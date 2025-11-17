ENTREVISTA EXCLUSIVA AL EX PORTERO DEL LEVANTE UD, BENFICA, TAMWORTH Y CABO VERDE (INTERNACIONAL) ‘JOSÉ VEIGA’ • 24/7 Valencia

José Manuel Monteiro da Veiga es un ex portero profesional cuya carrera abarcó Portugal, España, Inglaterra y Cabo Verde. Producto de la cantera del Benfica, dejó su huella en LevanteUDincorporándose al club en 1998 y desempeñando un papel clave mientras se convertía en una presencia constante durante varias temporadas en España. Después de regresar a Portugal con Estrela Amadora, donde jugó en la Primeira Liga, Veiga se mudó a Inglaterra, representando a clubes como Tamworth, Hereford United y Macclesfield Town. Conocido por su compostura, reflejos y liderazgo en todos los niveles de competición, Veiga construyó una carrera definida por la perseverancia y la adaptabilidad en todo el fútbol europeo.

24/7 VALENCIA: Cuéntenos un poco sobre lo gran portero que fue Michel Preud’homme, especialmente trabajando con él cuando era un jugador joven. ¿Cree que recibió el reconocimiento mediático de toda Europa que se merecía?

JOSÉ VEIGA: Era un caballero dentro y fuera de la cancha. En el entrenamiento o en el partido fue un ganador, haciendo sentir su presencia en todo momento y todos los días. ¡Gran inspiración para muchos porteros, lo que creo que significa que debería haber tenido más reconocimiento en todo el mundo! Fue un gran honor poder verlo y trabajar con él. Nunca olvidaré la experiencia.

Paulo Sousa, Rui Costa, Paulo Futre estaban todos en el Benfica cuando usted pasó, ¿entrenó con ellos? ¿Cómo fue para un jugador joven trabajar con jugadores así, particularmente con Futre? En el SL Benfica siempre se veían grandes jugadores, ídolos, eran jugadores del Benfica. A veces teníamos la oportunidad de ver el entrenamiento o el inicio al mismo tiempo, y cuando terminaban, a veces teníamos la llamada y la posibilidad de involucrarnos, ya que los jugadores querían un portero para mejorar sus habilidades de remate y era un desafío. Pero es abrumador involucrarse a una edad tan temprana con jugadores de ese calibre. Fue un sueño hecho realidad cuando, unos años después, entré en un equipo del SL Benfica.

¿Tuvo algo que ver con Sven Goran Eriksson cuando dirigía el Benfica? Fue un gran entrenador y le dio al club buenos y brillantes recuerdos de ese año.

¿Por qué decidió dejar el Benfica? ¿Y por qué elegiste Alverca? En aquel momento, el Alverca era un club satélite del Benfica. Era como un “BENFICA B”… no salimos del club, estábamos cedidos.Los jugadores jóvenes como yo, Deco, Maniche, Hugo Leal tendríamos posibilidades de ganar experiencia y expresarnos, ya que las oportunidades en el primer equipo del Benfica eran muy pocas, dando la dimensión y la experiencia de los jugadores en ese momento.El primer año tuvimos problemas y casi perdimos, pero al año siguiente ascendimos y el Alverca ya no pudo ser un satélite para los jugadores del Benfica, que estaban en la misma división que el Benfica.

¿Qué tal jugar con Deco y Maniche en el Alverca? ¿Qué tan buenos eran cuando eran jugadores jóvenes? ¿Podías imaginar que, como jugadores jóvenes, alcanzarían el éxito que disfrutaron en sus carreras? Sí. En el Alverca había tantos jugadores jóvenes con talento y todos necesitábamos un club así para poder ganar experiencia y expresarnos en el campo. Teníamos a Edgar Pacheco (Benfica/Real Madrid) y Maniche (Benfica/Porto/Chelsea/Selección de Portugal). Bruno Basto (Benfica/Burdeos). Hugo Leal (Benfica/Atlético de Madrid). Y Deco es el jugador más conocido de ese increíble grupo… jugando para Benfica, Porto, Barcelona y Chelsea y también internacional portugués. En el campo, trabajamos tan duro para ayudarnos unos a otros que terminamos siendo ascendidos… incluso contra todo pronóstico.Fue una experiencia tremenda, que de una forma u otra fue el punto de inflexión para muchos de nosotros que iniciamos nuestra carrera.

Cuéntanos un poco sobre las emociones de jugar contra Portugal por Cabo Verde. ¿Dónde se sitúa eso en tu carrera? ¿Especialmente con Deco y Maniche en el campo? En realidad, no es el mejor recuerdo. Esperaba estar más involucrado en el juego ya que era el número 1 en ese momento y por alguna razón el entrenador solo me permitió jugar los últimos 5 minutos, lo cual no estaba contento y lo expresé. Sin embargo, tengo grandes recuerdos de estar involucrado con la selección nacional de Cabo Verde, fue un placer cada vez que nos reunimos y no sorprende que hayan tenido éxito y estoy seguro de que habrá más por venir.

¿Tuviste otras ofertas? Me dieron la oportunidad de quedarme como tercera opción en el Benfica o de irme a jugar a España en el Levante UD. Decidí irme a España y jugar LevanteUDya que fue una buena oportunidad para jugar y expresarme.

