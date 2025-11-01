EL ALMA MARINERA DE ‘EL CABANYAL’ COBRA VIDA ENTRE REDES, ‘BRASA’ Y LARGAS SOBRECENAS • 24/7 Valencia

El muy esperado proyecto del Grupo Mercabanyal y Jugando con Fuego, ubicado en primera línea de playa de ‘El Cabanyal’, rinde homenaje a las tradiciones culinarias de los antiguos restaurantes playeros de Valencia. Nacido de una antigua casa de pescadores y astillero, el espacio contará con una zona de restaurante, a cargo de los chefs de Flama, y ​​una zona de bar, perfecta para celebrar la cocina casera y largas sobremesas.

El próximo miércoles 5 de noviembre el barrio de El Cabanyal celebrará su esencia marinera con la inauguración de ‘Casa Pescadores’, un proyecto gastronómico que nace de la colaboración entre el Grupo Mercabanyal y Jugando con Fuego. El restaurante contará además con una cocina liderada por el equipo de Flama, con Edu Espejo como asesor culinario y Marcos Moreno al frente del servicio diario. Ubicado en una antigua casa de pescadores y astillero en la calle José Ballester Gozalvo (51), con vistas directas a la playa del Cabanyal, el restaurante rinde homenaje a la tradición marinera, la cocina casera y la vida junto al mar.

“Queríamos que el alma del barrio permaneciera viva en cada rincón”. explican Hugo Cerverón y José Miralles, fundadores del proyecto. “Crecimos oliendo madera húmeda y escuchando el mar. Esta casa es un homenaje a ese recuerdo”. recuerdan. Remos, anclas y originales herramientas decoran un espacio donde el tiempo parece haberse detenido.

La cocina de los antiguos restaurantes de pescadores ‘Casa Pescadores’ es, ante todo, un restaurante que apuesta por una cocina honesta, basada en el marisco y las recetas tradicionales. El hecho de que Espejo y Moreno estén detrás de los fogones ya es garantía de calidad, ya que ambos se caracterizan por su hábil manejo del pescado, marisco y otros productos locales. Ahora, a la hora de comer, el espacio se divide en tres zonas diferenciadas con diferente oferta culinaria: la tradicional barra, la parrilla y el restaurante.

En el primero, una gran barra central domina el espacio, donde se sirven tapas clásicas como ensalada de patatas con bacalao salado a la brasa, patatas bravas, sepia con mahonesa, calamares rellenos de blanquet (un tipo de embutido) y ajetes tiernos, o tellinas (pequeñas almejas) con tomate. Estos platos se sirven junto al pescado más fresco de la lonja, expuesto diariamente, ya que el menú depende en gran medida de lo que hayan traído los barcos pesqueros ese día. “Quien llegue temprano podrá elegir” destaca José Miralles, destacando su apuesta por la frescura del producto. Esta decisión es también un homenaje a sus raíces, ya que evoca recuerdos de los chiringuitos de su infancia, repartidos por las playas valencianas en los años 70, “donde comías lo que estuviera disponible cada día”. La especialidad, por supuesto, era el pescado en todas sus formas.

La carta del bar se completa con una selección de guisos tradicionales, como el cap i pota, el rabo de toro ‘Victoria’ y la lengua de ternera estofada, sin olvidar la gama de embutidos ibéricos, conservas y salazones, reflejo de la cultura marinera más auténtica. Pasemos al espacio contiguo: en la parrilla del restaurante, conocida como ‘La Jefa’ (El Jefe), el ambiente se vuelve más sobrio y elegante. Aquí trabajan con un menú limitado con productos de temporada, cocinados al momento sobre las brasas. En palabras del chef Edu Espejo, “Tendremos conejo, codornices, chuletas de cordero y, por supuesto, pescado fresco de lonja, desde rape hasta lubina y salmonetes, pasando por lenguado meunière a la parrilla”. él explica. Comprarán productos frescos diariamente, marcarán los pesos y precios en la pizarra, “Y cuando se acaba, se acaba”. Su compañero Marcos Moreno destaca el compromiso del restaurante para que cada plato “conserva el espíritu de las tabernas y mesones de antaño, donde se servía una cocina sencilla, directa, sin pretensiones, con sabores a fuego y a mar”.

