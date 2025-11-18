EL CENTRO HISTÓRICO DE VALENCIA (RESTAURANTES, CHILL OUT, DISCOTECAS, MUSEOS) • 24/7 Valencia

Fundada por los romanos en el año 138 a.C., bajo control visigodo en el 476 d.C., y reconstruida bajo dominio árabe en el 714 d.C.; Valencia tiene una historia increíblemente larga y tumultuosa. Hay pocos lugares donde esta historia es más visible que en el Barrio del Carmen, ubicado en el centro histórico de Valencia. La zona lleva el nombre del convento e iglesia del Carmen Calzado. El centro parece estar “custodiado” por impresionantes y formidables torres llamadas Torres de Serranos. Estas torres góticas fueron construidas originalmente en el siglo XIV para proteger la ciudad; sin embargo, no dejes que esto te engañe. Sólo toma un poco de tiempo explorar el barrio para darse cuenta de lo acogedor y divertido que es el centro histórico, tanto para los visitantes como para los lugareños. La influencia árabe se siente al navegar por las calles estrechas y sinuosas y contemplar las históricas murallas árabes. Hay muchos edificios históricos que desde entonces han sido reconvertidos en cafeterías, bares y tiendas. La sensación de antaño todavía está ahí, pero la sensación de vida que late en las calles y edificios históricos a todas horas es muy evidente. Esta es una zona rica en cultura; Caminando por las calles verás vibrante arte callejero, tiendas propiedad de artesanos locales y varios museos de vanguardia. Puedes pasar días aquí fácilmente sin sentir la necesidad de abandonar este barrio de moda. Está lleno de vida a todas horas del día y las ya animadas calles se vuelven aún más animadas después de que se pone el sol.

COMIDA/BEBIDA: Restaurante ‘Yuso’ es un auténtico restaurante valenciano en el centro donde podrás elegir entre una amplia variedad de sabrosas tapas o arroces que incluyen raciones humeantes de paella. Pedimos el’Paella de Verduras¡una deliciosa opción de plato de arroz para clientes vegetarianos o cualquiera que solo necesite sus verduras! Este restaurante tiene dos ubicaciones; la sucursal de Plaza del Carmen y el original restaurante Yuso en la calle de la Cruz. La sucursal Plaza del Carmen ofrece un almuerzo prefijado, que difiere cada día de la semana. La sucursal original en la Calle de la Cruz solo abre los fines de semana. Fuimos a almorzar a la sucursal de Plaza del Carmen y nos complació estar rodeados de salones llenos de familias alegres y clientes satisfechos.

RESTAURANTE YUSO

Direcciones: Calle de la Cruz, 4 / Plaza del Carmen, 6 46003 València

Horario: Lunes – Sábado: 13:30h-16:30h, 20:30h-24:00h, Domingo: 13:30h-16:30h

Sitio web: http://www.restaurantesyuso.com

Otra razón importante para visitar el Barrio del Carmen son sus numerosas opciones de restaurantes vegetarianos y veganos. El primer restaurante vegetariano abrió en Valencia en 1980 como Restaurante ‘La Luna’y está ubicado en el histórico Barrio del Carmen. Hoy continúan su sucesión de platos interesantes y especiales que difícilmente encontrarían en ningún otro lugar de la ciudad, por su originalidad y frescura. Restaurante La Lluna está inspirado en influencias orientales, africanas y latinas en cuanto a comida y sabor. Seas vegetariano o no, quedarás satisfecho con su variedad de opciones que incluyen platos fríos y calientes, aperitivos y platos principales. Para el almuerzo, de lunes a viernes, tienen un Menú del Día ¡Con platos que cambian diariamente para que puedas estar seguro de que son nuevos y atípicos! Este menú empieza en sólo 8,50€.

