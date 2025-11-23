Entrevista exclusiva ‘Las Rosas de Piedra’ (EN VALENCIA) / DESCANSA EN PAZ ‘MANI’ (1962- 2025) • 24/7 Valencia

Ha sido un viaje largo y extraño. La relación de la revista ’24/7 Valencia’ con The Stone Roses se remonta a 1989, cuando la fotógrafa residente de ’24/7 Valencia’ Kaiko presenció y tomó fotografías en su legendario concierto en la discoteca Barraca de Sueca en la región de Valencia. Desde 2002 hasta la actualidad, el editor de ’24/7 Valencia’ ha tenido la suerte de haber coincidido bastante con Mani e Ian Brown, también, en la ciudad de Valencia o en el festival FIB de Benicassim.

De hecho, cuando Mani pinchaba en la ciudad de Valencia, se reunió con el editor de 24/7 Valencia en el bar de ‘Loco Club’ y allí comenzó una conversación musical/entrevista/noche surrealista con unas buenas cervezas y licores que comenzó a las 22.00 horas en El Loco, presenciando a una banda de rock’n’roll local y vanguardista, un DJ Mani a los platos, un paseo por el barrio de Juan Llorens, un recorrido por el casco antiguo, y finalizó sobre las 6.00 horas en ¡El club de látex de electrónica!

Contrariamente a la imagen pública de fría indiferencia de los Stones Roses, el editor de ’24/7 Valencia’ encontró que Mani era genuinamente amigable y accesible. Estaba abierto hasta el punto de ser locuaz, muy ingenioso y un personaje adecuado con infinitas anécdotas, incluida información no imprimible sobre los hábitos secretos de drogas de un talentoso actor de “Notting Hill”, así como un flujo interminable de diálogos surrealistas que incluían cosas sobre pollos congelados detrás del escenario, conocer a Mick Jagger en Benidorm y “dedos de camello”.

Mientras la bebida y la conversación fluían mientras hablaba de bandas favoritas con Mani como Primal Scream, the Byrds, Love, Oasis y Shack, se debió a la amistosa insistencia de Mani al editor de este 24/7 Valencia – “Realmente conoces tu música… quédate conmigo, hombre.”- que pasamos una noche entera pintando agradablemente de rojo la ciudad de Valencia.

Este era uno de los mejores bajistas del mundo feliz de pasar horas y horas en Valencia con gente corriente como yo o tú, gente que ama la música, gente a la que le gusta pasar un buen rato y gente con la que puede conectar. Después de salir de discoteca toda la noche y hablar de música y más, Mani dejó al equipo ’24/7 Valencia’ en el club al amanecer con el abrazo de oso más grande humanamente posible antes de regresar con su esposa en el hotel. Una persona sorprendentemente cálida, generosa y un verdadero hombre del pueblo. Un poco loco, sí, pero en el buen sentido. Un verdadero rock’n’roll…

Aquí hay algunos extractos exclusivos, nunca antes publicados, de algunos de los momentos pasados ​​con posiblemente los dos miembros más carismáticos de Stone Roses.

24/7 Valencia: Como músico inglés…

Mani: (interrumpe con fingida indignación): ¡No soy inglés! ¡Soy de la maldita República Popular de Manchester!

Se llama la “Republik de Mancunia”.

Los Stone Roses podrían haber sido la banda más grande del mundo en algún momento. Ustedes fueron los de nuestra generación; podrías haber sido tan grande como U2…

Mani: Me estoy sonrojando, amigo, me estoy sonrojando.

¿Qué le salió mal a Stone Roses durante la grabación de su segundo álbum? Segundo advenimiento?

Mani: Todos terminamos odiándonos. Cada uno tomaba una droga diferente. John Squire se volvió adicto a la coca en ese momento y Reni se quedaba en la cama. Dicho esto, John y Reni son grandes músicos… ¡me hacen sonar bien! John también es padrino de mis hijos. Fue una cuestión de amor/odio, pero ya hemos enterrado el hacha.

¿Algún buen recuerdo de aquellos tiempos en Gales?

Mani: Sí, fuimos a ver a Arthur Lee & Love dar un gran concierto en Liverpool. ¡Estábamos drogados como cometas sobre un zorrillo, trepando por las paredes! ¡Debe ser una maldición porque Arthur Lee ya murió!

¿Qué recuerdos guardas de jugar en el Valencia de 1989?

Ian Brown: Eran los días…

maní: Hicimos el concierto de Valencia un viernes por la noche en Barraca y luego nos llevaron a algunos clubes junto a la playa con algunos personajes dudosos de esos ‘Ruta de Bacalao‘ días. Estuvimos de fiesta toda la noche y lo hicimos. Entre nuestro séquito nos tomamos 50 pastillas de éxtasis, 7 ‘trippies’ y algo de speed también. John e Ian regresaron al hotel para dormir un poco el sábado por la tarde y seguí de fiesta hasta el domingo siguiente por la noche… ¡¡¡uno de los mejores fines de semana de mi vida!!! ¡Gente de fiesta de 48 horas!

¿Alguna información privilegiada sobre las canciones que grabaste?

Mani: Sí, “Sally Cinnamon” trataba sobre una lesbiana y “Going Down” trataba sobre cunnilingus.

Cuando estabas en Primal Scream apoyaste y conociste a los Rolling Stones en Benidorm. ¿Cómo los encontraste?

Mani: Cuando conocí a Jagger, le dije con voz de Bo’ Selecta: “Estoy teniendo sexo!” ¡Mick Jagger es diminuto! ¡Es más bajo que yo! Vino y estrechó la mano de la banda para felicitarnos (rompe con acento burlón) “para un jodidamente genial espectáculo.”

¿Conoces bien Valencia?

Mani: Sí. Mi hermano Gregory y su familia viven en Jávea, en la costa de Valencia. Así que bajo y visito cuando puedo y siempre lo paso bien. ¡Aquí tienes sol, no como en Madrid o como en la maldita y lluviosa Manchester donde vivo!

Entrevista de Will McCarthy

Artículo copyright 24/7 Valencia

En memoria de Gary ‘Mani’ Mounfield (1962-2025)