La oferta del restaurante se complementa con un menú fijo, sin carta, donde el comensal podrá disfrutar de tres entrantes y un plato principal, eligiendo entre arroz, carne a la brasa o pescado. El postre mantiene la temática general: un clásico pijama, sutilmente reinterpretado, cierra la experiencia con un toque de nostalgia. “Queremos cuidar a nuestros invitados, para que no se sientan apurados. Estamos en un espacio diseñado para quedarse después de una comida. Aquí no existen las prisas”. dice Hugo Cerverón. Finalmente, la carta de bebidas refleja la personalidad de cada espacio: cerveza y selección de vinos en la barra; Vinos y champagnes valencianos por copa a la parrilla, junto con cócteles inspirados en licores locales. Por ejemplo, un Bloody Mary muy especial, que se convertirá en una bebida emblemática de esta zona, o una reinterpretación con cazalla al estilo de un Gin Fizz. El restaurante, por su parte, ofrecerá una selección más reducida de cócteles -solo dos o tres creaciones- con una bodega sólida y clásica, con toques especiales, como los vinos Fondillón de Alicante.

Un viaje entre la industria y el mar En ‘Casa Pescadores’ puedes disfrutar de una comida, pero también es un hermoso espacio con una ubicación y un diseño interior únicos. La decoración y los distintos espacios reflejan el espíritu único del grupo ‘Mercabanyal’, siempre comprometido con preservar el verdadero carácter de los edificios del barrio, combinando en este caso el encanto náutico con la estética industrial. No es casualidad: el bar y el asador están ubicados en lo que fue un astillero, un espacio donde se fabricaban embarcaciones de recreo y pesqueros. Los visitantes pueden descubrir pinturas de modelos de barcos construidos in situ, mientras que uno de los principales motores del astillero se ha transformado en una mesa. Herramientas, remos y estantes hechos a mano con vigas rescatadas de una casa renovada del vecindario completan el ambiente. Las lámparas, también elaboradas artesanalmente, contribuyen a esta valoración del patrimonio cultural, que se combina con elegancia y diseño: todo el mobiliario de la zona de la parrilla es de Francesc Rifé, ganador del premio al Mejor Diseñador Nacional en los Premios de Interiorismo 2025.

Por su parte, la zona de restauración, ubicada en la antigua casa de Ricardo Palau de Astilleros Palau (Astilleros Palau), requería una minuciosa insonorización y una fiel recreación del edificio original. “En el restaurante debes sentirte como si estuvieras comiendo en una auténtica casa, en familia; en el bar, como en un astillero”, subraya el grupo. Así, el restaurante sólo abrirá al mediodía, con servicio de cena exclusivamente en la barra, ya que el objetivo es ampliar el horario de cena hasta que los comensales deseen quedarse. Sobre todo, este es un lugar para ser feliz. En definitiva, los campeones de ‘Casa Pescadores’ que perduran tras una comida como un tesoro cultural. “Nuestra apertura es también una declaración: reivindicar ese estilo de vida que existe junto al mar, contra las prisas, los turnos y la comida desalmada”, afirma el equipo, concluyendo: “Relajarse después de una comida es más que un hábito: es una forma de entender la vida.” Entonces es un restaurante, sí, pero también un proyecto que devuelve el protagonismo a las antiguas casas de pescadores, donde la gente compartía, celebraba y disfrutaba de la vida.

www.casapescadorescabanyal.com Información para comensales: Casa Pescadores abre sus puertas el 5 de noviembre. Su horario será de miércoles a viernes, a partir de las 12:00 horas, y los fines de semana, a partir de las 11:00 horas. Estará cerrado los lunes y martes. El restaurante y la parrilla requieren reservación, mientras que el bar está abierto al público sin reserva. El restaurante no ofrece cena, sólo almuerzo con una agradable sobremesa, aunque tanto el almuerzo como la cena están disponibles a la parrilla. Las reservas ya están disponibles a través de su página web: Inauguración: miércoles 5 de noviembre de 2025!

Informe del equipo ’24/7 Valencia’ Copyright del artículo ‘Valencia 24/7’