RESTAURANTE LA LLUÑA

Dirección: Calle San Ramón, 23, 46003 Valencia

Horario: Lunes a sábado: 9:00-16:00, 20:30-23:20, domingos cerrado

Sitio web: http://www.restaurantelalluna.es

Además, ‘Casa Almalibre Açaí’ Es una pequeña cadena de restaurantes y tenemos la suerte de tener uno en Valencia. Tienen cuatro ubicaciones, tres en España y una ubicación en Miami, Florida. Almalibre está abierto de 11:00h a 23:00h y sirve lo que buscas ya sea desayuno, cena o un bocado rápido (¡o bebida!). Su centro de interés aquí son los tazones de açaí, una fruta brasileña considerada una de las más saludables por sus antioxidantes, proteínas, omegas y fibras. Puede estar seguro de que lo que come y bebe aquí es limpio y saludable, desde los tazones de açaí hasta los tazones de cereales. Su menú presenta una sólida línea de batidos y bebidas frescos, al mismo tiempo que te brinda la divertida opción de crear tus propios tazones de açaí y hamburguesas veganas. Pero eso no es todo. Recomendamos el mix-dip con tres tipos diferentes de hummus fresco y sus grandes cuencos de cereales. ¡Aquí, este espacio natural ágape emite vibraciones isleñas orgánicas y te hace feliz de comer saludablemente!

CASA ALMALIBRE AÇAÍ

Dirección: Calle de Roteros, 16, 46003 Valencia

Horario: Martes a domingo: 11:00-23:00, lunes cerrado

Sitio web: https://www.almalibreacaibar.es

cuando pasas ‘Café Sant Jaume’está claro que debe pertenecer al casco histórico de Valencia. Te recibe una reconfortante sensación de historia y tradición al contemplar el interior de la cafetería, que comenzó como una farmacia hace más de 100 años. Hoy verás una pared llena de botellas de licor y camareros alegres. La farmacia fue comprada y transformada en uno de los primeros y legendarios puntos de encuentro de un café-bar en la embriagadora época de fiesta del Barrio del Carmen de los años 80. Este café es amado por los lugareños, los turistas e incluso las celebridades por su ambiente relajado y amigable. Gran parte de los asientos están al aire libre; rodeado de pequeñas aceras llenas de peatones en el centro del distrito. Vaya a tomar un café rápido o quédese un rato con jarras de ‘Agua de Valencia’ o sangría lo suficientemente grandes como para dividirlas para ocho personas, ¡así que traiga a un amigo (o siete)!

CAFÉ SAN JAUME

Dirección: Calle Caballeros, 51, 46001 Valencia

Horario: Todos los días 10:30 am – 01:30 am

Sitio web: http://cafesantjaumevalencia.com

VIDA NOCTURNA: Rodeado de luces de discoteca y personas bailando, ‘RADIO CIUDAD’ trae algo de vida a la noche en el distrito histórico de El Carmen. Cada noche de la semana hay una temática diferente enfocada a un género musical específico, incluidas noches de reggae y, todos los martes, tienen música flamenca en vivo. Este bar consta de dos salas, un salón al frente y una sala de discoteca al fondo. Cualquiera seguramente amará a esta multitud; es una mezcla internacional con un equilibrio de todas las edades.

RADIO CIUDAD

Dirección: Calle de Santa Teresa, 19, 46001 Valencia

Horario: Todos los días 22:00h a 04:00h

Sitio web: https://radiociudadvalencia.es/es/

CULTURA: ‘IVAM’ Es un museo de arte moderno ubicado en la calle Guillem de Castro. Una vez dentro, lo recibirán techos abovedados y un interior elegante y moderno. El arte expuesto en cada uno de los pisos está organizado por exposiciones y galerías relacionadas con temáticas específicas. Algunas exposiciones son instalaciones permanentes, mientras que también hay exposiciones temporales. Cada exhibición contiene mensajes poderosos y cautivadores. El museo ofrece una impresionante colección de decenas de miles de piezas modernas y contemporáneas; celebrando artistas de todo el mundo con obras que toman forma en muchos medios diferentes. Hay pinturas, esculturas, videoinstalaciones, fotografías y mucho más. Cada pieza cuenta una historia única a través del experimentalismo y el arte intrépidos. Las piezas de vanguardia parecen transportar al espectador a la contracultura de la época en la que fueron creadas; las emociones y los mensajes subyacentes cobran vida. La entrada cuesta sólo 6€ y es gratuita los viernes de 19:00h a 21:00h, los sábados de 15:00h a 19:00h y el domingo todo el día.

IVAM

Dirección: Calle Guillem de Castro, 118, 46003 Valencia

Horario: 10:00h-19:00h, viernes: 10:00h-21:00h, lunes cerrado

Sitio web: https://www.ivam.es/es/

Artículo de Nathalie Feingold y Quincy Walter

Artículo copyright 24/7 Valencia