y Salvador Ballesta Vialcho también anotaron para Los Granotas, mientras que Joaquín y Rubén Baraja anotaron goles de consolación para los visitantes.

Por muy controvertido que fuera ese partido, podría decirse que el mayor punto de discusión que surgió de los “derbys del Turia” es el “gol fantasma” de Mista en 2005.

Liderando con un esfuerzo de Rubén Baraja El Valencia consiguió el segundo gol cuando el árbitro Teixeira Vitienes consideró que un esfuerzo de Mista había cruzado la línea.

El portero del Levante, Juan Luis Mora, afirmó que el cabezazo de Mista nunca cruzó la línea después de empujarlo al poste, pero sus afirmaciones cayeron en saco roto. El Levante anotó un gol a través del Congo, pero el gol cuestionable resultó ser el factor decisivo para que el Valencia ganara el partido.

Esta semana, los dos protagonistas se reunieron en un encuentro organizado por la prensa deportiva de Valencia en el Novotel Hotel Levant para hablar del gol “el fantasma”, y no en vano, ambos jugadores siguen teniendo opiniones diferentes, a pesar de los veinte años que han pasado.

El Levante tuvo una visita mucho más feliz a Mestalla en la temporada 2010/2011, cuando en la última jornada de la liga necesitaba un resultado de cualquier tipo para evitar el descenso y asegurarse el estatus de Liga.

Consiguieron un empate sin goles para llegar a un lugar seguro y, en consecuencia, permanecieron en la máxima categoría del fútbol español durante otras cinco temporadas antes de descender a la Primera División.

Cerca de 100 jugadores han representado los colores del Valencia y del Levante, con Faas Wilkes, Predrag Mijatović y Roberto Soldado entre los más exitosos. Los jugadores actuales que probablemente participarán en el derbi de este viernes y que se han puesto ambas camisetas incluyen a Pepelu y Mat Ryan.

Tener el derbi de Valencia de vuelta en el calendario de La Liga dio cierto consuelo a ambos grupos de aficionados que están sufriendo esta temporada. Fue la primera vez que Carlos Corberán estuvo al frente de Los Che ante el rival de la ciudad, y el técnico de Cheste esperaba un resultado que por fin arrancara la temporada de su equipo.

Su homólogo Julián Calero también vivió esta contienda como “novato” y se quedó sin los servicios de Pablo Martínez, quien está de baja por una lesión en el tobillo. Todas las miradas de los visitantes estaban puestas en Carlos Álvarez y Etta Eyong, dos de los jugadores más destacados del Levante desde su regreso a la máxima categoría.

Con las aspiraciones de La Liga de ganar títulos y Europa ya luciendo escasas para ambos lados, la Copa del Rey parece el único camino hacia el éxito nacional. El último rival del Valencia será el Cartagena en Murcia el 12 de marzothmientras que el Levante viajará la víspera a la misma provincia para medirse al Club Deportivo Cieza. Ambos partidos formarán parte de la segunda ronda de la máxima competición nacional de copa de España.

Un remate de cabeza de Hugo Duro en el minuto 71 bastó para sentenciar el 150. “El derbi del Turia” a favor del Valencia. En una entrevista posterior al partido, el delantero getafe coincidió con la pregunta de un periodista de que era el mejor gol de su carrera. ¡Pocos de los que presenciaron el suceso estarían en desacuerdo con esa declaración! La preparación del partido en sí no estuvo exenta de problemas para ambos equipos. A principios de semana, Valencia despidió a su director deportivo Miguel Ángel Corona y tomó medidas disciplinarias contra su portero Stole Dimitrievski. El macedonio del norte, que anotó siete goles en el partido de clasificación para el Mundial contra Gales, criticó duramente recientemente al técnico del Valencia, Carlos Corberán, por su falta de tiempo de juego. Incluso sugirió que el actual número uno, Julen Agirrezabala, tenía una cláusula en su contrato de cesión que decía que debía ser titular en todos los partidos cuando estuviera en forma. Corberán lo negó vehementemente y Dimitrievski luego dio marcha atrás y se disculpó por su arrebato poco profesional.

