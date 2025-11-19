EXCLUSIVO ’24/7 VALENCIA’ REPORTAJE FOTOGRÁFICO ‘NICK LOWE & LOS STRAITJACKETS’ — SALA MOON, VALENCIA (14/11/2025) • 24/7 Valencia

El pasado viernes en la Sala Moon de Valencia, Nick Lowe, el venerable cantautor británico, demostró una vez más que la edad no es barrera para la clase, el ingenio y la genuina presencia escénica. Acompañado por la poderosa y enmascarada potencia del surf-rock Los Straitjackets, Lowe ofreció un espectáculo cuidadosamente elaborado que sirvió como una retrospectiva de su histórica carrera y como una celebración de su trabajo más reciente.

La atmósfera

La Sala Moon, un lugar íntimo pero enérgico en la calle Sant Vicent Màrtir, era ideal para este tipo de concierto: grande, no abrumador, acogedor pero cargado de anticipación. El público, una mezcla de fans de toda la vida y oyentes más jóvenes, llegó preparado no sólo para escuchar éxitos, sino también para sumergirse en el tipo de brillantez cálida y relajada que sólo Nick Lowe + Straitjackets puede proporcionar.

Desde los acordes iniciales de “So It Goes”, que fueron más lentos que algunas versiones anteriores pero no menos conmovedores, se estableció el tono: sobrio, sincero y pulido.

Lo más destacado de la actuación y la lista de canciones

Esta lista de canciones, extraída de su profundo catálogo, su material más nuevo de “Indoor Safari” y los clásicos de Rockpile, muestra el magistral acto de equilibrio de Lowe. No se apoya simplemente en la nostalgia: hay verdadera frescura, pero con esa familiar calidez de Lowe.

Aspectos destacados y destacados musicales

• “Love Starvation”: una reposición reciente de Indoor Safari, se sintió particularmente íntima y mostró la continua vitalidad de Lowe’s como compositor.

• “Jet Pac Boomerang”: La banda se inclinó hacia su lado lúdico; según Dirty Rock, incluso tejieron un fragmento de Please Please Me de los Beatles, un momento atrevido y encantador.

• Pausa instrumental: Los Straitjackets tuvieron su momento de estirarse. Después de la Bahía de Tokio, se quedaron para interpretar “Driving Guitars” (un clásico al estilo de Ventures), y el público incluso cantó “Venus” (Shocking Blue): ese virtuosismo del surf-rock es parte de la magia que aportan.

• “Cruel to Be Kind”: uno de los favoritos del público, y con razón: la energía alcanzó su punto máximo aquí, con la voz de Lowe aún cálida y genuina, y la banda apretada.

• “¿Qué tiene de divertido la paz, el amor y la comprensión?”: Un presentador emocional que recuerda a la audiencia el legado de composición de canciones de Lowe.

Presencia e interacción en el escenario

Nick Lowe, a los 76 años (sí, la edad se acercaba) era la viva imagen de la elegancia y la humildad. Según informes de prensa, se movía con natural encanto y a menudo se detenía para charlar, bromear o reflexionar. Su voz, aunque suave, tenía una claridad que es difícil de conseguir después de décadas de gira. Los Straitjackets, siempre la banda de acompañamiento perfecta, aportaron energía sin abrumarlo: su interacción fue nítida, llena de reverberación y siempre al servicio de la canción.

Su estética enmascarada añadió un toque visual divertido: parecían atemporales pero no nostálgicos, más bien guardianes de un sonido que es a la vez clásico y vivo.

Reacción de la audiencia

La multitud claramente estuvo ahí por mucho tiempo: conocían las canciones, cantaron y respondieron tanto a los viejos favoritos como a los cortes más profundos. Hubo un silencio de agradecimiento durante los números más tranquilos y vítores genuinos cuando sonaron himnos familiares como Cruel to Be Kind o Peace, Love and Understanding.

Reflexión y legado

Ver a Nick Lowe ahora, con Los Straitjackets, es como presenciar a un artesano en pleno dominio de su arte. La buena fe de su carrera es asombrosa: productor de los primeros álbumes de Elvis Costello, compositor de clásicos como Cruel to Be Kind y What’s So Funny About Peace, Love and Understanding, y pionero del pub rock, el punk y la nueva ola. Sin embargo, esta noche no era una reliquia: era en gran medida un artista vivo que aún respiraba y creaba y reinventaba. La gira de 2025, que apoya a Indoor Safari, se siente menos como un viaje de nostalgia y más como una celebración de la continuidad. La decisión de Lowe’s de seguir trabajando con The Straitjackets, cuya estética de guitarra surf es a la vez retro y atemporal, subraya su compromiso con el sonido, la alegría y la excelencia musical. El concierto en la Sala Moon fue un triunfo de sutileza, clase y calidez. No se trataba de grandilocuencia, sino de conexión entre Nick Lowe, su banda y el público. Para los fanáticos de toda la vida, anoche fue un regalo; para los más nuevos, una introducción a una leyenda viva que sigue siendo tan aguda, ingeniosa y musicalmente aventurera como siempre. Si tenías entradas, considérate afortunado. Si te lo perdiste… esperemos que haya otra edición pronto.