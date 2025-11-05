¡EL CAMPO VALENCIANO CONQUISTA LA ZONA DE LA AVENIDA ARAGÓN CON EL SEGUNDO RESTAURANTE LA BARRAQUITA EN LA CIUDAD DE VALENCIA! • Valencia 24 horas al día, 7 días a la semana

Con una ubicación ya consolidada en la zona costera, la firma valenciana se acerca al centro de la ciudad abriendo un espacio más amplio centrado en la cocina mediterránea. Platos para compartir, carnes y pescados a la brasa y paellas cocinadas con un plato tradicional valenciano son las principales propuestas de un restaurante que también ofrece un menú del día a un precio competitivo. El campo valenciano como elemento definitorio de Valencia, y la barraca como uno de sus símbolos. Con el objetivo de acercar el campo valenciano al centro de la ciudad, ‘La Barraquita’ abre su segundo restaurante en la zona de Avenida Aragón, tras su ya consolidada presencia junto al mar en La Marina de Valencia. En concreto, el nuevo establecimiento está ubicado en la Plaza Periodista Ros Belda, 6, esquina con la calle Antonio Suárez, en el considerado barrio de Mestalla, una de las zonas gastronómicas más vibrantes. En este sentido, La Barraquita pretende claramente posicionarse como el lugar donde disfrutar de una comida o cena con amigos y familiares, apostando por la cocina clásica mediterránea.

Sencillo pero honesto: en La Barraquita podrás disfrutar de tapas para compartir, carnes y pescados a la parrilla o paella cocinada en llanda (arroz tradicional valenciano). El restaurante ofrece recetas valencianas, ya que la marca defiende la esencia de los ingredientes y recetas locales. En palabras de José Vicent, director del restaurante, el nuevo establecimiento nace con el objetivo de “acercar nuestra identidad y nuestra oferta a un público mucho más amplio. No pretendemos destacar con una carta muy original, sino hacer lo que hemos hecho siempre, pero bien hecho y mejor servido”. Por eso, el restaurante también ofrecerá un menú sencillo para los trabajadores locales a un precio muy competitivo (17,50 € por persona), que incluirá varios entrantes para compartir, un plato principal y un postre, todo ello acorde con su cocina y su oferta de temporada.

Esta es la segunda ubicación de La Barraquita en Valencia. Desde mayo de 2023, Playa La Barraquita se ha consolidado como uno de los restaurantes líderes de la zona costera de la ciudad. Situado en el Camí del Canal, 91, es muy popular durante los meses de primavera y verano, cuando el buen tiempo atrae a los comensales a la orilla. Orgulloso del éxito de su primer restaurante, José Vicent decidió acercar La Barraquita al centro de la ciudad para llegar a nuevos clientes: “Cada vez tenemos más gente que viene y regresa. Por eso pensamos en abrir cerca del centro, y de repente surgió esta oportunidad en la zona de Aragón. Estamos muy ilusionados y esperamos que este crecimiento sea sólo el comienzo de nuevos proyectos para el futuro”.

¿Qué hay en el menú de La Barraquita?

La cocina del restaurante valenciano está pensada para disfrutar en compañía, ya sea en familia o con amigos, compartiendo platos para compartir. Por eso la carta se divide en dos apartados: uno para empezar con algunos platos pequeños, y otro centrado en platos a la brasa, donde las carnes y pescados cobran protagonismo.

Destacan el gofre de patata especiado y las croquetas clásicas, como la de jamón ibérico y las de centollo y gamba roja, que resumen a la perfección la cocina del restaurante: tapas tradicionales con un toque moderno. Ejemplo de ello son los raviolis caseros con panceta y setas porcini, o la versión del fartón con queso camembert, sobrasada (un tipo de embutido curado) y cebolla caramelizada. Además, para platos más sustanciosos cocinados a la parrilla, La Barraquita presume de su chuletón de ternera añejo de un kilo con bonito frito y pimientos caramelizados. En cuanto a los arroces, La Barraquita apuesta por cocinarlos en llanda (plato tradicional asturiano), como el arroz Senyoret, muy popular en su local junto al mar, y que ahora se puede disfrutar en su restaurante de barrio de Mestalla.

El arroz Senyoret en llanda y los gofres de patata bravo son dos de las propuestas más sugerentes del restaurante. ‘La Barraquita’ está abierta de martes a domingo, con horarios variables. Los martes y miércoles, el almuerzo se sirve entre las 13:00 y las 17:00 horas; Los jueves, viernes y sábados, La Barraquita mantiene su horario habitual de almuerzo y también sirve cenas de 8 pm a 1 am. Los domingos vuelve a abrir para el almuerzo de 12:00 a 17:00 horas. La nueva ubicación de La Barraquita en el barrio de Mestalla también refleja esta filosofía culinaria relajada y abierta, en un ambiente amplio y luminoso con una decoración claramente inspirada en el Mediterráneo. Grandes ventanales conectan el interior con el exterior, creando sensación de amplitud y calidez.

Así, en ‘La Barraquita’ los comensales podrán disfrutar de sabores familiares con un toque contemporáneo… recordando que la esencia de la cocina valenciana reside en su sencillez.

Informe de Will McCarthy

Copyright del artículo ‘Valencia 24/7’

BARRAQUITA (ARAGÓN)

Plaza Periodista Ros Belda, 6,

46021