¿Cómo surgió tu paso al Levante UD? ¿Sigues teniendo contacto con el club a día de hoy?Estaba jugando en el Alverca cuando ellos buscaban nuestro mediocampo y estaba jugando bien y eso les llamó la atención y tenían muchas ganas de que fuera a jugar para ellos. Sí, básicamente sigo en contacto con todo el mundo en el Levante UD. El entonces médico del club, José Nebot, y nuestro entonces capitán del equipo, Fernando Giner, vinieron con la idea de volver a juntarnos todos y así terminamos todos en el estadio con una “vuelta” de honor. Fue fantástico volver a ver y hablar con ese equipo especial y, con suerte, volver a verlos a todos en la próxima reunión en Valencia. Muchas gracias al Levante UD por hacer posible el reencuentro. El Levante UD fue uno de los capítulos más importantes de mi carrera. Era un club lleno de pasión, humildad y trabajo duro. Cuando miro hacia atrás, recuerdo un equipo que siempre dio lo mejor de sí.

¿Qué es lo que más destaca de tu paso por el club?La atmósfera. El Levante no era un club de grandes estrellas, era un club de grandes corazones. Teníamos un equipo muy unido y la afición era increíble. Incluso cuando las cosas se pusieron difíciles, nos empujaron hacia adelante. Nunca olvidaré esa sensación cuando entras en Ciutat de València y escuchas a la multitud detrás de ti.

Los porteros suelen hablar de la presión de forma diferente que los jugadores de campo. ¿Cómo lo manejaste durante tu estancia allí? El portero es su propio mundo. Puedes tener una pareja perfecta, pero cometes un error y será lo único que la gente recordará. En el Levante aprendí a desarrollar una mentalidad fuerte. Debes mantener la calma, analizar las situaciones y avanzar rápidamente. Los entrenadores me ayudaron mucho en eso, tanto en el aspecto técnico como en el emocional.

¿Hay partidos o momentos específicos en los que todavía piensas hoy? Definitivamente. Hubo algunos partidos en los que el equipo mostró mucho carácter. Recuerdo partidos en los que mantuvimos una ventaja estrecha o en los que la defensa y yo estábamos bajo presión constante pero aun así conseguimos mantener la portería a cero. Esos son los momentos que se quedan contigo: cuando el equipo lo deja todo en el campo.

¿Qué te enseñó jugar en España como portero y como persona? España te enseña a respetar el juego. El nivel técnico es muy alto y te enfrentas a delanteros con una capacidad de remate increíble. Estás obligado a crecer rápidamente. Fuera del campo aprendí disciplina y profesionalismo. El Levante tenía un ambiente muy familiar y sentí que crecí no solo como jugador sino como ser humano.

¿Sigues hoy en día al Levante UD? ¡Por supuesto! Es un club que se queda en el corazón. Estoy atento a sus partidos y resultados. Siempre espero que tengan éxito porque se lo merecen: los fanáticos, el personal, todos los involucrados.

¿Cómo resumirías en una frase tu paso por el Levante? Una experiencia hermosa que me marcó como jugador y como hombre.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes porteros que sueñan con jugar a nivel profesional? Centrarse en la coherencia y la mentalidad. El talento es importante, pero sin perseverancia no llegarás lejos. Trabaja en tus conceptos básicos todos los días: posicionamiento, comunicación, juego de pies. Pero también aprenda a mantener la calma bajo presión. Los mejores porteros no siempre son los más espectaculares: son los que hacen que las cosas parezcan fáciles.

¿Qué opina del Levante UD actual, consolidado en LaLiga? ¿Es una sorpresa? No sorprende en absoluto. Es un gran club y es donde pertenece (LaLiga) y esperemos que haya más éxitos por venir… estar de vuelta en la primera división es sólo otra señal de que su dirección es la correcta..

¿Qué te convenció de mudarte a Inglaterra? Lo que me convenció fue el ambiente y la pasión que la gente tenía por el fútbol. Además, la estabilidad financiera en Gran Bretaña se compara con la inestabilidad financiera en Portugal en ese momento. Puede que Tamworth no sea un club de élite como el Benfica o el Levante UD… pero era lo suficientemente selecto ya que me dieron la oportunidad de expresarme en el fútbol inglés. Disfruté del compromiso aquí y de la cálida bienvenida que todavía vivo en Tamworth, incluso cuando jugué para otros clubes, representando y siendo entrenador de porteros en el Hednesford Town. Mis planes son poder transmitir mi experiencia a los porteros más jóvenes. Como entrenador de porteros, fui entrenador del primer equipo de la ciudad de Hednesford y entrené a los jóvenes porteros independientemente de su edad, habilidad o nivel en la academia de fútbol Elite, con sede en Tamworth. Les transmití mi experiencia para un partido divertido o un entrenamiento o si querían perseguir el sueño de ser profesional… ¡porque creía que algún día podrían serlo! Todavía resido en Inglaterra y sigo entrenando a porteros hasta el día de hoy.

Entrevista de Will McCarthy

Copyright del artículo ‘Valencia 24/7’

Más información: https://www.facebook.com/joseveiga.portero