El Levante UD también tuvo problemas. Tres de sus jugadores habían estado con sus respectivos países en misiones internacionales en todo el mundo. Mathew Ryan estuvo con el equipo australiano que perdió ante Colombia en Nueva York. Etta Eyong y Kevin Arriaga participaron en los últimos partidos de Camerún y Honduras.

Eyong tuvo más tiempo de su viaje a África para recuperarse que los demás, y Ryan no jugó para su país, por lo que ambos fueron nombrados en el once inicial de Calero. Este último Arriaga no aterrizó en Valencia hasta el jueves. Así que, como era de esperar, fue asignado al banco de suplentes. Quizás más discutible fue el hecho de que Corberán prefirió a Lucas Beltrán sobre Hugo Duro en el puesto de nueve del Valencia al comienzo del partido. Hasta ese momento, el italiano no había disparado a portería en todos los minutos que disputó con el Valencia. Eso cambió a los 10 minutos cuando tuvo una gran oportunidad de abrir el marcador. Sin marca y justo afuera del área chica, remató un centro por primera vez, solo para ver su intento rechazado por Ryan. Esa resultó ser la mejor oportunidad en una primera mitad desaliñada que el Levante simplemente superó sin siquiera parecer amenazador.

La oportunidad de que los visitantes consiguieran su primera victoria en el derbi desde abril de 2022 parecía una clara posibilidad en el descanso, pero el Valencia mejoró su actuación en el segundo tiempo, especialmente después de que Hugo Duro entrara al partido. Valencia tuvo el balón en la red poco después cuando Diego López metió el balón desde corta distancia. Sin apenas quejas por parte de los jugadores del Levante, el gol tuvo su obligada referencia al VAR… para lo que parecía un trámite sancionador. Hace ya mucho tiempo que se consideró que Hugo Duro tenía un pie en posición de fuera de juego en la preparación. Como había agachado la cabeza que propició la oportunidad, el gol fue anulado para frustración de la afición valencianista y alegría de la afición del Levante UD.

La mejor jugada de todo el partido fue digna de decidir este tenso encuentro. Se iba un centro esperanzador de José Luis Gayà detrás Duro que estaba de espaldas a la portería. Recuperó el equilibrio y con una chilena con su pie izquierdo más débil, plantó el balón más allá de un desconcertado Mathew Ryan para hacer extasiar a Mestalla.

El Levante UD tuvo una oportunidad de oro para empatar, cuando el talismán de su equipo, José Luis Morales, superó el mano a mano con el portero del Valencia. El estadio contuvo la respiración cuando su intento de curling se fue agonizantemente desviado del poste por un mínimo de centímetros. Los visitantes no lograron aprovechar los ocho minutos añadidos y el Valencia conservó tres valiosos puntos para aliviar las preocupaciones por el descenso y ejercer más presión sobre el equipo del norte de la ciudad.

Informe de John Howden

Artículo derechos de autor 24/7 Valencia

CALENDARIO DE FÚTBOL

valencia cf

Rayo Vallecano-Valencia CF 1 de diciembre 21.00h

Cartagena – Valencia CF Copa del Rey 4 dic 21.00h

Valencia CF-Sevilla 7 dic 16.15h

Atlético de Madrid-Valencia CF 13 de diciembre 14.15h

Valencia CF – Mallorca 19 de diciembre 21.00h

Levante UD

Levante UD – Athletic de Bilbao 29 de noviembre 18.30h

Cieza – Levante UD Copa del Rey 3 dic 21.00 horas

Osasuna-Levante UD 8 de diciembre 21.00h

Levante UD – Villarreal 14 dic 18.30h

Levante UD – Real Sociedad 20 dic 16.15h

