¡EXPLORANDO ‘LA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS’ EN VALENCIA! • Valencia 24 horas al día, 7 días a la semana

La ‘Ciudad de las Artes y las Ciencias’ de Valencia es un complejo cultural de grandeza arquitectónica, que es un testimonio tanto de sus diseñadores Santiago Calatrava y Félix Candela, como de Valencia en su conjunto. Caracterizado por sus formas futuristas y su diseño vanguardista, aporta un encanto imperdible a la ciudad, y cada edificio único tiene un propósito y una atracción únicos. En español se llama ‘Ciudad de las Artes y las Ciencias’.

Caminando hacia el complejo, serás recibido por el renombrado ‘Palau de les Arts Reina Sofía’que es una magnífica ópera y un reconocido centro de artes escénicas. Alberga una variedad de eventos culturales, que incluyen óperas, conciertos, ballets y representaciones teatrales, que atraen a artistas y público de todo el mundo. Con altísimos arcos blancos y hermosos ramos de flores adornando los balcones, le invita a “La Ciudad de las Artes y las Ciencias” y establece el estándar para los otros grandes edificios que está a punto de encontrar.

Cerca del Palau de les Arts se encuentra el Reina Sofía ‘L’Hemisfèric’un edificio llamativo que se asemeja a un ojo gigante. Alberga un cine IMAX y un planetario, que ofrece a los visitantes experiencias cinematográficas inmersivas. Al lado se encuentra el museo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, conocido como ‘Museu de les Ciències Príncipe Felipe’… un edificio en el que definitivamente puedes pasar horas explorando. Este museo de ciencias también está dedicado a experiencias de aprendizaje interactivo sobre astronomía y exploración espacial. Ha sido diseñado para parecerse al esqueleto de una ballena. Estos diseños incorporan toques personales a cada edificio, manteniendo al mismo tiempo las formas geométricas y futuristas en todo el complejo. y la educación también.

Al lado del museo se encuentra el ‘El Umbracle’un jardín al aire libre y galería de esculturas que sirve de entrada al complejo. L’Umbracle presenta una serie de senderos ajardinados, exuberante vegetación y esculturas contemporáneas, brindando a los visitantes un retiro sereno y pintoresco en medio del paisaje urbano.

Abarcando los Jardines del Turia se encuentra el ahora icónico ‘L’Àgora’. Este espacio multifuncional alberga una variedad de eventos, incluidos conciertos, exposiciones y competiciones deportivas, y su sorprendente arquitectura lo convierte en un punto focal del complejo.

L’Oceanogràfic es un oceanario. Con una superficie de 80.000 m2, combina el acuario más grande de Europa, un restaurante submarino y exhibiciones marinas que van desde el Ártico hasta el Tropical. Incluso hay disponible un túnel de cristal submarino de 70 m para que los visitantes estén en estrecho contacto con criaturas marinas de todo el mundo.

Informe de Abi Kara-Fernandes

Copyright del artículo ‘Valencia 24/7’

‘Ciudad de las Artes y las Ciencias’ foto copyright Abi Kara-Fernandes / 24/7 Valencia

CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS

AV. del Profesor López Piñero, 7

Cuatro Carreras

46013

Valencia

https://cac.es/es/