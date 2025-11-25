El caqui de la Ribera del Xúquer protagoniza la campaña “Sabores de Temporada Km 0” de El Corte Inglés • 24/7 Valencia

El caqui de la Ribera del Xúquer protagoniza la campaña “Sabores de Temporada Km 0” de El Corte Inglés. Los GastroMercats de El Corte Inglés Colón y Maisonnave, y las cafeterías de El Corte Inglés Pintor Sorolla, Nuevo Centro, Avenida de Francia, Castellón, Federico Soto y Elche incluirán en su oferta culinaria una receta dedicada a este producto hasta el 7 de diciembre. Todos los supermercados de El Corte Inglés en la Comunidad Valenciana venderán este producto local con Denominación de Origen Protegida (DOP).

Valencia, 24 de noviembre de 2025 – El caqui de la Ribera del Xúquer, amparado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, será protagonista de El Corte Inglés hasta el 7 de diciembre, gracias a la campaña “Sabores de Temporada Km 0”. Esta campaña promociona un producto de proximidad en su temporada alta a través de una receta creada por un reconocido chef. El caqui Persimon® es fuente de fibra dietética y, como la mayoría de frutas, tiene un bajo contenido en grasas y una mínima cantidad de sal. Este contenido de sal se refiere al sodio presente de forma natural en la fruta. Además, el caqui Persimon® aporta vitaminas y minerales como vitamina C, hierro, potasio y manganeso. También contiene antioxidantes y nutrientes que contribuyen al buen funcionamiento de nuestro organismo.

El mejillón valenciano, la chufa de Alboraya, el tomate de colgar de Alcalá de Xivert, la uva del Vinalopó, el caqui de Ribera del Xúquer, la trufa negra de El Toro, la alcachofa de Benicarló, el níspero de Callosa d’en Sarrià, el tomate de Muchamiel, los cítricos valencianos y, ahora, el caqui de Ribera del Xúquer han participado en esta promoción que pretende poner en valor nuestros productos locales. El chef Javier Lajara del restaurante Ma Khin ha creado el plato estrella de este mes: “Curry con caqui y garbanzos”. Este plato se incorporará a la carta de las cafeterías de El Corte Inglés y GastroMercats de la Comunidad Valenciana, maridado perfectamente con el vino tinto Parotet de la bodega Celler del Roure.

Esta iniciativa, “Sabores del Producto Local de Temporada en El Corte Inglés”, en colaboración con la guía gastronómica Inboga, celebra este producto que cuenta con numerosas propiedades beneficiosas. Además, todos los supermercados de El Corte Inglés de la Comunidad Valenciana ofrecerán este producto con Denominación de Origen Protegida (DOP) en sus secciones de frutas y hortalizas.

Acerca del restaurante Ma Khin

En Ma Khin ofrecen una cocina que fomenta la conexión, mezclando historias, tradiciones y sabores. El concepto no es simplemente comida asiática, sino una reinterpretación arraigada en la historia y en un diálogo entre Oriente y Occidente. Se esfuerzan por utilizar productos locales valencianos en muchos de sus platos, adaptando técnicas y recetas del sudeste asiático.

El restaurante lleva el nombre de la bisabuela de su propietario, Steve Anderson, que nació en Londres y es de ascendencia mixta. Es el recuerdo de su bisabuela, una gran conversadora, una gran comedora y una excelente cocinera, lo que se refleja en su restaurante. Su interpretación única de la comida asiática decolonial encarna lo mejor de ambos mundos, arraigada en Oriente pero adaptada al Mediterráneo.

Acerca de la bodega Celler del Roure

Celler del Roure fue fundado en 1996 en la zona de Les Alcusses, dentro del municipio de Moixent, en la comarca conocida como Terres dels Alforins, famosa por su belleza paisajística y tradición vitivinícola. La bodega comenzó como un pequeño proyecto familiar con el objetivo de elaborar vinos tintos con crianza y ha ido ganando reconocimiento y prestigio con el paso de los años.

Han recuperado variedades de uva tradicionales; Mandó es uno de los más destacados, casi extinto hasta que lo volvieron a poner en producción. Utilizan ánforas de arcilla enterradas para envejecer en su “bodega fonda” subterránea, una bodega excavada hace siglos.

En una de las fotografías aparecen Beatriz Martínez de la Denominación de Origen Protegida Kaki Ribera del Xúquer; Paco Calabuig, de Bodegas Celler del Roure; Steve Anderson, propietario del restaurante Ma Khin; Javier Lajara, chef del restaurante Ma Khin; y Carla Sánchez, chef del GastroMercat de El Corte Inglés Colón.

Informe del equipo ’24/7 Valencia’

Copyright del artículo ‘Valencia 24/7’

Más información:

El Corte Inglés Comunidad Valenciana

Correo electrónico: elcorteinglescomunicacion@elcorteingles.es

Información corporativa de El Corte Inglés: elcorteingles.es