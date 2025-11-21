Entendiendo el sistema de tranvía de Barcelona

El Tramvia Blau (Tranvía Azul) era un tranvía antiguo que databa de 1901 y que conectaba la plaza Kennedy con la estación inferior del Funicular del Tibidabo, siguiendo un hermoso bulevar bordeado de preciosas villas modernistas: hoy en día hoteles caros, clínicas de renombre, corporaciones internacionales y exclusivos colegios privados. Desafortunadamente, el servicio se suspendió en 2018 con la excusa de problemas de seguridad y la promesa de renovaciones para recuperarlo lo antes posible. Lamentablemente, la falta de voluntad política sigue retrasando el proyecto a pesar de las continuas quejas de los lugareños, que no se dan por vencidos.